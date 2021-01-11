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ICTV / Ранок / Український суперфуд: корисні властивості калини / 11.01.2021 17:00
11.01.2021 17:00
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Український суперфуд: корисні властивості калини


Корисні властивості калини – чому варто їсти ці яскраво-червоні ягоди.

Калина можна сміливо назвати українським суперфудом, і ми зовсім не перебільшимо. Адже кількість корисностей у її складі –вражає.

Вітаміни С, Е, К, А, Р, ефірні олії, пектини, фітонциди, органічні кислоти (фолієва, валеріанова, аскорбінова).

А також ціла низка мікроелементів – кальцій, калій, цинк, йод, марганець тощо.

Ось лиш частина того, що робить калину унікальним продуктом.

Та найцінніший компонент калини – глікозид вібурнін. Саме ця унікальна речовина надає ягоді гіркуватого смаку та робить її справді цілющою.

Корисні властивості калини

  • Глікозид вібурнін діє на організм буквально як еліксир здоров’я. Він захищає від діабету, благотворно впливає на серцево-судинну систему, підвищує імунітет та регулює згортання крові.
  • Калина допомагає при застуді, а також для лікування і профілактики ангіни, бронхіту та різноманітних ЛОР-захворювань.
  • Чистить кишечник від шлаків, токсинів і солей важких металів, сприяє нормальній роботі ШКТ.
  • Чинить потужну заспокійливу дію, тому її рекомендують при безсонні, нервових перенапруженнях та депресії.
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  • Корисна при цукровому діабеті. Калина підтримує нормальний рівень глюкози, покращує загальний стан організму та зміцнює імунну систему.
  • Чудово знімає набряки завдяки вираженій сечогінній дії.
  • Цю ягоду називають жіночою. Оскільки вона містить фітоестрогени, які допомагають при порушенні гормонального фону, болючих менструаціях, а також зменшують симптоми клімаксу.
  • Відвар з кори калини в народі вважають природним антибіотиком. Він чинить протизапальну та жарознижувальну дію.

Чим більш гіркі ягоди, тим сильніші їх цілющі властивості

калиновий чай фото

Кому не можна калину – протипоказання

Незважаючи на те, що калина надзвичайно корисна, декому варто вживати її з обережністю.

Зокрема, вагітним, а також тим, хто має такі проблеми:

  • Надто густа кров
  • Гастрит та виразка з високою кислотністю
  • Тромбоз
  • Понижений артеріальний тиск.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування
11.01.2021 17:00



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