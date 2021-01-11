Аня Тейлор-Джой: модні образи зірки сералу Хід королеви

Модні образи акторки Ані Тейлор-Джой.

Здається, вже всі бачили “Хід королеви” або “Ферзевий Гамбіт”, що був визнаним одним із найкращих серіалів у 2020 році.

А якщо ти все ще не відносишся до цих всіх, то знай — поки ти думаєш, чи варто вмикати той нашумілий серіал, про його головну зірку говорить вже весь світ.

І не даремно — Аня Тейлор-Джой вразила усіх не лише своєю геніальною акторською грою та дуже особливою вродою, а й власним неповторним стилем.

Саме про нього Ранок у Великому Місті зараз тобі розповість.

Модні образи Ані Тейлор-Джой

Одяг у клітинку

Як і її головна героїня Бет, Аня Тейлор-Джой теж любить картаті принти.

Проте для акторки це не обов’язково символізує шахівницю, а просто є одним із найнеобхідніших елементів витриманого стилю.

Ну погодься, клітинка ніколи не вийде з моди, як і все інше, що можна назвати класикою.

І не сумнівайся, стриманість — точно не те саме, що суворість. Вона навпаки чуово підкреслить твою жіночність.

Вінтажний горошок

Ну, якщо ми почали із невмирущої класики, то після клітинки справедливо на черзі у нас горошок.

Просто поглянь на цей ніжний образ зірки.

Напівпрозора блуза у горох із світло рожевим беретом — ідеальний варіант для багатьох подій.

У такому луці не лише на романтичні побачення ходять, а й підкорюють столицю кохання та моди Париж!

Елегантні банти

До речі, про модні покази.

Для тих, хто не знав, Аня Тейлор-Джой починала свою кар’єру саме із модельного подіуму.

Тож хто-хто, а вона точно знає, як елегантно та красиво одягатись.

Поглянь лиш на цей неймовірний образ, ніжність якого не псує навіть бант такого об’єму.

Ніжний фатин

Усі образи Ані Тейлор-Джой в основному зводяться до жіночності й елегантності.

А ніжність — то її друге ім’я.

Чудово доводить це фатинова сукня найм’якіших персикових відтінків.

У ній кожна дівчина виглядатиме, немов тендітна пташечка.

Яскраві кольори

Аня Тейлор-Джой не завжди одягає стримані сукні пастельних тонів.

Поглянь лише на цю полум’яну сорочку, що прекрасно поєднується із білим сарафаном.

А червона помада взагалі утворює пекельну суміш, перед якою малохто зможе встояти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Меган Фокс.

Фото: IMDb

Софія Сукач

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