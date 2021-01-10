Бокс і піст: cекрети краси Кортні Кардашян

Секрети краси Кортні Кардашян – як мати бездоганний вигляд у віці за 40.
Гарне обличчя й підтягнуте тіло Кортні Кардяшян – це не щасливий збіг обставин, а результат невпинної праці над собою.
Ранок у Великому Місті відшукав 5 головних б’юті-секретів 41-річної американської світської левиці.
Секрети краси Кортні Кардашян
Здорове харчування
Зірка давно є адептом здорового способу життя.
Кортні Кардашян ретельно стежить за своїм раціоном. Починає ранок із дієтичних смузі. Зізнається, що не споживає глютен та молочні продукти.
Моя шкіра дуже чутлива, і якщо я їм молочку, це одразу впливає на обличчя. Мені подобається кетодієта, але зараз її не дотримуюся, – ділиться лайфхаками старша з сестер Кардашян.
Зберігати гарні форми світській левиці допомагає навіть піст.
Кортні періодично влаштовує собі такі обмеження в харчуванні.
Хоча іноді зірка дозволяє собі з’їсти чипсів або випити солодкої газованої води.
Дружба зі спортом
Після народження трьох дітей спорт для Кортні став необхідністю.
Зірка тренується 5 разів на тиждень по годині. Їй подобається змішувати різні типи фізичних навантажень.
Люблю бокс — він ніколи не буває нудним. Також дбаю про пружність та рельєф шкіри: щоразу після душу зволожую тіло лосьйоном. Хочу почати займатися сальсою і стрибнути з парашута! – ділиться своїми вподобаннями і планами на майбутнє Кардашян.
Про заняття спортом знаменитість активно розповідає у своєму блозі.
Табу на каву
У Кортні практично немає шкідливих звичок. Вона навіть відмовилася від кави. Натомість п’є холодний чай.
За словами фотомоделі, кава робить її божевільною і дратівливою.
Плазмоліфтинг
Саме ця процедура завоювала прихильність Кардашян своєю ефективністю.
Плазмоліфтинг — це коли спеціалісти беруть вашу кров, проганяють її через спеціальний апарат, виділяють із неї плазму і вводять її у ваше обличчя за допомогою мікроголок.Також по темі: Краса у простоті: секрети ефектного вигляду Кендалл Дженнер Виглядати, як дівчина Бонда: секрети краси акторки Ольги Куриленко Секрети краси японських жінок: як зберегти молодість
Такий «догляд за обличчям вампіра» Кортні намагається робити якнайчастіше. Також зірці подобається кріотерапія.
Час для себе і рідних
Останні три роки модель регулярно відвідує психолога.
Це допомагає знаменитості усувати проблеми ще в зародку і долати складні моменти.
Щотижня Кортні намагається ходити до церкви. Сили зірка черпає у спілкуванні з родиною.
Для меня відпочинок починається з чистої шкіри, без макіяжу. Якщо я без мейкапу, то значить я в дома, в ролі мами. Разом із дітьми ми обідаємо, приймаємо ванну і теревенимо. Це так чудово і спокійно, — розповідає про сімейні радощі Кардашян.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про секрети краси Бейонсе.
Фото: kourtneykardash