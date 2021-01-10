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ICTV / Ранок / Бокс і піст: cекрети краси Кортні Кардашян / 10.01.2021 19:15
10.01.2021 19:15
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Бокс і піст: cекрети краси Кортні Кардашян


Секрети краси Кортні Кардашян – як мати бездоганний вигляд у віці за 40.

Гарне обличчя й підтягнуте тіло Кортні Кардяшян – це не щасливий збіг обставин, а результат невпинної праці над собою.

Ранок у Великому Місті відшукав 5 головних б’юті-секретів 41-річної американської світської левиці.

Секрети краси Кортні Кардашян

Здорове харчування

Зірка давно є адептом здорового способу життя.

Кортні Кардашян ретельно стежить за своїм раціоном. Починає ранок із дієтичних смузі. Зізнається, що не споживає глютен та молочні продукти.

Моя шкіра дуже чутлива, і якщо я їм молочку, це одразу впливає на обличчя. Мені подобається кетодієта, але зараз її не дотримуюся, – ділиться лайфхаками старша з сестер Кардашян.

Зберігати гарні форми світській левиці допомагає навіть піст.

Кортні періодично влаштовує собі такі обмеження в харчуванні.

Хоча іноді зірка дозволяє собі з’їсти чипсів або випити солодкої газованої води.

Дружба зі спортом

Після народження трьох дітей спорт для Кортні став необхідністю.

Зірка тренується 5 разів на тиждень по годині. Їй подобається змішувати різні типи фізичних навантажень.

Люблю бокс — він ніколи не буває нудним. Також дбаю про пружність та рельєф шкіри: щоразу після душу зволожую тіло лосьйоном. Хочу почати займатися сальсою і стрибнути з парашута! – ділиться своїми вподобаннями і планами на майбутнє Кардашян.

Про заняття спортом знаменитість активно розповідає у своєму блозі.

Табу на каву

У Кортні практично немає шкідливих звичок. Вона навіть відмовилася від кави. Натомість п’є холодний чай.

За словами фотомоделі, кава робить її божевільною і дратівливою.

Плазмоліфтинг

Саме ця процедура завоювала прихильність Кардашян своєю ефективністю.

Плазмоліфтинг — це коли спеціалісти беруть вашу кров, проганяють її через спеціальний апарат, виділяють із неї плазму і вводять її у ваше обличчя за допомогою мікроголок.

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Такий «догляд за обличчям вампіра» Кортні намагається робити якнайчастіше. Також зірці подобається кріотерапія.

Час для себе і рідних

Останні три роки модель регулярно відвідує психолога.

Це допомагає знаменитості усувати проблеми ще в зародку і долати складні моменти.

Щотижня Кортні намагається ходити до церкви. Сили зірка черпає у спілкуванні з родиною.

Для меня відпочинок починається з чистої шкіри, без макіяжу. Якщо я без мейкапу, то значить я в дома, в ролі мами. Разом із дітьми ми обідаємо, приймаємо ванну і теревенимо. Це так чудово і спокійно, — розповідає про сімейні радощі Кардашян.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про секрети краси Бейонсе.

Фото: kourtneykardash

Софія Бабік

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Теги: зірки, Кортні Кардашян, секрети краси
10.01.2021 19:15



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