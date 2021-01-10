Фундук: Корисні властивості, вплив на організм та протипоказання

Які корисні властивості та протипоказання має фундук? Ранок у Великому місті зібрав актуальну інформацію та дав відповіді на ці запитання.

Погодься, ти неодноразово чув про користь горіхів.

Однак, пропонуємо розібратися детальніше саме з одним із різновидів — фундуком.

Гіппократ казав: «Ваша їжа повинна бути Вашими ліками, а Ваші ліки – їжею!». Це твердження точно про фундук.

Отож, перейдемо до корисних властивостей цього горіха.

Розвиток та зміцнення кісток

Відомо, що фундук містить калій та кальцій у поєднанні з цинком, що позитивно впливає на розвиток та міць наших кісток.

Окрім цього, цинк — сприяє виробленню статевих гормонів, а калій — покращує діяльність м’язової та нервової системи.

Джерело енергії

Звісно, цей вид горіхів підтримує загальний тонус організму.

Відомо, що 100 г. фундука містить 639 ккал, 16-19 % білків, 60% олії тощо.

Поєднання корисних елементів у цьому продукті нормалізує загальний стан, сприяє активному розумовому та фізичному розвитку.

Зміцнює імунну систему

Завдяки своїм корисним властивостям та вмісту поживних речовин фундук сприяє очищенню організму, підтримує його баланс, нормалізує функціонування органів.

Окрім цього, він запобігає хворобам, що неодмінно «вбивають» імунну систему.

Перешкоджає утворенню канцерогенів

Фундук поєднує в собі білок та вітамін Е, що є чудовим бар’єром для ракових клітин.

Тому вживання цього виду горіхів «проведе» тобі своєрідну профілактику такої небезпечної та невиліковної хвороби.

Зменшує розвиток серцево-судинних хвороб

Комплекс вітамінів та солі калію, що містяться в ядрах фундука, зміцнюють м’язи серця та покращують кровообіг.

Однак, окрім корисних властивостей, фундук має свої протипоказання :

Фундук не можна вживати людям із хворобами підшлункової залози, кишечнику, печінки та важкими формами діабету.

Не можна перевищувати добову норму споживання (30-50 грамів). Результатом переїдання може стати головний біль.

Не рекомендують вживати вагітним та жінкам, які годують.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні властивості апельсинів.

Головне фото: Pixabay

Поліна Акуленко

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