Рецепти здорових солодощів: як приготувати корисні цукерки своїми руками

Як приготувати корисні цукерки: 3 прості рецепти.
Із чим у тебе асоціюються свята, окрім ялинки, мандаринів та снігу?
Напевно, ще із безліччю солодкого.
І справді, взимку особливо хочеться поласувати чимось смачненьким.
Але, якщо ти слідкуєш за своєю фігурою та вже потрохи готуєшся до сезону купальників, то стикаєшся із дилемою — потішити себе чи вберегтись від зайвих калорій.Також по темі: Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору Смачно і просто! Рецепт ідеального сніданку Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки
А що, як ми скажемо, що не обов’язково робити цей непростий вибір?
Варто всього лиш спробувати приготувати власні солодощі, які будуть не лише безпечними, а й корисними!
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі рецепти.
Прості рецепти здорових солодощів
Цукерки із сухофруктів та банану
Ну які ж корисні десерти без сухофруктів, горіхів та банану в ролі підсолоджувача!
Незважаючи на користь, все ж варто пам’ятати про почуття міри, якщо худнеш — інгредієнти тут доволі калорійні.
Інгредієнти
- улюблені сухофрукти — жменя
- пів банана
- горіхи — 1/4 склянки
- вівсяні пластівці — 3 ст.л.
- насіння льону — 1 ст.л.
- кокосова стружка
Приготування
- Подрібни сухофрукти, вівсяні пластівці, горіхи та насіння.
- Банан розтовчи в пюре.
- Все змішай.
- Зроби цукерки-кульки, обваляй у горіхах або кокосовій стружці.
Цукерки з насіння
Ще один варіант корисних смаколиків — чудове поєднання насіння та фініків.
Не лише смачно, а й ще як поживно!
Прекрасна альтернатива для здорового перекусу.
Інгредієнти
- фініки — 550 г
- очищене соняшникове насіння — 300 г
- білий кунжут — 70 г
Приготування
- Підсмаж очищене насіння.
- Помий фініки, витягни з них кісточки і подрібни за допомогою блендера до пюреподіюного стану
- Добре змішай насіння з фініками.
- Сформуй кульки та обкачай їх у підсмаженому до золотистого кольору кунжуті.
Медовий марципан
Марципан — приємний не лише на смак, а й на консистенцію делікатес — для багатьох став улюбленим десертом.
Та що, коли в ньому стільки цукру?
Без паніки, є здорова альтернатива.
Інгредієнти
- мигдальні горіхи — 400 г
- апельсиновий сік — 2 ст.л.
- мед — 200 гр
- какао — 3 ст.л.
- стружка кокоса, сезаму або соняшнику для посипки
Приготування
- Мигдальний горіх подрібни до стану борошна.
- Змішай з апельсиновим соком і медом.
- Отриманої маси додай форму дрібних кульок або цукерок.
- Після чого побажанню обваляй у какао, кокосовій стружці, сезамі або насінні соняшника.
Смаколики із сушеної вишні та сиру
Більшість раціонів правильного харчування не можуть обійтися без кисломолочного сиру.
Та не поспішай засмучуватись, якщо не є його великим фанатом. Із сушеними вишнями буде смачніше!
Інгредієнти
• нежирний сир — 200 г
• мигдаль — 100 г
• вівсяні пластівці — 100 г
• сушена вишня — 50 г ;
• кокосова стружка — 30 г ;
• кориця — 5 г ;
• мед — 20 мл .
Приготування
- Подрібни мигдаль до стану борошна.
- Відправ у чашу блендера сир, полий медом і посип корицею. Ретельно збий.
- В окремій мисці змішай вишню з кокосовою стружкою і вівсяними пластівцями.
- З’єднай із сирною масою та сформуйте кульки.
- Залиш їх застигати в холодильнику.
Цукерки з малини та гіркого шоколаду
Не сухофруктами єдиними!
Шоколад та малина — як на рахунок такого незвичного поєднання?
От спробуєш цей рецепт, і вже точно ніколи не забудеш цього смаку.
Інгредієнти
• малина — 200 г;
• гіркий шоколад — 200 г;
• фініки — 100 г;
• кокосове борошно — 50 г;
• дрібна морська сіль — 50 г;
• мигдалеве або будь-яке рослинне молоко — 50 мл .
Приготування
- Змішай у блендері малину з фініками й половиною шоколаду.
- Додай кокосове борошно і збивай ще хвилину.
- Сформуй кульки.
- Розтопи на водяній бані шоколад з молоком.
- Цукерки занур у шоколад, злегка посип сіллю та відправ на годину в морозилку.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що приготувати на Новий рік 2021.
Фото: Unsplash