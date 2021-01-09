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ICTV / Ранок / Рецепти здорових солодощів: як приготувати корисні цукерки своїми руками / 09.01.2021 11:50
09.01.2021 11:50
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Рецепти здорових солодощів: як приготувати корисні цукерки своїми руками


Як приготувати корисні цукерки: 3 прості рецепти.

Із чим у тебе асоціюються свята, окрім ялинки, мандаринів та снігу?

Напевно, ще із безліччю солодкого.

І справді, взимку особливо хочеться поласувати чимось смачненьким.

Але, якщо ти слідкуєш за своєю фігурою та вже потрохи готуєшся до сезону купальників, то стикаєшся із дилемою — потішити себе чи вберегтись від зайвих калорій.

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А що, як ми скажемо, що не обов’язково робити цей непростий вибір?

Варто всього лиш спробувати приготувати власні солодощі, які будуть не лише безпечними, а й корисними!

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі рецепти.

Прості рецепти здорових солодощів

Цукерки із сухофруктів та банану

Ну які ж корисні десерти без сухофруктів, горіхів та банану в ролі підсолоджувача!

Незважаючи на користь, все ж варто пам’ятати про почуття міри, якщо худнеш — інгредієнти тут доволі калорійні.

Інгредієнти

  • улюблені сухофрукти — жменя
  • пів банана
  • горіхи — 1/4 склянки
  • вівсяні пластівці — 3 ст.л.
  • насіння льону — 1 ст.л.
  • кокосова стружка

Приготування

  1. Подрібни сухофрукти, вівсяні пластівці, горіхи та насіння.
  2. Банан розтовчи в пюре.
  3. Все змішай.
  4. Зроби цукерки-кульки, обваляй у горіхах або кокосовій стружці.

Цукерки з насіння

Ще один варіант корисних смаколиків — чудове поєднання насіння та фініків.

Не лише смачно, а й ще як поживно!

Прекрасна альтернатива для здорового перекусу.

Інгредієнти

  • фініки — 550 г
  • очищене соняшникове насіння — 300 г
  • білий кунжут — 70 г

Приготування

  1. Підсмаж очищене насіння.
  2. Помий фініки, витягни з них кісточки і подрібни за допомогою блендера до пюреподіюного стану
  3. Добре змішай насіння з фініками.
  4. Сформуй кульки та обкачай їх у підсмаженому до золотистого кольору кунжуті.

Медовий марципан

Марципан — приємний не лише на смак, а й на консистенцію делікатес — для багатьох став улюбленим десертом.

Та що, коли в ньому стільки цукру?

Без паніки, є здорова альтернатива.

Інгредієнти

  • мигдальні горіхи — 400 г
  • апельсиновий сік — 2 ст.л.
  • мед — 200 гр
  • какао — 3 ст.л.
  • стружка кокоса, сезаму або соняшнику для посипки

Приготування

  1. Мигдальний горіх подрібни до стану борошна.
  2. Змішай з апельсиновим соком і медом.
  3. Отриманої маси додай форму дрібних кульок або цукерок.
  4. Після чого побажанню обваляй у какао, кокосовій стружці, сезамі або насінні соняшника.

Смаколики із сушеної вишні та сиру

Більшість раціонів правильного харчування не можуть обійтися без кисломолочного сиру.

Та не поспішай засмучуватись, якщо не є його великим фанатом. Із сушеними вишнями буде смачніше!

Інгредієнти

• нежирний сир — 200 г
• мигдаль — 100 г
• вівсяні пластівці — 100 г
• сушена вишня — 50 г ;
• кокосова стружка — 30 г ;
• кориця — 5 г ;
• мед — 20 мл .

Приготування

  1. Подрібни мигдаль до стану борошна.
  2. Відправ у чашу блендера сир, полий медом і посип корицею. Ретельно збий.
  3. В окремій мисці змішай вишню з кокосовою стружкою і вівсяними пластівцями.
  4. З’єднай із сирною масою та сформуйте кульки.
  5. Залиш їх застигати в холодильнику.

Цукерки з малини та гіркого шоколаду

Не сухофруктами єдиними!

Шоколад та малина — як на рахунок такого незвичного поєднання?

От спробуєш цей рецепт, і вже точно ніколи не забудеш цього смаку.

Інгредієнти

• малина — 200 г;
• гіркий шоколад — 200 г;
• фініки — 100 г;
• кокосове борошно — 50 г;
• дрібна морська сіль — 50 г;
• мигдалеве або будь-яке рослинне молоко — 50 мл .

Приготування

  1. Змішай у блендері малину з фініками й половиною шоколаду.
  2. Додай кокосове борошно і збивай ще хвилину.
  3. Сформуй кульки.
  4. Розтопи на водяній бані шоколад з молоком.
  5. Цукерки занур у шоколад, злегка посип сіллю та відправ на годину в морозилку.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що приготувати на Новий рік 2021.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я, рецепти
09.01.2021 11:50



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