Для імунітету та краси: корисні властивості ряжанки

Ряжанка: користь, протипоказання, поради по вибору та відеорецепт.

Якщо ти дбаєш про своє здоров’я і добре переносиш кисломолочні продукти, спробуй ввести до раціону ряжанку. Вона не лише має м’який смак і приємну кремову текстуру, але й надзвичайно корисна.

Вітаміни А, В1, В2 (рибофлавін), Е, кальцій, фосфор, калій – ось лише частина того, за що організм тобі подякує.

Але чим саме цей кисломолочний напій корисний для здоров’я? Зараз усе розкажемо.

Чим саме корисна ряжанка

Завдяки вмісту пробіотиків, ряжанка легко засвоюється, нормалізує роботу кишечника і травної системи в цлому.

При регулярному вживанні допомагає від гіпертонії.

Якщо переїси – випий пів склянки ряжанки. Вона містить ферменти, які допомагають перетравлювати їжу, тож уже за 20-30 хвилин ти відчуєш значне полегшення.

Ряжанка містить багато кальцію і фосфору, тому корисна для краси волосся, нігтів та шкіри.

Регулярне вживання продукту нормалізує роботу нирок.

Ряжанка пригнічує розмноження гнильних бактерій у кишечнику, завдяки цьому – підвищує імунітет.

При тривалих мігренях рекомендується пити стакан ряжанки щодня.

Ряжанка – найбезпечній кисломолочний продукт для дітей, оскільки вкрай рідко викликає алергію.

Шкода і протипоказання

З обережністю ряжанку варто вживати людять, які мають такі проблеми:

Ожиріння (оскільки вона досить калорійна і здатна посилювати апетит).

Індивідуальна непереносимість молочнокислих продуктів.

Підвищена кислотність шлункового соку.

Як вибрати ряжанку а магазині

Коли вибираєш ряжанку в магазині, обов’язково зверни увагу на такі моменти:

Склад

Напій повинен містити лише молоко і натуральні закваски.

Якщо бачиш у складі крохмаль, цукор, сухе молоко, рослинні жири, консерванти чи інші домішки – краще обери продукт іншого виробника.

Термін придатності

Бери з полиці тільки той продукт, який встигнеш допити до кінця терміну придатності.

Тара

Ідеальний вибір – ряжанка у скляній тарі. Вона зберігає користь і всі смакові якості напою.

Також можеш обрати продукт у пластиковій пляшці або баночці.

А от ряжанки у м’якій упаковці краще уникати – вона суттєво змінює смак та консистенцію продукту.

І головне – упаковка не має бути пошкодженою або вздутою.

Бачиш таку – не бери.

Якщо пляшка прозора, збовтай її та подивись, як веде себе напій. Він має бути густим і рівномірно стікати по стінках.

Як приготувати ряжанку вдома – відеорецепт

Звісно ж, ряжанку без проблем можна знайти в будь-якому супермаркеті.

Але якщо приготуєш її власноруч – то точно будеш упевнений(а) у якості та свіжості продукті.

До речі, зберігати домашню ряжанку потрібно в холодильнику і не довше 4 днів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості кефіру.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.