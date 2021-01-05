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ICTV / Ранок / Бюджетна, але цілюща: корисні властивості квашеної капусти / 05.01.2021 14:30
05.01.2021 14:30
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Бюджетна, але цілюща: корисні властивості квашеної капусти


Квашена капуста: корисні властивості, протипоказання та простий рецепт.

Квашена капуста – це буквально скарбниця вітамінів (A, B і C тощо), мікроелементів (кальцій, калій, цинк, магній), молочної кислоти, пектину та інших суперкорисних речей.

А аскорбінової кислоти в ній навіть більше, ніж в лимонах та апельсинах! З’їдай лише 100 грамів продукту на день – і ти забезпечиш себе потрібною дозою вітаміну С.

Процес закваски капусти корисні речовини не руйнує, навпаки – навіть примножує. Тому взимку ця страва може стати відмінною альтернативою дорогим і не завжди якісним заморським овочам і фруктам.

Корисні властивості квашеної капусти

Для травлення

Квашена капуста містить багато пробіотиків. Це корисні лакторбактерії, які допомагають кишечнику нормально функціонувати та виводити весь бруд з організму.

А клітковина, якої теж чимало в капусті, стимулює травлення та чинить помітний детокс-ефект.

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Для схуднення

Квашена капуста для схуднення – те, що треба. Завдяки особливій речовині – тартроновій кислоті – вона не дає вуглеводам швидко перетворюватися на жири та відкладатися на твоїй талії.

А ще – містить мало калорій і водночас дає тривале відчуття ситості.

Томі дієтологи дуже часто включають цей продукт до раціону тих, хто прагне швидко та безпечно схуднути.

Від застуди

До складу квашеної капусти входять органічні кислоти – саме вони надають овочу характерний смак і аромат.

Завдяки цьому капуста покращує імунітет і допомагає організму активно боротися з усіма зовнішніми «ворогами».

Для нервової системи

У період підвищеної нервової активності введи до свого меню квашену капусту.

Як би дивно це не звучало, але це допоможе впоратися з емоціями, подолати стрес і не впасти в затяжну депресію.

Від алергії та запалень

Для початку розберемося, що таке алергія та запалення і як вони виникають.

Основна причина – активація аутоімунітету (це коли організм помилково вважає власні тканини шкідливими та  починає їх атакувати).

Квашена капуста містить пробіотики, які допомагають відрегулювати дію цих «клітин-кілерів» і спрямувати їхню енергію в правильне русло.

У результаті алергічні реакції та подразнення зменшуються або зникають.

Для чоловіків

Квашена капуста принесе користь і чоловкам.

Вона здатна зняти помілля, покращити ерекцію та попереджує розвиток простатиту.

Як приготувати квашену капусту – рецепт

Інгредієнти:

  • Капуста
  • Морква – 1 шт на 1 кг капусти
  • Сіль – 1 сл.л. на 1 кг овочів.

Приготування:

  • Нашинкувати капусту і натерти моркву.
  • Перекласти в скляну банку, злегка втрамбовуючи.
  • Зверху насипати сіль і залити холодною фільтрованою водою.
  • Прикрити банки рушником або серветкою (кришками не накривати) і залишити при кімнатній температурі на 2-3 дні для заквашування.
  • Коли капуста буде готова – накрити кришкою і зберігати в холодильнику.

Кому не можна квашену капусту – протипоказання

Погано переносити квашену капусту можуть люди з захворюваннями шлунка, підшлункової залози і кишечника.

Вживання її ввечері може спричинити бродіння в кишечнику та набряки на тілі. Тому краще їсти цей продукт у першій половині дня.

Головне фото: @elzatrisantovich

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості моркви.

Аліна Литвиненко

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
05.01.2021 14:30



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