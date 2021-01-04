Не про успішний успіх. Головні тези книги “Сім навичок високоефективних людей”

Навіщо потрібно читати “7 навичок високоефективних людей”.

Ця легендарна книга дивним чином не схожа ні на одну з мотиваційних книг, написаних американцями.

Що ж маємо замість агресивної філософії “вище-швидше-сильніше” в книзі про успіх, написанній американцем? Натомість тут є сім принципів ефективної людини, що базуються на – хто б міг подумати – вічних принципах, які становлять нашу систему цінностей.

Автор пропонує охочому до самовдосконалення читачу нелегкий шлях: не швидкі рішення на кшталт “5 способів прокачати тайм-менеджмент” або “правила ефективних переговорів”. Такі, на переконання автора, не вирішують кореня проблеми, а натомість заводять читача в глухий кут.

Стівен Кові ж пропонує комплексне рішення, яке, каже він, якщо дотримуватися рекомендацій, дійсно може змінити ваше життя.

Його версія самовдосконалення – набагато складніша за користування різними психологічними прийомчиками, щоб домогтися короткострокових цілей.

Але і в результаті вам обіцяють не просто успіх, а цілісне життя і гармонійну взаємодію – починаючи від роботи та закінчуючи сім’єю.

Що це за навички? Нумо розбираймося разом з Ранком у Великому Місті.

Сім навичок високоефективних людей: про що книга Стівена Кові

Коротко про 7 навичок високоефективних людей

творіть своє життя, а не пливіть за течією;

займайтеся плануванням і постановкою цілей до початку шляху;

шляху; важливі справи виконуйте в першу чергу;

виробіть психологію спільних перемог;

в першу чергу прагніть розуміти людей, а вже потім – щоб зрозуміли вас;

щоб зрозуміли вас; співпрацюйте з іншими людьми на вигідних умовах;

щодня дізнавайтеся щось нове і розвивайтеся.

Перші три навички про те, що потрібно змінити в собі, наступні три – про взаємини з іншими людьми, а сьома – про безперервне самовдосконалення, без якої інші шість стануть неможливими. А тепер розберемо їх детальніше.

1. Проактивність

Як зрозуміти проактивність в контексті книги Стівена Кові? Це коли поведінка людини визначається її рішеннями, а не обставинами та зовнішніми факторами.

Проактивна людина готова проявляти ініціативу, брати на себе відповідальність за все, що відбувається з нею, і підкоряти почуття розуму.

Протилежністю проактивної життєвої позиції є реактивна позиція. Люди з реактивною позицією покладаються на думку інших людей в тому, як вони повинні себе поводити та відчувати.

Ця навичка означає не просто ініціативність, а відповідальність за своє життя.

Проактивний підхід полягає в зміні “зсередини назовні”.

Прописну, але корисну істину стверджує автор: безглуздо шукати проблем десь зовні та намагатися викликати позитивні зміни в тому, що поза нашим впливом.

Якщо ви насправді хочете виправити становище, то будете працювати над тим єдиним, що вам підвладне: над самим собою.

2. Починати справу, думаючи про його закінчення

Починати, представляючи кінцеву мету, – значить починати з чіткого усвідомлення свого життєвого призначення. Проясніть і відкрийте для себе свої справжні цінності і головні цілі у житті.

Це допоможе зрозуміти, до чого ви прагнете, для того, щоб краще уявляти собі, де ви знаходитеся в цей момент, і кожен крок робити в потрібному напрямку.

Найбільш ефективний спосіб побачити свою кінцеву мету полягає в розробці особистої місії або філософії чи кредо.

3. Навичка ефективної самоорганізації

Володіння цим уміння прямо пов’язане з володінням твердою волею.

Як правило, для успішного досягнення поставлених цілей, необхідні щоденні дії, прийняття рішень і їх виконання.

Найчастіше тільки ваша сила волі визначає: досягнете ви успіху, або зупинитеся на шляху до нього, не досягши бажаного.

“Про ступінь розвитку незалежної волі можна судити по тому, наскільки ми послідовні у повсякденному житті. Послідовність, або сталість, – одне з найцінніших якостей. Воно охоплює здатність брати на себе відповідальність і виконувати зобов’язання, втілювати обіцяне у вчинки”, – пише автор у книзі.

4. Думайте в дусі “Твоя перемога – моя перемога”

Цю вправність Кові назвав міжособистісним лідерством, яке є необхідним, бо успіх залежить від саме від спільних зусиль усіх залучених до процесу.

Принцип win-win заснований на тому, що всім всього вистачить, і що успіх слідує за співпрацею, а не за конфронтацією за принципом “перемога чи поразка”.

Коли люди це розуміють, вони об’єднують свої зусилля в колективній роботі, щоб забезпечити взаємний успіх і можливість кожному стати переможцем.

Навичка “Твоя перемога – моя перемога” означає, що рішення, які приймаються в команді, задовольняють всіх її членів і сприймаються як обов’язкові до виконання.

Високоефективний керівник допомагає працівникам усвідомити те, що вони швидше досягнуть успіху разом, ніж поодинці.

5. Принцип співпереживання

П’ятий навик формулюється так: “Спочатку зрозуміти, а вже потім дати іншим зрозуміти себе”.

Це навичка ефективного спілкування, зокрема вміння слухати.

Слуханням-співпереживанням Стівен Кові називає слухання з метою дійсно зрозуміти, увійти в становище мовця.

Використовуючи цей підхід, можна не тільки максимально точно дізнатися точку зору співрозмовника, але і дати йому свого роду “психологічний кисень”, можливість висловитися, отримавши натомість великий ступінь довіри і щирості.

6. Прагніть до синергії

Кові стверджує, що це уміння творчої кооперації – принцип, заснований на переконанні, що ціле завжди більше, ніж сума його частин.

Синергія, по Стівену Кові, – це будівництво команди, робота в команді, розвиток згуртованості та творчої взаємодії з іншими людьми.

Використовуючи даний принцип в спілкуванні, спільній науковій роботі або бізнесі, можна досягти результатів, що перевищують первинні очікування.

Для досягнення синергії необхідно помічати, цінувати і вміти правильно використовувати відмінності та сильні сторони кожного в команді.

7. “Заточуйте пилку”, або Принципи збалансованого самооновлення

Навичка № 7 – це ваші особисті ресурси та кошти (РС). Ця навичка зберігає і розвиває найцінніший ваш ресурс – вас.

Він оновлює чотири виміри вашої натури – фізичний, духовний, інтелектуальний і соціально-емоційний.

Хоча важливим є оновлення кожного з цих вимірів, оптимально ефективним цей процес стає тільки тоді, коли він розумно збалансований і зачіпає всі чотири виміри.

Нехтування одним з них негативно вплине на всі інші.

Ми коротко пройшлися по кожному з принципів, але однозначно рекомендуємо прочитати повну версію книги.

Навіть якщо ви не погодитеся слідувати викладеним принципам, однозначно знайдете для себе багато корисних осяянь – і для роботи, і для життя.

Нагадаємо, ми писали про те, як навчитись ефективно витрачати кошти.

Фото: Unsplash

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