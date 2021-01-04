Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки / 04.01.2021 09:39
04.01.2021 09:39
Поділитися

Кекси у кружці: 3 прості рецепти для мікрохвильовки


Як приготувати смачний кекс у мікрохвильовій печі: 3 прості рецепти.

Буває, так хочеться солоденького. А що-небудь випікати немає ні часу, ні бажання.

Та вихід є! І називається він — магкейк або швидкий десерт.

Також по темі: Кисломолочний сир у мікрохвильовці? Перевірка лайфхаків з інтернету Домашній глінтвейн: рецепти, що зігріватимуть у холодну пору Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти

Тобі не доведеться довго чаклувати на кухні, аби потішити себе смачненьким.

Знадобиться лише 5 хвилин твого часу, чашка, мікрохвильовка й найсмачніші рецепти від Ранку у Великому Місті!

Прості рецепти кексу в мікрохвильовці

Кавово-шоколадний кекс

Почнемо із класики, яка сподобається не лише любителям кави!

Цей кекс стане чудовим сніданком вприкуску з молоком або ж просто твоїм новим улюбленим десертом.

Інгредієнти:

  • борошно — 3 ст.л.
  • розчинна кава — 1 ч.л.
  • какао-порошок — 2 ст.л.
  • цукор — 2,5-3 ст.л.
  • розпушувач для тіста — 1/4 ч.л.
  • молоко — 2 ст.л.
  • яйце — 1 шт.
  • рослинна олія — 2 ст.л.
  • ванілін — 1/2 ч.л.

Приготування:

1. У мисці змішай борошно, мелену каву, какао-порошок, цукор і розпушувач.

2. Усе добре перемішай.

3. Додай молоко, яйце, масло і ванілін.

4. Перемішуй виделкою до утворення однорідної маси.

5. Вилий суміш у змащену маслом чашку і постав у мікрохвильову піч на високий режим приблизно на 1,5 хвилини, доки кекс не буде готовий. Головне — не перетримати.

6. Смачніше буде разом із кулькою морозива, але ти просто можеш прикрасити кекс ваніліном.

Банановий кекс

Банани приваблюють не лише прихильників здорового харчування, а й любителів поласувати калорійним.

Вони чудово пасують будь-якому десерту, тож і нашому мегкейку чудово підійдуть.

Інгредієнти:

  • вершкове масло, розтоплене — 1 ст.л.
  • яйце — 1 шт.
  • молоко — 1 ст.л.
  • стиглий банан — 1 шт.
  • борошно —3 ст.л.
  • цукор — 3 ст.л.
  • розпушувач для тіста — ½ ч.л.

Приготування:

1. Поклади масло в чашку і відправ у мікрохвильовку на 10 секунд, аби розплавилося.

2. До розтопленого масла додай яйце і молоко. Злегка збий все за допомогою виделки.

3. Додай бананове пюре в чашку і продовжуй змішування за допомогою виделки. У результаті повинна вийти однорідна маса.

4. Нарешті додай усі сухі інгредієнти в чашку і знову гарненько збий все виделкою.

5. Відправляй чашку в мікрохвильову піч, виставлену на середній режим, на 1 хвилину.

Какао-кекс з арахісовим маслом

Додамо трохи поживності нашому десерту?

Із цим чудово впорається арахісова паста.

От спробуй! Буде не лише смачно, а й ситно.

Інгредієнти:

  • борошно — 3 ст.л.
  • цукор — 2 ст.л.
  • какао-порошок — 1,5 ст.л.
  • розпушувач — 1/4 ч.л.
  • молоко — 3 ст.л.
  • рослинна олія — 1,5 ст.л.
  • арахісове масло — 1 ст.л.

Приготування:

1. У великій чашці виделкою змішай сухі інгредієнти: борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль.

2. Додай молоко, рослинне і арахісове масло. Збивай до отримання однорідної маси.

3. Кухоль відправляй в мікрохвильову піч, виставлену на високий режим, на 1 хвилину і 10 секунд.

4. Спочатку тісто добре підніметься, а потім спаде. Після приготування подавай у теплому вигляді.

Фото: yulia_protasevich08

Софія Сукач

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: випічка, рецепти у мікрохвильовій пічці
04.01.2021 09:39



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати