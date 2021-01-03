Вітаміни групи В: чим вони відрізняються і де містяться

Вітаміни групи B: спільне, відмінне та де вони містяться.
Вже ні для кого не секрет, що вітаміни необхідні для нормального функціонування та життєдіяльності нашого організму.
Їх потрібно ретельно вивчати, аби розуміти, що і з яких продуктів можемо одержати.Також по темі: Король вітамінів: корисні властивості грейпфрута Від авітамінозу до передозу: чому вітаміни не можна приймати "про всяк випадок"? Корисні та смачні: топ-5 продуктів, які містять фолієву кислоту
Сьогодні поговоримо про один із найскладніших вітамінів, що розгалужується і утворює цілий комплекс — групу вітамінів В.
Ранок у Великому Місті розповість, чому їх так багато, навіщо вони нам та у яких продуктах містяться.
Чому вітаміни B формують одну групу?
Розглядаються вітаміни групи B у єдиному комплексі не лише через те, що всі вони є водорозчинними.
Збірну назву отримали також тому, що у природних продуктах завжди існують разом.
Настільки нерозлучні, що навіть функцію мають спільну — беруть участь у тканинному диханні та виробленні енергії.
Окрім того, відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров’я.
Всіх їх нам потрібно тримувати у рівномірній кількості з продуктами харчування.
Якими саме? Читай нижче.
Чим відрізняються вітаміни групи B?
Вітамінів у групі В є дуже багато, але ми розповімо про найбільш відомі.
B1 — тіамін
Перший представник групи B захищає судини від шкідливого впливу глюкози та інсуліну.
Він, перш за все, необхідний для адекватної роботи центральної і периферійної нервової систем.
Тому його дефіциту варто уникати, вживаючи продукти, багаті на тіамін.
Найбільше його є у висівках, зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці та дріжджах.
B2 — рібофлавін
Його називать “вітаміном краси”.
Адже саме він робить наше волосся блискучими, нігті – міцними, а шкіру – гладкою.
Окрім цього, рибофлавін бере участь в утворенні антитіл і еритроцитів, впливає на ріст і розвиток організму, роботу репродуктивних органів, стравохід і щитовидку.
Рибофлавін міститься в курячих яйцях, молоці, сирі, печінці та нирках.
Також ідеальним джерелом вітаміну В2 вважається риба, зелений горошок, гречка, вівсянка, дріжджі і багато іншого.
B3 — ніацин
Ніцаин теж є не менш важливим за своїх попередників.
Він необхідний для метаболізму жирів і вуглеводів, синтезу білків, роботи нервової і м’язової систем, для правильного формування і підтримки тканин шкіри.
Відомий тим, що може знижувати й регулювати рівень холестерину в крові.
Найращими джерелами ніацину є горіхи, насіння, м’ясо птиці, дріжджі, свинина і яловичина, борошно «Кама», яйця, цільнозерновий рис, риба, сир твердий та кисломолочний.
B6 — піридоксин
Він відповідає за те, щоб така життєво важлива поживна речовина, як білок, що міститься в харчових продуктах, оптимально засвоювалася нашим організмом.
У вагітних жінок підвищена потреба в білку, а відтак і у вітаміні В6.
У решти дефіцит піридоксину спостерігається вкрай рідко, оскільки він міститься у більшості продуктів.
Особливо багато його в зернових паростках, у волоських горіхах і ліщині, в шпинаті, картоплі, моркві, цвітній і білокачанній капусті, помідорах, полуниці, черешні, апельсинах і лимонах.
B9 — фолієва кислота
Фолієва кислота необхідна для створення і підтримки в здоровому стані нових клітин.
Тому її наявність особливо важлива в періоди швидкого розвитку організму — на стадії раннього внутрішньоутробного розвитку і в ранньому дитинстві.
Багато фолієвої кислоти міститься в зеленому салаті, овочах (наприклад у броколі), помідорах, картоплі, яйцях, м’ясі та цільнозернових продуктах.
B12 — ціанкобаламін
Вітамін В12 (або ціанкобаламін) потрібен для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК.
Його нестача може призводити до анемії, втрати балансу, “туману в голові”, оніміння кінцівок, частої втоми та погіршення пам’яті.
Вітамін В12 міститься в їжі тваринного походження, передусім в червоному м’ясі, печінці та рибі. Він також є в яйцях, молоці.
Вивчайте про вітаміни бльше, харчуйтеся правильно та будьте здорові!
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про вітамін D та в чому він міститься.
Головне фото: Pexels