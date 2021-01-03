Де покататися на лижах в Україні: ТОП баз і курортів

Новий Рік уже на порозі, а з ним і зимові канікули. Ранок у Великому Місті вирішив зібрати для вас кілька місць України, де можна покататися на лижах.
З кожним роком популярність гірськолижних видів спорту зростає серед населення.
Іскристий сніговий покрив, краса природи, відчуття екстриму. Ось, що мотивує людей освоювати гірськолижні види спорту.
Українцям пощастило, оскільки в нашій країні є де покататися на лижах.
Славське, Мигово, Буковель – перше, що спадає на думку. Але розкриємо секрет, зануритися в лижний спорт можна не лише в Карпатах. Заінтригували?
Тоді ловіть кілька крутих варіантів для проведення активного відпочинку в Україні.
БУКОВИЦЯ, місто Борислав
Один із найновіших комплексів в Україні. Працюють дві траси та два підіймачі.
Підйом на гору займає всього 6 хвилин. Окрім того, комплекс оснащений усім необхідним для комфортного відпочинку.
Різноманіття трас дозволить кожному знайти той самий для себе маршрут та максимально насолодитись спуском.
Комплекс розташований неподалік від Трускавця – 4,8 км.
Денний абонемент обійдеться у 550 грн.
ЕКО КУРОРТ IZKI, Закарпатська область
Гасло курорту – Здоровим бути природно!
Цей комплекс відрізняється тим, що він розташований на території, що максимально схожа до природних ландшафтів, а також висоті, яка є найкомфортнішою для організму людини.
Про це заявляє керівництво курорту.
Котеджі побудовані з дерев’яного зрубу, який є екологічно чистим. Їжа виготовлена з продуктів із власного господарства.
Для оренди спорядження, витягів тощо тобі знадобиться від 500 грн/день.
ПРОТАСІВ ЯР, місто Київ
Якщо ви думали, що покататися можна лише в Карпатах, ви точно помилялися.
Гірськолижний комплекс «Протасів Яр» є першим у своєму роді в місті Києві, а також одночасно і базою олімпійської підготовки збірних України.
На території працює також «Protasiv School», де вас навчать кататися, якщо ви лише відкрили в собі любов до лиж, а також сноупарк, якщо ви вже профі та хочете потренуватися у виконанні різноманітних вправ.
Також є можливість придбати сезонний абонемент.
ДРАГОБРАТ, гора Стіг (1707 м)
Драгобрат – найбільш високогірний гірськолижний курорт Українських Карпат
На гору Стіг туристів підіймають витяги гірськолижного комплексу «Драгобрат». У зимовий період тут діють чотири витяги.Також по темі: Лижі чи сноуборд – що обрати для екстремального відпочинку Ідеї для натхнення: 25 речей, які треба встигнути зробити цієї зими Ароматні провісники Різдва: як смачно приготувати імбирне печиво?
Біля витягів комплексу є кілька спускових трас різних рівнів складності — від навчальних до професійних. Піднявшись на гору, можна спуститися, умовно, синіми, червоними або чорними трасами.
Найпростішими (після навчальних трас) є спуски між «бугелями» — сині траси розраховані на початківці та любителів гірськолижного катання.
Дві найскладніші траси проходять край території «Драгобрату» — вони починаються у найвищій точці цієї частини гори та закінчуються біля нижніх станцій великих витягів.
БУКОВЕЛЬ
Понад 60 км ретельно підготованих трас чекають на вас у найвідомішому гірськолижному курорті.
Траси усіх рівнів складності, сноупарк, лижна школа, найдовший тролей України – те, що не може залишити осторонь будь-кого.
Комплекс розташований на п’яти горах: Довга (1372 м), Буковель (1127 м), Бульчиньоха (1455 м), Бабин Погар (1180 м), Чорна Клева (1241 м).
Саме тому він є таким популярним серед українців і не тільки. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 15000 осіб.
Курорт активно розвивається і планує дивувати охочих відпочити та прокачати свої вміння в катанні ще більше.
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті розповів про те, як зекономити на відпочинку в Карпатах.
Фото: UNSPLASH