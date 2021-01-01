Потужний антиоксидант та джерело ендорфіну: корисні властивості какао

Какао – джерело поживних речовин, корисних для усього організму. Какао покращує розумову діяльність, запобігає хворобам серця та робить щасливим будь-кого за декілька хвилин.
Божественний напій, який формує опір і бореться з втомою. Саме так про какао казав імператор ацтеків Монтесума ІІ.
Цікавим є факт, що в Європі про нього дізналися від іспанських завойовників заокеанського континенту.
Дозволити какао собі могли тільки найзаможніші люди.
У складі напою виявлено понад 300 корисних речовин. Серед них вітаміни групи B, макроелементи (кальцій, магній, натрій тощо) та мікроелементи (залізо, цинк, мідь).
Однак, у такого багатства є і зворотний бік, оскільки не всім можна пити какао.
Детальніше розбирався Ранок у Великому Місті.
ТОП 6 корисних властивостей какао
Запобігає хвороби серця та покращує якість судин
Макроелементи у складі какао забезпечуть профілактику серцевих хвороб. Зокрема, запобігають серцевій аритмії, оскільки нормалізують серцеві скорочення.
Окрім того, живильні елементи роблять наші судини більш еластичними, зменшуючи їх ламкість.
На 70% елементи знижують вірогідність появи тромбів.
Магній, присутній у складі какао, бере безпосередню участь у кисневому харчуванню серцевого м’яза і нормалізує артеріальний тиск у крові.
Підвищує розумову діяльність
Вчені вже не перший рік проводять дослідження на зв’язок між частотою вживання какао-бобів та розумовою діяльністю: візуально-просторовою пам’яттю, зоровим скануванням, абстрактним мисленням тощо.
Поживні речовини однозначно здійснюють позитивний вплив на роботу мозку.
Вживання цих речовин стимулює прилив крові до мозку, що і покращує його діяльність. Наприклад, сконцетруватися після чашечки какао набагато легше.
Має антиоксидантну дію
Значний вміст флавоноїдів у какао робить його сильним антиоксидантом. Ці речовини борються з вільними радикалами.
У какао, за думкою деяких дослідників, антиоксидантна дія вища за зелений чай та вино.
Отже, регулярне вживання перешкоджає розвиток онкологічних захворювань.
Захищає та регенерує шкіру
Какао сприяє швидшому загоєнню відкритих поранень і порізів.
Проціанідіни (Ред. – активна корисна речовина) сприяють еластичності шкірних покривів, через що какао відшукало свою нішу застосування в косметології.
Меланін, який є в какао, здатний захищати шкіру людини від ультрафіолету, який сприяє швидкому її старінню.
Допомагає відновленню м’язів після фізичних навантажень
Цей напій чудово підходить спортсменам та людям з активним способом життя.Також по темі: Український емігрант розповів, як какао вирішує долю закоханих філіпінців Корисний смаколик: 5 причин їсти шоколад 5 гарячих напоїв, які зігріють тебе восени
Какао є енергетичним напоєм, який надає сил та допомагає організму відновитися.
Окрім того, напій допомагає зняти м’язовий біль, характерний після тренувань і занять спортом.
Стимулює вироблення ендорфіну
Ендорфін, так званий, гормон щастя необхідний людині, аби бути сповненим сил, енергії та оптимізму.
За відсутності цих гормонів в організмі, будь-хто стає ближчим до апатії, стресу та депресії.
Якщо у людини багато ендорфінів, вона завжди відчуває себе абсолютно щасливою.
Згадуючи усі події 2020 року, нам усім треба трохи більше пити какао.
Норма какао на день
Оскільки, какао – це енергетичний напій, то його варто пити зранку для заряду бадьорості. Також можна випити чашечку напою вдень.
А вже на ніч вживати какао не рекомендується.
Так, оптимальна кількість на день складає не більше двох чашечок живильного напою.
Кому краще не пити какао: протипоказання
- вагітним жінкам;
- дітям до трьох років;
- людям з гострими формами таких захворювань, як: цукровий діабет, склероз, атеросклероз, діарея;
- людям із захворюваннями нирок або подагри суворо заборонено;
- людям при порушеннях сну, безсонні.
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, як видобувають какао в Латинській Америці.
Фото: UNSPLASH