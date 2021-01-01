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ICTV / Ранок / Потужний антиоксидант та джерело ендорфіну: корисні властивості какао / 01.01.2021 10:11
01.01.2021 10:11
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Потужний антиоксидант та джерело ендорфіну: корисні властивості какао


Какао джерело поживних речовин, корисних для усього організму. Какао покращує розумову діяльність, запобігає хворобам серця та робить щасливим будь-кого за декілька хвилин.

Божественний напій, який формує опір і бореться з втомою. Саме так про какао казав імператор ацтеків Монтесума ІІ.

Цікавим є факт, що в Європі про нього дізналися від іспанських завойовників заокеанського континенту.

Дозволити какао собі могли тільки найзаможніші люди.

У складі напою виявлено понад 300 корисних речовин. Серед них вітаміни групи B, макроелементи (кальцій, магній, натрій тощо) та мікроелементи (залізо, цинк, мідь).

Однак, у такого багатства є і зворотний бік, оскільки не всім можна пити какао.

Детальніше розбирався Ранок у Великому Місті.

ТОП 6 корисних властивостей какао

Запобігає хвороби серця та покращує якість судин

Макроелементи у складі какао забезпечуть профілактику серцевих хвороб. Зокрема, запобігають серцевій аритмії, оскільки нормалізують серцеві скорочення.

Окрім того, живильні елементи роблять наші судини більш еластичними, зменшуючи їх ламкість.

На 70% елементи знижують вірогідність появи тромбів.

Магній, присутній у складі какао, бере безпосередню участь у кисневому харчуванню серцевого м’яза і нормалізує артеріальний тиск у крові.

Підвищує розумову діяльність

Вчені вже не перший рік проводять дослідження на зв’язок між частотою вживання какао-бобів та розумовою діяльністю: візуально-просторовою пам’яттю, зоровим скануванням, абстрактним мисленням тощо.

Поживні речовини однозначно здійснюють позитивний вплив на роботу мозку.

Вживання цих речовин стимулює прилив крові до мозку, що і покращує його діяльність. Наприклад, сконцетруватися після чашечки какао набагато легше.

Має антиоксидантну дію

Значний вміст флавоноїдів у какао робить його сильним антиоксидантом. Ці речовини борються з вільними радикалами.

У какао, за думкою деяких дослідників, антиоксидантна дія вища за зелений чай та вино.

Отже, регулярне вживання перешкоджає розвиток онкологічних захворювань.

Захищає та регенерує шкіру

Какао сприяє швидшому загоєнню відкритих поранень і порізів.

Проціанідіни (Ред. – активна корисна речовина) сприяють еластичності шкірних покривів, через що какао відшукало свою нішу застосування в косметології.

Меланін, який є в какао, здатний захищати шкіру людини від ультрафіолету, який сприяє швидкому її старінню.

Допомагає відновленню м’язів після фізичних навантажень

Цей напій чудово підходить спортсменам та людям з активним способом життя.

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Какао є енергетичним напоєм, який надає сил та допомагає організму відновитися.

Окрім того, напій допомагає зняти м’язовий біль, характерний після тренувань і занять спортом.

Стимулює вироблення ендорфіну

Ендорфін, так званий, гормон щастя необхідний людині, аби бути сповненим сил, енергії та оптимізму.

За відсутності цих гормонів в організмі, будь-хто стає ближчим до апатії, стресу та депресії.

Якщо у людини багато ендорфінів, вона завжди відчуває себе абсолютно щасливою.

Згадуючи усі події 2020 року, нам усім треба трохи більше пити какао.

Норма какао на день

Оскільки, какао – це енергетичний напій, то його варто пити зранку для заряду бадьорості. Також можна випити чашечку напою вдень.

А вже на ніч вживати какао не рекомендується.

Так, оптимальна кількість на день складає не більше двох чашечок живильного напою.

Кому краще не пити какао: протипоказання

  • вагітним жінкам;
  • дітям до трьох років;
  • людям з гострими формами таких захворювань, як: цукровий діабет, склероз, атеросклероз, діарея;
  • людям із захворюваннями нирок або подагри суворо заборонено;
  • людям при порушеннях сну, безсонні.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, як видобувають какао в Латинській Америці.

Фото: UNSPLASH

Анастасія Керпань

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Теги: корисні властивості
01.01.2021 10:11



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