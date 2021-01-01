Із першою зіркою: рецепти пісних страв на Святвечір 2021

Що приготувати на Святу Вечерю — рецепти пісних страв.

Різдво вже на підході. Не за горами й перша зірка, яка покличе сім’ю до столу розділити Святу Вечерю.

Саме нею за українськими традиціями завершується різдвяний піст.

І поки в церкві ще не заграли святкові двзони, а у двері ще не постукали колядники, є час подумати про пригощення на вечір 6 січня.

12 традиційних страв — це зовсім не багато, якщо готувати їх із любов’ю та миром у серці.

І аби напередодні світлого Різдва Христового тобі було спокійно, Ранок у Великому Місті вирішив поділитись рецептами пісних страв на Святвечір.

Що приготувати на Святвечір?

Кутя

Почнемо із обов’язкового атрибуту різдвяного столу.

Чудово, коли традиції ще й мають неймовірний смак, як у випадку із кутею.

Кожна сім’я готує її по-своєму. Проте, якщо хочеш спробувати щось нове, користуйся цим класичним рецептом.

Інгредієнти

пшениця — 1 склянка

мак — 100 г

родзинки — 100 г

горіх — 100 г

мед — за смаком

дрібка солі

Приготування:

Замочи зерна пшениці в холодній воді на кілька годин або на ніч. Залий пшеницю свіжою водою і постав на плиту. Коли вода закипить, зменши вогонь і вари зерна до м’якості, близько 2−3 годин. Поки вариться пшениця, підготуй інші інгредієнти для куті. Промиті родзинки насип у чашку і залий окропом так, щоб вода на 2−3 см покривала сухофрукти. Залиш родзинки на 20 хвилин. Ретельно промий мак окропом, залиш запарений мак під кришкою на 15 хвилин. Після цього необхідно злити воду і потовкти мак в ступці до появи білого «молочка». Потім додай до маку трохи води і меду, перемішай. Підготуй горіхи: очисти й порубай їх на дрібні шматочки, потім трохи підсмаж на сухій гарячій сковороді. Коли буде готова пшениця, злий з неї воду, додайте набряклі родзинки, рубані горіхи, заправ маком і малиновим варенням (за бажанням), перемішай. При необхідності можна додати ще трохи меду. Для більш цікавого смаку можна насипати в готову кутю цукати.

Пісні голубці

Не уявляєш голубців без фаршу?

Тоді тобі просто не доводилось куштувати пісних.

Вони не менш смачні й поживні. Переконайся!

Інгредієнти

середній качан капусти — 1 шт.

довгозернистий рис — 200 гр

печериці — 600 гр

велика морквина — 1 шт.

цибуля — 2 шт.

рослинна олія — 50 мл

Сіль та чорний мелений перець — до смаку

Приготування:

У капусти виріж качан і занур у киплячу воду на кілька хвилин. Капустину обережно дістань, та зніми зм’якле верхнє листя. Потім знову поверни у киплячу воду й знову зніми верхнє листя. І таким чином розбери капусту на листки. Рис сполосни під холодною проточною водою. Помісти у невелику каструлю, залий доверху холодною водою й доведи до кипіння. Вари 1 хвилину і відціди. У великій сковорідці розігріти рослинну олію. Додати цибулю, та моркву й тушкувати до м’якості овочів. Туди ж додай печериці та відварений рис. Тушкуй все разом, щоб рис ввібрав в себе аромат з овочів та грибів. Для соусу, на решті рослинної олії, у невеликій каструлі, підсмаж до м’якості цибулю, додай сіль та цукор, як цибуля зм’якне додай часник та помідори. Вари, постійно помішуючи, хвилин 20, поки соус дещо загусне, випарується. Поки соус вариться, скрути голубці: на кожен капустяний лист поклади начинку (кількість залежить від розміру листа) і акуратно загорнути, як згорток. Полий голубці соусом. У розігрітій до 180 градусів духовці випікай закриті фольгою голубці 30 хвилин. Потім зніми фольгу й печи ще 15-20 хвилин до повної готовності.

Вареники

Ну який український стіл без традиції усіх традицій?

Щоправда, на Святвечір вареники слід готувати із пісною начинкою, для прикладу з картоплею чи капустою.

Проте смак від цього точно не страждає.

Інгредієнти

Борошно пшеничне вищого сорту – 2 склянки

Вода – 0,5 склянки

Дріжджі сухі – 1,5 ст. л.

Сіль – дрібка

Олія – 2 ст. л.

1 цибулина

білокачанна капуста приблизно – 700 г

олія – 2 ст. л.

сіль, перець – за смаком

Приготування

Обсмаж дрібно нарізану цибулю та капусту. Посоли, перемішай і протушкуй хвилин 10-15 на маленькому або середньому вогні. Стежи, щоб не підгоріла, поперчи за смаком. У просіяне борошно додай сухі дріжджі, сіль. Перемішай. Додати теплу воду й олію. Добре розмішай дерев’яною лопаточкою, щоб тісто відставало від посуду. Накрий рушником, постав у тепле місце без протягів. З тіста зроби кульки. Розкачай на посипаній борошном дошці, поклади начинку і защипи його. Вареники вари 3-5 хвилин після закипання.

Вінегрет

Цей популярний салат включають у перелік традиційних страв на Святвечір не просто так.

Це дієтично, але смачно й корисно.

Інгредієнти

картопля — 4−5 шт.

морква — 3 шт.

буряка — 5 шт.

солоний огірок — 2-3 шт.

варена квасоля — 350 г

рослинна олія — 3−4 ст. л.

сіль, перець і спеції — за смаком

Приготування:

Попередньо замочи квасоля на кілька годин, а потім зварити. Картоплю і буряк слід промити і відварити в мундирах. Коли овочі зваряться, їм потрібно буде дати час для охолодження. Після цього овочі потрібно очистити, порізати на кубики і висипати в миску. Далі додай у салат подрібнені на кубики солоні огірки і відварену квасолю. Перемішай усі інгредієнти, посоли, поперчи, заправ олією і подавай до різдвяного столу.

Запечена скумбрія

Свявечір просто не може обійтись без запеченої рибки.

Усе на твій індивідуальний смак. Можливо, ти фанат хеку чи лосося.

Ми ж поділимось рецептом найсмачнішої скумбрії!

Інгредієнти

скумбрія – 2 шт.

лимон – 2 шт.

цибуля – 2 шт.

помідор – 2 шт.

Сіль, перець, зелень, майонез – за смаком

Приготування

Перед запіканням риба повинна бути випотрошена й промита. На її тушці слід зробити поперечні надрізи і, натерти сіллю та спеціями, залишити на двадцять хвилин для маринування. Тим часом нарізати у вигляді півкілець лимон, цибулю й помідор, кожне з них розмістити в надрізах скумбрії. Зелень подрібнити і укласти всередину тушки. Підготовлену таким чином рибу оберни фольгою, попередньо обмазавши її майонезом. Духовку прогрій до 200 градусів. Запікай не більше 20 хвилин. Для утворення рум’яної скоринки фольгу трохи розкрий на останніх хвилинах до готовності.

Тушкована капуста

Це незмінна класика, що доречна на будь-якій вечері, не лише Святій.

Зазвичай розбирають її гості в першу чергу, бо експеременти експерементами, а смачненько поїсти хочеться.

Інгредієнти

середня головка капусти — 1кг

квашена капуста — 250 гр

Гриби

невеликі солоні огірки — 5-6 шт.

томатна паста — 2 ст.л.

цукор — 1 ст.л.

олія

Сіль і перець за смаком

Приготування

Нашаткувати дрібно капусту. Нагріти в сковороді олію і помістити капусту у сковороду. Додати 0.5 стакана води. Накрити кришкою і тушкувати 30 хвилин. Потім додай порізані на кружкльця огірки, гриби, кислу капусту, цукор і томатну пасту. Якщо треба солимо і перчимо. Все добре перемішуємо і тушкуємо ще 15 хвилин

Салат з буряка та фети

Ця страва тобі точно сподобається.

Настільки, що захочеш приготувати її не лише на пісну вечерю, а й на святковий обід.

Бо палітра смаків цього легкого салатику точно на це заслуговує.

Інгредієнти

буряк — 3-4 штучки;

рукола;

сир фета — 250 г;

волоські горіхи;

оливкова олія;

лимон

Приготування

Буряк помити, завернути у харчову фольгу та запекти за 200°C до м’якості. Охолодити. Викласти подушку з руколи у салатник. Порізати на кубики запечений буряк та сир фета, покласти зверху на руколу. Підсушити горіхи на пательні і додати до салату. Приготувати соус для заливки: оливкова олія, сік половинки лимона та сіль. Полити зверху на салат.

Узвар

Ще один традиційний та почесний провісник Різдва, який стоїть на п’єдесталі разом із кутею.

Українці здавна варять узвар і подають його до столу охолодженим.

Наші предки знали, що роблять. Адже цей напій — справжнє джерело користі, ну і різдвяного смаку.

Інгредієнти:

чорнослив — 100 г

сушені яблука — 100 г

сушені груші — 100 г

родзинки — 50 г

цукор і мед — за смаком

вода — 5 л

Приготування:

Поклади сухофрукти в друшляк і промий теплою проточною водою. Потім поклади в каструлю груші і залий гарячою водою, накрий кришкою і вари на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Після цього додай сухі яблука, а ще через 10−15 хвилин чорнослив. Через п’ять хвилин всип туди родзинки. Після закипання води вари узвар ще півгодини. Потім зніми компот з вогню і настоюйте протягом декількох годин.

Деруни

Можливо, для багатьох незвично бачити деруни в списку рецептів на Святвечір.

Але для багатьох регіонів України вони є невід’ємною його частиною.

Інгредієнти

картопля — 1 кг

цибуля — 1-2 шт.

сіль та перець — за смаком

рослинна олія — для обсмаження

Приготування

На тертці натри цибулю, а потім картоплю. Так картопля буде повільніше темніти, завдяки соку цибулі. Готову масу помісти на сито, щоб зайва рідина витекла в іншу чашу. Додай сіль і свіжо-мелений перець за смаком. Розігрівай сковороду з рослинною олією, і за допомогою ложки, викладай на сковороду картопляну масу. Після того як обсмажеш деруни з двох сторін, можеш викладати їх на серветку, для того, щоб вбралося зайва олія.

Фруктові цукерки

Це свято, врешті-решт. Тому й не дивно, що тягне на смаколики.

Проте не поспішай зриватися на хімічні солодощі, коли є здорова та пісна альтернатива.

Інгредієнти

сухофрукти (курага, інжир, родзинки, чорнослив — твої улюблені) — 300 г

горіхи: волоські й ліщини — 100 г

какао-порошок або кокосова стружка для прикраси

Приготування

Промий та залий окропом сухофрукти. Потім подрібни їх у блендері або м’ясорубці. Також подрібни волоські горіхи, а фундук залиш цілим. Змішай горіхи із сухофруктами і починай формувати цукерки: візьми горішок фундука і обкатай навколо нього кульку з раніше приготованої маси. Готову цукерку занур у какао-порошок або кокосову стружку. Щоб цукерки були солодші, в начинку можна додати мед.

Пампухи

Ароматні та запашні пампушки з маком чи варенням не лише доповнять твій різдвяний стіл, а й миттєво повернуть у дитинтсво.

Бо смак у них просто незабутній!

Інгредієнти

борошно — 1 кг

дріжджі — 50 г

цукор — 0,5 склянки

вишневе або трояндове варення для начинки — 200 г

Приготування

Розчини водою половину муки і дріжджів до однорідної маси з консистенцією домашньої сметани. Постав у тепло. Коли тісто підійде, заміси його, додай решту муки, сіль і цукор. Знову постав у тепло. Коли тісто підросте, виложи його частину на посипану борошном дошку і викачай корж завтовшки 1 см. До половини коржа склянкою познач кола. У центрі кожного кола поклади варення без сиропу, накрий другою половиною коржа і склянкою виріж пампушки. Склади їх на посипану борошном дошку і накрий. Так само зроби пампушки з решти тіста і всі разом постав у тепле місце, щоб підійшли. Смаж пампушки в соняшниковій олії. Готові пампушки можна посипати цукровою пудрою.

Домашній кисіль (відео-рецепт)

А знаєте з чим пампухи смакують ще незабутніше?

Із домашнім кіселем!

До речі, так вийде не лише смачно, а й корисно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати святковий фуршет за кілька хвилин.

Фото: Pexels

Софія Сукач

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