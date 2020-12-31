Як почати життя з чистого аркуша: практичні поради

Як почати життя з нового аркуша і нарешті стати щасливою людиною? Ми зібрали справді дієві поради.

Дайте собі другий шанс. Шанс на нове життя. Іноді ми чекаємо вдалий час, наче в один момент все раптово зміниться. І ось він настав! Осінь – прекрасна нагода, щоб почати все з початку.

Не треба шукати собі відмовок: що сьогодні не вдалий день, що не те місце і що немає часу. Зрозумійте, час короткий. Ви не встигнете озирнутись, коли відчуєте, що проґавили свій шанс. Дійте вже, і ніяких балачок.

Життя можна змінити кардинально. Звичайно, спіймати золоту рибку і загадати бажання, щоб народитись знову і почати все спочатку – навряд чи вийде. Але змінити світ навколо себе цілком реально.

Ми можемо змінити квартиру. Можемо змінити друзів. Можемо змінити роботу. Але якщо не розібратись в собі, то як би ви не намагались почати життя з чистого листа, все повернеться знову і стане на свої місця.

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Що змінити, щоб стати щасливим

Зімкніть коло близьких друзів. Викресліть зі свого життя знайомих, від яких у вас лише псується настрій. Для чого вам таке спілкування?! Всі ми різні за темпераментом. І не кожному потрібно подобатись. Відмовляйтеся від тих, хто тягне вас на дно. Щодня потрібно розвиватись. Адже не секрет: чим більше ви знаєте, тим більше у вас можливостей. Вам потрібні ті, з ким ви будете «рости». Ті, хто буде вас надихати. Вкладайте максимум зусиль у кожен новий день. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити зараз. До того ж, чим більше справ ви перенесете на потім, тим більше вам ці справи не даватимуть спокою. Переберіть речі. Ваш гардероб кишить старим одягом, який ви не носите, а шухляди завалені непотрібними паперами? Не жалійте і викидайте! А одяг віддайте тим, хто його потребує. Знаю, речі викидати складно. Але з іншого боку, це привід для оновлення. Припиніть купувати непотрібні речі лише через те, що на них величезна знижка. Ви повинні отримувати задоволення від того, що вдягаєте. Та ж сама ситуація і з їжею. На ній економити точно не варто. Займіться тілом. Спорт вам у поміч. Якщо немає грошей на спортзал, то YouTube і трохи місця біля ліжка у вас точно є. Припиніть себе постійно критикувати. Ви – особливі і по-своєму красиві. Кому потрібна ця критика. Любіть себе в «оригіналі». Хочете змінити житло або роботу? Змінюйте. Чого боятись? Від постійного страху вам краще не стане. Навчіться говорити «Ні!». Не варто всім догоджати. По-перше, вам швидко «сядуть на шию» і при першій можливості будуть користуватись вашими добрими послугами. По-друге, для чого мати справу з тими, хто вам неприємний?

Ніхто не стає успішним відразу, до цього поступово йдуть. Так само і ви.

Ви змінитесь і почнете життя з чистого листа лише тоді, коли зрозумієте, що отримали шанс жити за своїми бажанням. Просто треба не сидіти склавши руки, а діяти.

Наше життя теж ділиться на пори року, як і ділиться рік на 365 днів. І кожен день – це нова можливість.

Не женіть її та активно впускайте в своє життя. Ось вам шанс. Пора змінилась, змінюйтесь і ви.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писав, як схуднути в талії за тиждень.

Фото: Guilherme Stecanella / Unsplash

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