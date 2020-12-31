Легендарні та рекордні: найкращі фільми Джеймса Кемерона

Інноваційний стиль, два найкасовіших фільми в історії кіно, філігранна робота й чіткі вимоги — усе це про, не побоїмося цього слова, геніального Джеймса Кемерона.

Ранок у Великому Місті зібрав для вас 5 найкращих фільмів режисера за версією IMDB.

ТОП 5 фільмів від Джеймса Кемерона

Термінатор 2: Судний день (1991)

Пройшла понад 10 років з того часу, як кіборг-термінатор з 2029 роки намагався знищити Сару Коннор — жінку, чий майбутній син виграє війну людства проти машин.

Зйомки продовження “Термінатора” були відкладені на 7 років після першого фільму. Усе через юридичні проблеми та технічні обмеження.

Та Арнольд Шварценеггер — зірка, яка відкрилася світу саме завдяки Джеймсу Кемерону, переконав Carolco Pictures запускати проєкт.

Термінатор 2: Судний день — картина, при зйомках якої Джеймсу Кемерону не забракло фантазії. Бюджет, виділений для фільму, просто вражав. Він склав 70 млн доларів. Ба більше, остаточний бюджет був на 30 млн більше.

Але воно було того варто, адже картина окупилася тільки в США у два рази. За кордоном у прокаті фільм зібрав 315 млн доларів.

Передбачувано Термінатор 2 стає світовим хітом, отримує чотири нагороди “Оскар”: за найкращий звук, грим, звукові й візуальні ефекти.

Чужі (1986)

Перед початком зйомок Термінатора до Джеймса звернулися з пропозицією дописати продовження “Чужого” Рідлі Скота. Камерон змінив назву та почав працювати.

Після успіху бойовика Джеймс взяв на себе обов’язки й режисера “Чужих”. Фільм отримав високі оцінки критиків, як і завжди у випадку голлівудського режисера.

Аудиторія відмітила гарний перехід від жаху (Чужий, Рідлі Скот) до екшну, а також іронічні діалоги головних героїв.

Сігурні Уівер була навіть номінованою на премію “Оскар”, що для бойовика було нехарактерним.

Фільм отримав нагороди “Оскар” за найкращі візуальні ефекти та звуковий монтаж.

Термінатор (1984)

Впізнаваним режисер став саме завдяки цій роботі. Термінатор — унікальний бойовик, який сколихнув увесь світ.

Фільм розповідає про протистояння кіборга-термінатора та Кайла Різа, які прибули з майбутнього з протилежними цілями. Мета термінатора — вбити Сару Коннор, ще ненароджений син якої виграє війну людства із машинами. Мета Різа — врятувати її і не дати кіборгу виконати свій план.

Подейкують, що образ головного героя йому прийшов уві сні під час гарячки, коли той хворів на грип.

Та як там би не було, бойовик отримав неймовірний успіх. Маючи бюджет у 6 мільйонів доларів, команда заробила на прокаті дивовижні 78 мільйонів доларів.

За версією премії “Сатурн” фільм став “Найкращим науково-фантастичним фільмом”.

Титанік (1997)

Ще один фільм, який подарував нам чудового й впізнаваного на ввесь світ актора — Леонардо Ді Капріо у головній ролі “Титаніка”.

Молоді закохані Джек і Роза знаходять одне одного на борту Титаніка. Їхня зустріч була першою й останньою.

Вони не могли передбачити, що лайнер “зустрінеться” з айсбергом в холодних водах Північної Атлантики, і їх пристрасна любов перетвориться на сутичку зі смертю.

Трагедією «Титаніка» Джеймс Кемерон захопився в 1985 році. Тоді експедиція Роберта Балларда вперше виявила уламки корабля.

Спершу режисера зацікавили лише технології дослідження та зйомки глибин океану. Згодом епічність катастрофи він вирішив поєднати з любовною лінією.

Тому продюсерам 20th Century Fox майбутній шедевр кіномистецтва схарактеризував так:

Ромео та Джульєтта на гігантському кораблі

Студії, аби відзняти таку масштабну картину, звісно, що не було. Тому продюсери разом із Кемероном побудували, власне, свою студію на узбережжі Розаріто 1996 року.

Картина мала надмірний бюджет і надмірний графік.

Модель-декорація корабля була висотою з 8-поверховий будинок. Всередині корабля було детально відтворено частину інтер’єрів Титаніка, який пішов на дно 1912 року.

Фільм отримав 11 статуеток премії “Оскар”.

Аватар (2009)

Картина розповідає історію життя колишнього морського паралізованого піхотинця Джейка Саллі. Саме він став операторм аватара. Прибувши на Пандору, де мешкає раса НаВи він опиняється в ценрі конфлікту між двома культурами.

Цей фільм можна охарактеризувати як науково-фантастичну екоказку, втілену в життя більше 10 років тому.

Саме “Аватар” започаткував 3D-манію тих часів.

Історія про планету Пандору вразив своїми новаторськими рішеннями, 3D-моделями та технологіями захопила глядача. Безсумнівно, Аватар став хітом побивши рекорди “Титаніка” по касових зборах.

Фільм був номінований на 9 премій “Оскар”, забрав три нагороди за найкращих художника-постановника, оператора та спецефекти.

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Фото: IMDB

Анастасія Керпань

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