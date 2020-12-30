Зачіска на Новий рік 2021: яку обрати і як зробити власноруч

Яку зачіску зробити на Новий рік – щоб стильно виглядати, але не витрачати на неї цілих пів дня?

На щастя, сьогодні актуальні природність і легка недбалість. Тому доречно виглядатиме навіть просто чисте й доглянуте розпущене волосся.

Але якщо в новорічну річ хочеться чогось цікавішого, то наш матеріал ­– саме для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав прості та актуальні варіанти зачісок, які ти легко зможеш зробити власноруч. І покроково розповів, як їх зробити.

Стильні зачіски на Новий рік 2021

«Повітряні» локони

Локони – це безпрограшний варіант для будь-якого свята. І для новорічної вечірки зокрема.

По-перше, вони пасують майже всім, а образ із такою зачіскою одразу стає легким і невагомим.

По-друге, ти можеш без особливих зусиль зробити їх власноруч.

Сьогодні у тренді як недбалі кудряшки а-ля подружка серфера (як у Дженніфер Еністон та Наді Дорофеєвої), так і ідеальні голлівудські локони.

Як зробити красиві локони – відео

Хочеш наглядно побачити, як власноруч зробити локони, як у салоні?

Вмикай відео і закріпляй побачене на практиці.

Оригінальний жгут

Така зачіска ідеально підійде і під сукню з відкритою спиною, і під брючний комбінезон.

І хоч виглядає вона складною, насправді робиться буквально за кілька хвилин.

Збери волосся в хвіст. Відділи одне пасмо та оберни навколо резинки так, щоб її не було видно. Розділи хвіст на дві рівні частини і з кожної скрути жгути. Закріпи тонкими резинками. Скрути обидві частини між собою в один великий жгут. Добре закріпи – і готово.

Низький пучок

Цю зачіску точно винайшла геніальна людина.

Адже робити її простіше простого, але будь-яка дівчина виглядатиме з низьким пучком елегантно та вишукано.

Зроби низький хвіст і закріпи резинкою. Зроби пучок, як на картинці, продівши край хвоста назад у резинку.⠀ Кінчик хвоста закріпи прозорою резинкою та акуратно обкрути його навколо пучка. Аби зачіска не розпалася, закріпи її по колу невидимками.

З обідком

Вирівняй волосся спеціальною праскою та зроби стильний акцент за допомогою широкого обідка або прикраси з перлинками.

Така зачіска зовсім не потребує часу та сил, натомість виглядає оригінально та стильно.

Трояндочка на потилиці

Щоб зробити цю зачіску, доведеться постаратися.

Можливо, навіть попросити про допомогу маму або подругу. Але ми гадаємо, що результат того вартий.

Як зробити таку зачіску?

Відділи верхній шар волосся та зроби з нього хвіст. Заплети по косичці з кожного боку та протягни їх через хвіст, як на картинці. Сформуй пучок та закріпи невидимкою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вдягнути на Новий рік 2021.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.