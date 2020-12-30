Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Найкращі подарунки на Новий рік 2021: економно та зі смаком / 30.12.2020 11:18
30.12.2020 11:18
Поділитися

Найкращі подарунки на Новий рік 2021: економно та зі смаком

Фото: Unsplash

Що подарувати на Новий рік 2021 – ідеї для подарунків для рідних і друзів.

Наближається Новий рік, і ти все частіше починаєш задумуватись про подарунки друзям та близьким.

І одразу починаєш вираховувати в голові шалені суми, які потрібно на це витратити.

Ранок у Великому Місці підібрав для тебе найкращі подарунки, які можна буде покласти під новорічну ялинку.

До того ж, вони вирізняються своєю оригінальністю та не будуть сильно бити по твоєму гаманцю.

Топ-10 подарунків на Новий рік 2021

Термокружка

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Термокружки ↟ Фляги (@marmyza.s)

Приємно, коли гарячий чай, кава чи какао завжди з тобою. Тому термокружка буде чудовим новорічним подарунком.

Цікавий малюнок на ній зможе також піднімати настрій людині, якій цю термокружку подарують.

Плед

Плед

Фото: Unsplash

В холодні зимові вечори плед може стати не лише приємним подарунком, але й справді корисним.

Якщо ви хочете подарувати таку теплу ковдру, але не хочете бути банальним, то можна замовити плед з рукавами або ж у вигляді хвоста русалки.

Солодощі

Макаруни

Фото: Unsplash

Любителів солодкого варто порадувати новорічним подарунком, який вони зможуть з’їсти.

Імбирне печиво, пряники чи кекси, презентовані в новорічному стилі, не лише стануть смачним подарунком, але й нагадають про незабутню святкову атмосферу.

Подарунковий набір

Якщо не хочеш обмежитись якимось одним подарунком, тоді можна скласти подарунковий набір.

Коробку з різними дрібничками можна складати самому, а можна замовити в магазині, де це вже зроблять за тебе.

Шопер

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от BAG FOR NOT BAD \ BFNB (@bag_for_not_bad)

Пластикові пакети вже виходять із моди. Тому шопер буде корисним подарунком для кого завгодно.

Ти можеш обрати однотонну сумку, або ж із якимось цікавим малюнком чи принтом, який неодмінно буде звертати до себе увагу перехожих.

Скретч-карта

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от КАРТА МИРА ИЗ ДЕРЕВА СПб (@map_wood)

Для тих, хто любить подорожувати, або тільки збирається, оригінальним подарунком буде скретч-карта.

Також по темі: Ворожіння на кохання у Старий Новий рік: що робити та як дізнатися ім'я судженого 7 різдвяних фільмів для затишного вечора Топ-5 книг до новорічних свят, які змусять вірити у дива

Там можна відмічати країни, які вже відвідав, ставити нові завдання, планувати майбутні пригоди та поїздки.

Ще більше подорожей у наступному році буде чудовою ідеєю.

Еко-куб

еко-куб

Фото: Unsplash

Весь світ зараз прагне екологічності. А якщо твої друзі чи близькі ще й люблять рослини, то обов’язково подаруй їм еко-куб.

Виробники вже підготували потрібну землю та посіяли насіння. Тож достатньо лише проявляти свою турботу, доглядати за рослиною та не забувати її вчасно поливати.

Настільна гра

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС (@playroom.in.ua)

Для тих, хто любить спілкуватись та проводити час із друзями, можна подарувати настільну гру. Вона стане незамінним помічником на будь-якій вечірці або посиденьках.

Зараз існує багато ігор на будь-який смак та вік.

Наприклад, Правда або справа допоможе краще дізнатись один одного та наштовхнути на шалені вчинки.

Календар-планер

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от (@svetradugi.handmade)

Якщо твої близькі люблять планувати все в своєму житті, то варто подарувати їм календар-планер, якому вони неодмінно зрадіють.

Проте, якщо в твоїх друзів є звичка забувати про деякі речі, цей подарунок також стане для них незамінним.

Квитки в театр

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Фан-сторінка театру Франка (@frankotheatre_fan)

Що може бути кращим, ніж спільний похід у театр? Головне – не забувайте дотримуватись правил карантину.

Пам’ятай, що прояв уваги до близьких в цей Новий рік буде одним з найкращих подарунків. Обирай ідею, яка сподобалася, та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік 2021.

Дарина Реготун

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: корисні поради, Новий Рік, подарунки
30.12.2020 11:18



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати