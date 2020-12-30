Манго для здоров’я: корисні властивості тропічного фрукта

Корисні властивості манго.

Манго – екзотичний фрукт, який має безліч корисних властивостей.

Він надійшов до нас із Азії, користується величезним попитом серед українців і належить до фруктів, які мають низьку калорійність.

Корисні властивості манго

Манго містить вітаміни А, В, С, D, Е.

Вітамін А відповідає за стан зубів, шкіри та волосся, а також за зір. Вітаміни групи В допоможуть впоратися зі стресом та підвищують стійкість організму до інфекцій. Вітамін С має більше користі, ніж ви собі уявляєте. Він покращує самопочуття, сон та апетит, а також є ворогом застуди. Адже допомагає швидше її побороти. Навіть маленький шматочок фрукта насичує організм необхідною кількістю вітаміну С. Вітамін D відповідає за пам’ять і стан м’язів. А вітамін Е відповідає за стан нашої шкіри, еластичність і, власне, молодість.

Окрім того, манго містить у собі амінокислоти, які не наш організм сам не виробляє.

Має кальцій, фосфор та залізо.

Попри те, що манго – низькокалорійний продукт, він містить багато цукру: фруктозу, сахарозу, глюкозу, ксилозу, мальтозу. Тому Ранок у Великому Місті вимушений тебе попередити: якщо ти страждаєш на цукровий діабет, то від манго варто відмовитись. А в інших випадках цей фрукт покращує травлення.

І хоч цей тропічний фрукт має безліч корисних властивостей, та це не означає, що ти мусиш їсти його щодня кілограмами.

Адже надмірне вживання, як мінімум викличе болі в шлунку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати авокадо.

Фото: Pixabay

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.