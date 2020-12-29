Як перевірити якість молока в домашніх умовах? Як дізнатися, чи не додали в нього антибіотики, пальмову олію та інші шкідливі домішки? І що нечесні виробники та бабусі на базарах продають нам під виглядом натурального свіжого молока?

Ранок у Великому Місті зібрав прості способи перевірки молока, аби ви були впевнені, що п’єте корисний та безпечний продукт.

Як перевірити, чи не розбавили молоко водою?

Перевірка молока йодом

Аби отримати більше товару, недобросовісні виробники розводять молоко водою. А щоб воно не виглядало неприродньо рідким – штучно загущують крохмалем.

На щастя, виявити цю маніпуляцію доволі просто.

Достатньо налити трішки молока в чашку й додати туди кілька крапель йоду. Якщо молоко натуральне – то воно трішки пожовтіє. А от загущене крохмалем – стане синім.

Перевірка молока спиртом

Чи розбавлене молоко водою, можна перевірити і за допомогою спирту.

Змішайте в пляшці молоко і спирт у пропорції 1:2. Ретельно збовтуйте протягом 3 хвилин. Після цього вилийте суміш у глибоку тарілку та спостерігайте, коли у ній з’являться пластівці.

Якщо їх стало видно вже за 2-3 секунды – продукт не розбавлений. А от якщо вони з’являться лише через 20-30 хвилин, справжнього молока у такому «молоці» – близько половини.

Як перевірити молоко на хімічні домішки?

Аби перевірити молоко на наявність лужних або кислотних домішок (наприклад, аби надати молоку апетитного вигляду, деякі бабусі на ринках додають у нього… відбілювач для білизни!), доведеться сходити в аптеку за лакмусовим папірцем.

Опустіть лакмусовий папірець у молоко. В ідеалі його колір має залишитися незмінним.

Якщо папірець набув рожевого відтінку – у продукті присутня сода або інші лужні домішки.

Якщо папірець став синім – до молока додали відбілювач чи іншу кислу речовину. Або молоко просто несвіже і вже почало скисати.

Як перевірити молоко на антибіотики?

Щоб перевіри молоко на антибіотики, зверніть увагу, як воно скисає. У нормі натуральний продукт при кімнатній температурі перетворюється на кисляк за 3 дні.

Якщо ви хочете пришвидшити перевірку – додайте в стакан молока дві чайних ложки сметани і залиште в теплому місці на 4-5 годин. Скисло? Скоріше за все, перед вами натуральний продукт.

Якщо ж молоко залишилося в первозданному вигляді або прогоркло – у ньому можуть бути антибіотики, які перешкоджають розвитку.

Втім, остаточно спростувати або підтвердити наявність антибіотиків у молоці можуть лише лабораторні дослідження.

Як перевірити молоко на наявність пальмової олії?

Виявити наявність пальмової олії в молоці в домашніх умовах непросто. Втім, аби убезпечити себе від підробки, звертайте увагу на такі показники:

Ціна. Якісне молоко не може коштувати значно дешевше, ніж інші марки.

Якісне молоко не може коштувати значно дешевше, ніж інші марки. Склад. Зверніть увагу на етикетку. У складі не повинно бути вказано нічого, окрім натурального коров’ячого молока.

Зверніть увагу на етикетку. У складі не повинно бути вказано нічого, окрім натурального коров’ячого молока. Колір. Придивіться до кольору молока. Напій, що містить пальмовий жир, часто має легкий блакитний відтінок.

Придивіться до кольору молока. Напій, що містить пальмовий жир, часто має легкий блакитний відтінок. Скисання. Молоко, що містить пальмову олію, не змінює свою консистенцію навіть після закінчення терміну придатності.

Як перевірити свіжість молока?

Спосіб 1 – закип’ятити

Найпростіший спосіб перевірити свіжість молока в домашніх умовах– закип’ятити.

Налийте невелику кількість молока в каструльку та доведіть до кипіння. Якщо воно вже почало скисати, то неодмінно звернеться. Такий продукт вживати не варто.

Спосіб 2 – додати соду

Визначити свіжість молока можна і за допомогою харчової соди.

Налийте в склянку 50 грамів молока, додайте ¼ чайної ложки соди і перемішайте. Якщо з’явилася піна або бульбашки – у молоці надмірна концентрація кислоти. А отже – воно вже несвіже і ось-ось скисне.

Тож, друзі, бережіть себе і пийте лише якісне молоко!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як обрати вершкове масло.

Фото: Pexels

Аліна Литвиненко

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