Чому ти не можеш схуднути? 5 неочевидних причин

Неочевидні причини проблем із схудненням. Ранок у Великому Місті зібрав основні з них.

Хочеш схуднути?

Страждаєш від зайвої ваги і не розумієш, чому не виходить позбутися кілограмів?

Тоді прочитай про причини, які викликають проблеми із схудненням.

Вік

Відомо, що в молодшому віці обмін речовин відбувається швидше.

Тому обов’язково слід враховувати вік для того, щоб правильно підібрати режим вашого харчування у поєднанні з фізичним навантаженням.

Наприклад, після 40-45 років рівень тестостерону в крові падає, а він відповідає за швидкість жирового обміну.

Хвороби

Від здоров’я залежить усе.

Тому невдалі спроби схуднення можуть бути пов’язаними з низкою захворювань: проблеми з яєчниками, гіпофізом, щитовидною залозою тощо.

Обов’язково слід звернутися до лікаря та перевірити їх стан.

Стрес

Проблеми у повсякденному житті, нервові ситуації заважають схуднути.

Цьому є логічне пояснення — вироблення гормону стресу — кортизолу. Він збільшує кількість жирових клітин в організмі.

Тому перед початком боротьби з зайвою вагою необхідно привести в норму емоційне здоров’я.

Форма тіла

Цікаво, форма тіла також впливає на процес втрати ваги.

Наприклад, людині з фігурою «яблоко» слід прикласти більше зусиль на процес схуднення, ніж іншим.

А люди з формою «груша» набирають вагу досить швидко.

Обов’язково вивчай усі процеси схуднення, можливі нюанси, проблеми, відхилення, щоб уникнути неприємностей у період вашого лікування.

Звичка не снідати

Погодься, ти також часто не встигаєш поснідати? Розуміємо.

Однак калорії у першій половині дня майже всі переходять в енергію. Тому досить корисна звичка їсти саме зранку (особливо для тих, хто бажає схуднути).

Отож, перед тим, як сідати на дієту, активно займатися процесом схуднення необхідно зважити всі “за” та “проти”, перевірити стан свого здоров’я, звернутися за допоогою до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про зелені продукти, що містять менше 30 калорій.

Головне фото: Pixabay

Поліна Акуленко

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