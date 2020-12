Виглядати, як Мерайя Кері: секрети краси діви світового шоу-бізнесу

Мерайя Кері: секрети краси та молодості зірки.

У новорічно-різдвяний період звідусіль лунає один із головних хітів зимових свят — “All I want for Christmas is you”.

На обкладинці альбому і в атмосферному відеокліпі родом із 1994 року ми бачимо вродливу молоду жінку, яку зараз називають дівою. Мова йде про неймовірну Мерайю Кері.

Найцікавіше — це те, що з часів того самого відео красуня практично не змінилася.

Якщо б ми не знали її реального віку, то ніколи б не повірили у те, що жінці цьогоріч виповнилось 50!

У чому секрет Мерайі Кері?

Ранок у Великому Місті зарз розповість.

Секрети краси Мерайі Кері

Спорт

Ми спеціально починаємо із цього пункту, аби всі вже нарешті прийняли той факт, що спорт — один із ключових секретів краси й молодості кожнісінької зірки.

Мерайя Кері — не виняток.

Вона повністю задоволена своєю фігурою, тож займається спортом для здоров’я й підтримання красивої форми.

Кілька разів на тиждень зірка здійснює піші прогулянки й відвідує басейн. Там не просто розслабляється, а й виконує аква-аеробіку.

Спеціальна дієта

Зазвичай ми розповідаємо про те, що зірки відмовлються від якихось суворих дієт.

Це не про Мерайю Кері.

Аби зберегти свою красиву фігуру з апетитними формами в 50 років, їй доводиться неабияк себе обмежувати.

Перш за все — у вуглеводах.

Норвезький лосось та трав’янисті каперці — основа її раціону. До речі, останніми вона зовсім не насолоджується.

Співачка також не їсть салатів перед світськими заходами чи концертами, оскільки жаліється на здуття опісля.

Менше сонячного світла

Як і багато інших зірок, Мерайя Кері остерігається сонячного світла.

Вона намагається поменше бувати на сонці, адже воно шкідливо впливає на шкіру і швидше старить.

А на відпочинку наносить сонцезахисний крем із високим ступенем захисту від ультрафіолету.

Молочні ванни

У інтерв’ю виданню The Guardian Мерайя Кері розповіла, що регулярно вмивається молоком.

Це, напевно, і є мій найбільший секрет. Проте молоко повинне бути холодним, — наголосила вона.

Дерматологи схвалюють такий вид косметичних процедур і називають його корисним.

Справа в тому, що молоко містить здорові жири і білки, воно багате вітамінами і мінералами, які допомагають видаляти омертвілі клітини шкіри.

Також молоко запобігає появі зморшок і робить шкіру більш пружною.

До речі, цим методом користувалася навіть Клеопатра! Тепер у тебе точно мають зникнути сумніви в його ефективності.

Мінімум макіяжу

Мерайя Кері переконана:

У випадку із макіяжем — чим менше косметики, тим краще!

Зірка притриммується такої позиції не лише через свої вродливі та самодостатні риси обличчя, а й через турботу про шкіру.

За її словами, коли наносиш багато косметики, потім доводиться довго парити обличчя, змиваючи її.

А це негативно впливає на еластичність та пружність шкіри.

Турбота про волосся

Природа обдарувала співачку розкішним кучерявим волоссям.

Але, щоб зберегти його красу, вона використовує не лише шампунь з кондиціонером.

Кері обожнює балувати себе масками для догляду за волоссям.

Найулюбленіші — це маски з оливковою олією і алое-вера.

Фото: mariahcarey

Софія Сукач

