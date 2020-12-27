Виглядати, як Мерайя Кері: секрети краси діви світового шоу-бізнесу

Мерайя Кері: секрети краси та молодості зірки.
У новорічно-різдвяний період звідусіль лунає один із головних хітів зимових свят — “All I want for Christmas is you”.
На обкладинці альбому і в атмосферному відеокліпі родом із 1994 року ми бачимо вродливу молоду жінку, яку зараз називають дівою. Мова йде про неймовірну Мерайю Кері.
Найцікавіше — це те, що з часів того самого відео красуня практично не змінилася.Також по темі: Секрети краси Марго Роббі: 5 б'юті-правил зірки Виглядати, як дівчина Бонда: секрети краси акторки Ольги Куриленко Виглядати як Бейонсе: секрети краси всесвітньовідомої Королеви Бі
Якщо б ми не знали її реального віку, то ніколи б не повірили у те, що жінці цьогоріч виповнилось 50!
У чому секрет Мерайі Кері?
Ранок у Великому Місті зарз розповість.
Секрети краси Мерайі Кері
Спорт
Ми спеціально починаємо із цього пункту, аби всі вже нарешті прийняли той факт, що спорт — один із ключових секретів краси й молодості кожнісінької зірки.
Мерайя Кері — не виняток.
Вона повністю задоволена своєю фігурою, тож займається спортом для здоров’я й підтримання красивої форми.
Кілька разів на тиждень зірка здійснює піші прогулянки й відвідує басейн. Там не просто розслабляється, а й виконує аква-аеробіку.
Спеціальна дієта
Зазвичай ми розповідаємо про те, що зірки відмовлються від якихось суворих дієт.
Це не про Мерайю Кері.
Аби зберегти свою красиву фігуру з апетитними формами в 50 років, їй доводиться неабияк себе обмежувати.
Перш за все — у вуглеводах.
Норвезький лосось та трав’янисті каперці — основа її раціону. До речі, останніми вона зовсім не насолоджується.
Співачка також не їсть салатів перед світськими заходами чи концертами, оскільки жаліється на здуття опісля.
Менше сонячного світла
Як і багато інших зірок, Мерайя Кері остерігається сонячного світла.
Вона намагається поменше бувати на сонці, адже воно шкідливо впливає на шкіру і швидше старить.
А на відпочинку наносить сонцезахисний крем із високим ступенем захисту від ультрафіолету.
Молочні ванни
У інтерв’ю виданню The Guardian Мерайя Кері розповіла, що регулярно вмивається молоком.
Це, напевно, і є мій найбільший секрет. Проте молоко повинне бути холодним, — наголосила вона.
Дерматологи схвалюють такий вид косметичних процедур і називають його корисним.
Справа в тому, що молоко містить здорові жири і білки, воно багате вітамінами і мінералами, які допомагають видаляти омертвілі клітини шкіри.
Також молоко запобігає появі зморшок і робить шкіру більш пружною.
До речі, цим методом користувалася навіть Клеопатра! Тепер у тебе точно мають зникнути сумніви в його ефективності.
Мінімум макіяжу
Мерайя Кері переконана:
У випадку із макіяжем — чим менше косметики, тим краще!
Зірка притриммується такої позиції не лише через свої вродливі та самодостатні риси обличчя, а й через турботу про шкіру.
За її словами, коли наносиш багато косметики, потім доводиться довго парити обличчя, змиваючи її.
А це негативно впливає на еластичність та пружність шкіри.
Турбота про волосся
Природа обдарувала співачку розкішним кучерявим волоссям.
Але, щоб зберегти його красу, вона використовує не лише шампунь з кондиціонером.
Кері обожнює балувати себе масками для догляду за волоссям.
Найулюбленіші — це маски з оливковою олією і алое-вера.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про секрети краси Джуліанни Мур.
Фото: mariahcarey