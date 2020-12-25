Місячний календар на січень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Місячний календар на січень 2021 знадобиться усім, хто хоче мати успіх у справах. Він допоможе правильно розподілити свій час і підкаже, коли приділити більше уваги роботі, а коли – просто відпочити.
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Місячний календар на січень 2021
Сприятливі дні у січні 2021: 4, 7, 10, 11, 21
Несприятливі дні у січні 2021: 1, 8, 29, 31
Сприятливі дні у січні 2021 – детально
Місячний календар на 4 січня
Успішними будуть будь-які операції з грошима та нерухомістю. Можна сміливо починати нові справи, адже і фізична, і розумова активність у цей день будуть на висоті.
Місячний календар на 7 січня
Сьогодні у тебе буквально відкриється друге дихання. Цю енергію варто спрямувати в правильне русло – займися важливими проектами, до яких давно не доходили руки. У цей день можна вести переговори з керівництвом про підвищення зарплати та навіть міняти роботу.
Місячний календар на 10 січня
Ідеальний день для виршення будь-яких справ, пов’язаних із юриспруденцією та бюрократією. Усі питання вирішаться легко і швидко. Можна планувати подорожі та далекі командировки.Також по темі: Топ продуктів, які дають організму енергію Енергетичний вампір: як розпізнати і знешкодити Підробіток на пенсії: 10 ідей для тих, хто не хоче сидіти склавши руки
Місячний календар на 11 січня
Присвяти цей день плануванню – усе, що детально пропишеш сьогодні, зможеш втілити в життя уже найближчим часом. Можна налагоджувати контакти та проводити важливі переговори.
Місячний календар на 21 січня
Вдалий час для налагодження романтичних зв’язків і творчості. День буде сповнений максимально приємними подіями. А усе негативне в майбутньому виявиться зовсім не важливим.
Несприятливі дні у січні 2021 – детально
Місячний календар на 1 січня
Сьогодні не варто вирішувати важливих справ та займатися фінансовими питаннями. Ти можеш відчути занепад сил – не змушуй організм бути активним, краще дай йому відпочити. Усі справи ти зможеш наздогнати згодом.
Місячний календар на 8 січня
Бережи сили і витрачай їх лише на найбільш необхідні справи. Намагайся уникати спірних тем – можливі конфлікти та непорозуміння з рідними, друзями та колегами.
Місячний календар на 29 січня
Період емоційного та фізичного спаду. Сьогодні краще присвятити день офісній рутині та домашнім справам. А от вирішення важливих питань та зустрічі з друзями краще перенести на інший день.
Місячний календар на 31 січня
Приймай лише ті рішення, у який ти точно впевнений(а). Якщо ж є хоча б маленькі сумніви –відклади справу на кілька днів.
Усі інші дні січня, не позначені в календарі, є нейтральними.
Тепер ти знаєш, які дні у січні 2021 року будуть вдалими, а які не дуже. Користуйся цим календарем, щоб досягати успіху у справах.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на січень 2021.
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