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ICTV / Ранок / Календар риболова на січень 2021 – коли найкраще клюватиме / 24.12.2020 08:11
24.12.2020 08:11
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Календар риболова на січень 2021 – коли найкраще клюватиме


Місячний календар рибалки на січень 2021 стане у нагоді усім, хто любить посидіти з вудочкою не лише на березі, але й на льду – посеред річки чи ставку.

Головне – у жодному разі не виходь на лід, поки він ще тонкий. Для такої розваги, як зимова риболовля, підійде лише справді морозний період.

Особливості риболовлі в січні

У кожну пору року риба ловиться по-різному. Щоб зимова риболовля пройшла вдало, придбай легку та коротку вудочку з котушкою.

До того ж, враховуй, наскільки безпечними є місця для ловлі. Приміром, на великих водоймах лід нерівномірний, тому не ризикуй відходити далеко від берега.

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Тим більше, на мілководді й так добре ловитимуться щука, плотва та окунь.

Якщо хочеш наловити відро риби в січні, знайди тихе місце, наприклад, невелику затоку із зарослями очерету і глибиною не більше 1,5 метра.

Календар риболова на січень 2021

Календар риболова на січень 2021

Головна мета рибалки – наловити чимало риби. Тому користуйся місячним календарем риболовлі на січень 2021.

Він підкаже, коли готувати снасті й наживку та вирушати до водойми.

Найкращий кльов: 1, 12-15, 27-31
Хороший кльов: 4, 5, 11, 19, 20 і 24
Середній кльов: 2, 3, 16-18, 26
Не клюватиме: 6-10, 21-23, 25

Тепер ти знаєш, коли ловити рибу в січні 2021 року. Тож можеш збиратися на природу, але будь обережний(а).

І обов’язково перевіряй товщину льоду, перш ніж ступити на глибину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як захистити авто від викрадення.

Фото: Рixabay

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Теги: корисні поради, місячний календар
24.12.2020 08:11



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