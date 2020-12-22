Найкращі подарунки на Новий рік: економно та зі смаком

Що подарувати на Новий рік 2021 – ідеї для подарунків.
Наближається Новий рік, і ти все частіше починаєш задумуватись про подарунки друзям та близьким.
І одразу починаєш вираховувати в голові шалені суми, які потрібно на це витратити.
Ранок у Великому Місці підібрав для тебе найкращі подарунки, які можна буде покласти під новорічну ялинку.
До того ж, вони вирізняються своєю оригінальністю та не будуть сильно бити по твоєму гаманцю.
Топ-10 подарунків на Новий рік 2021
Термокружка
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Добре, коли гарячий чай, кава чи какао завжди з тобою. Тому термокружка буде чудовим новорічним подарунком.
Цікавий малюнок на ній зможе також піднімати настрій людині, якій цю термокружку подарують.
Плед
В холодні зимові вечори плед може стати не лише приємним подарунком, але й дуже корисним.
Якщо ви хочете подарувати таку теплу ковдру, але не хочете бути банальним, то можна замовити плед з рукавами або ж у вигляді хвоста русалки.
Солодощі
Любителів солодкого варто порадувати новорічним подарунком, який вони зможуть з’їсти.
Імбирне печиво, пряники чи кекси, презентовані в новорічному стилі, не лише стануть смачним подарунком, але й нагадають про незабутню святкову атмосферу.
Подарунковий набір
Якщо не хочеш обмежитись якимось одним подарунком, тоді можна скласти подарунковий набір.
Коробку з різними дрібничками можна складати самому, а можна замовити в магазині, де це вже зроблять за тебе.
Шопер
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Пластикові пакети вже виходять із моди. Тому шопер буде корисним подарунком для кого завгодно.
Ти можеш обрати однотонну сумку, або ж із якимось цікавим малюнком чи принтом, який неодмінно буде звертати до себе увагу перехожих.
Скретч-карта
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Для тих, хто любить подорожувати, або тільки збирається, оригінальним подарунком буде скретч-карта.Також по темі: Цукерковий бум: як вигідно купити новорічний подарунок День Святого Миколая 2020: дата, історія і традиції свята Топ-5 книг до новорічних свят, які змусять вірити у дива
Там можна відмічати країни, які вже відвідав, ставити нові завдання, планувати майбутні пригоди та поїздки.
Ще більше подорожей у наступному році буде чудовою ідеєю.
Еко-куб
Весь світ зараз прагне екологічності. А якщо твої друзі чи близькі ще й люблять рослини, то обов’язково подаруй їм еко-куб.
Виробники вже підготували потрібну землю та посіяли насіння. Тож достатньо лише проявляти свою турботу, доглядати за рослиною та не забувати її вчасно поливати.
Настільна гра
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Для тих, хто любить спілкуватись та проводити час із друзями, можна подарувати настільну гру. Вона стане незамінним помічником на будь-якій вечірці або посиденьках.
Зараз існує багато ігор на будь-який смак та вік.
Наприклад, Правда або справа допоможе краще дізнатись один одного та наштовхнути на шалені вчинки.
Календар-планер
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Якщо твої близькі люблять планувати все в своєму житті, то варто подарувати їм календар-планер, якому вони неодмінно зрадіють.
Проте, якщо в твоїх друзів є звичка забувати про деякі речі, цей подарунок також стане для них незамінним.
Квитки в театр
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Що може бути кращим, ніж спільний похід у театр? Головне – не забувайте дотримуватись правил карантину.
Пам’ятай, що прояв уваги до близьких в цей Новий рік буде одним з найкращих подарунків. Обирай ідею, яка сподобалася та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому зустрічати Новий рік 2021.