Годі малорухливого способу життя! Як почати займатися і кайфувати від спорту

Мінімізація ризиків малорухливого способу життя. Як займатися спортом в кайф, аби підтримувати себе, а не для фото в Instagram.

Треба займатися спортом!

Ця фраза, на жаль, мало кого мотивує.

А статистика, що приблизно 20% всіх смертей у віці від 35 років пов’язані з відсутністю фізичної активності – вселяє лише страх.

Тож, як знайти баланс між «страхами та мотивацією», і врешті почати займатися спортом.

Як мінімізувати ризики малорухливого способу життя?

Фактор ризику: Малорухливий спосіб життя Фактор успіху: ввести у звичку заняття спортом

Малорухливий спосіб життя провокує проблеми із серцем, ожиріння, діабет.

З’являється слабкість м’язів, і як наслідок, вони атрофуються.

Цей список можна продовжувати довго та краще починати діяти у іншому напрямку.

1. Визначьтеся, для чого вам спорт

Будьте із собою відвертими.

Напишіть власні плюси і мінуси занять фізичними вправами.

Ваша відповідь стане головною мотивацією.

2. Оберіть те, що вам до вподоби

Універсального виду спорту не існує.

Пробуйте різні варіанти — фітнес, біг, його, плавання, спортзал, скелелазіння, бойові мистецтва чи танці.

Навіть щоденна прогулянка пішки може допомогти позбавитися частини проблем від малорухомого способу життя.

Шукайте те, що буде захоплювати саме вас.

3. Плануйте свої тренування

Розписуйте час тренувань на тиждень вперед.

Графік допоможе не пропускати та не знецінювати цей час.

Поступово це стане буденною звичкою.

4. Тренуйтеся ефективно

Відкладіть гаджети та сплануйте, що має входити у тренування.

Час повинен бути зайнятий вправами та короткими перервами між ними для відновлення.

5. Беріть і робіть

Банально, але дієво.

Часто думки заважають, і ви тільки зважуєте за і проти, шукаючи ідеального момент.

Ваш ідеальний момент тут і зараз.

Бути здоровими та знайти свої фактори успіху набагато легше, ніж здається на перший погляд.

#Факториризику

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Фото: Pexels

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