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ICTV / Ранок / Як обрати стигле манго? Прості поради / 21.12.2020 16:56
21.12.2020 16:56
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Як обрати стигле манго? Прості поради


Як обрати стигле, соковите манго? Мерщій занотовуй, Ранок у Великому Місті готовий тобі у цьому допомогти.

Манго – один із найпопулярніших тропічних фруктів, який має багато корисних властивостей.

Якщо ти любиш екзотичні фрукти, треба знати, коли вони готові до споживання.

Прилавки магазинів зараз заповнені манго, і обрати якісний, здається, не легко. Але це лише на перший погляд.

Як обрати стигле манго?

Шкірка плоду

Це перший обов’язковий крок у виборі будь-якого фрукту.

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Зверни увагу на шкірку плоду.

Ззовні манго має виглядати свіжим і без плямок.

Запах

манго фото

Фото: Pixabay

Як би це дивно не звучало, але понюхай обране манго.

Запах має бути приємним, із солодкою ноткою.

Якщо відчув, що пахне кислим, манго точно переспіло.

Краще пошукай інший плід.

Твердість

Коли купуєш манго, пам’ятай про бланс.

Стигле манго не повинно бути надто твердим чи дуже м’яким.

Обирай так, щоб із фрукта не лився сік 🙂

Колір м’якоті

манго фото

Фото: Unsplash

Чудово, якщо ти  можеш подивитися на фрукт зсередини.

Так точно обереш хороше манго.

Просто знай, що м’якоть має бути помаранчевого або яскраво-жовтого забарвлення, і чудовий смак — тобі гарантований!

Ось так, тепер ти можеш спокійно йти в магазин і не боятися, що купиш зіпсований чи недозрілий фрукт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про корисні властивості полуниці.

Фото: Pixabay

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Теги: екзотичні фрукти
21.12.2020 16:56



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