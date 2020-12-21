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ICTV / Ранок / ТОП небанальних святкових салатів: найкращі рецепти / 21.12.2020 10:23
21.12.2020 10:23
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ТОП небанальних святкових салатів: найкращі рецепти


Рецепти оригінальних салатів, які стануть родзинкою вашого святкового стола. Усі гості точно проситимуть рецепт!

Рецепти святкових салатів

Салат Соковита полуничка

 

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Публикация от # (@salati_zakuski_buterbrodi)

Інгредієнти:

  • Напівкопчена ковбаса – 200 г.
  • Твердий сир – 100 г.
  • Помідори – 3 шт.
  • Часник – 3 зубчики
  • Майонез – 1 пачка

Для прикрашення:

  • Оливки – 3 шт.
  • Помідори черрі – 2 шт.
  • Зелень
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Приготування:

  1. Наріж ковбасу і сир соломкою.
  2. Змішай майонез із подавленим часником.
  3. Укради продукти шарами у формі полунички, кожен шар потрібно промазувати майонезом із часником.
  4. Наріж помідори кубиками та уклади зверху на сирний шар.
  5. Прикрась салат шматочками оливок, зроби «хвостик» із зелені, по краях тарілки поклади половинки помідорів черрі з зеленню, як на фото.

 

Салат Соняшник

 

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Публикация от РецептыЕда (@dyet_na_kyxne)

Інгредієнти:

  • Відварене куряче філе – 200 г.
  • Печериці мариновані – 100 г.
  • Яйця варені – 2 шт.
  • Зелена цибуля – 1 шт.
  • Чорні оливки без кісточок – 0,5 банки;
  • Майонез – за смаком;
  • Чіпси – 0,5 банки.

Приготування:

  1. Наріж куряче філе та зелену цибулю. Білок та жовток яєць окремо натри на дрібній терці.
  2. Збери салат такими шарами: філе – майонез – гриби – майонез – зелена цибуля – майонез – білок яєць – майонез – жовток яєць.
  3. Прикрась салат чіпсами, оливками та майонезом.

 

Салат з авокадо та креветками

 

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Публикация от ПП Рецепты Меню (@katya_grif)

Інгредієнти:

  • Тигрові креветки – 200г
  • Авокадо – 100 г.
  • Рукола – 1 пучок
  • Базилік – 3 гілочки
  • Помідори черрі – 200 г
  • Оливкова олія – 2ст.л

Для соусу:

  • Бальзамічний оцет – 2 ст.л
  • Соєвий соус – 8 ст.л
  • Лимонний сік – 2 ст.л
  • Авокадо – 100 г.

Приготування:

  1. Приготуй заправку. Для цього змішай 4 ст.л. соєвого соусу із бальзамічним оцтом і лимонним соком. Додай авокадо та перебий усе блендером.
  2. Почисть креветки, виклади на сковороду з оливковою олією та додай 4 ст.л. соєвого соусу. Обсмаж протягом 5 хвилин.
  3. Наріж зелень та решту авокадо, а також переріж помідори на половинки.
  4. Змішай усе в салатнику та обережно перемішай.

Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт бурріто.

Фото: Unsplash

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Теги: корисні поради, рецепти
21.12.2020 10:23



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