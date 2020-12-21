ТОП небанальних святкових салатів: найкращі рецепти

Рецепти оригінальних салатів, які стануть родзинкою вашого святкового стола. Усі гості точно проситимуть рецепт!
Рецепти святкових салатів
Салат Соковита полуничка
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Інгредієнти:
- Напівкопчена ковбаса – 200 г.
- Твердий сир – 100 г.
- Помідори – 3 шт.
- Часник – 3 зубчики
- Майонез – 1 пачка
Для прикрашення:
- Оливки – 3 шт.
- Помідори черрі – 2 шт.
- Зелень
Приготування:
- Наріж ковбасу і сир соломкою.
- Змішай майонез із подавленим часником.
- Укради продукти шарами у формі полунички, кожен шар потрібно промазувати майонезом із часником.
- Наріж помідори кубиками та уклади зверху на сирний шар.
- Прикрась салат шматочками оливок, зроби «хвостик» із зелені, по краях тарілки поклади половинки помідорів черрі з зеленню, як на фото.
Салат Соняшник
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Інгредієнти:
- Відварене куряче філе – 200 г.
- Печериці мариновані – 100 г.
- Яйця варені – 2 шт.
- Зелена цибуля – 1 шт.
- Чорні оливки без кісточок – 0,5 банки;
- Майонез – за смаком;
- Чіпси – 0,5 банки.
Приготування:
- Наріж куряче філе та зелену цибулю. Білок та жовток яєць окремо натри на дрібній терці.
- Збери салат такими шарами: філе – майонез – гриби – майонез – зелена цибуля – майонез – білок яєць – майонез – жовток яєць.
- Прикрась салат чіпсами, оливками та майонезом.
Салат з авокадо та креветками
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Інгредієнти:
- Тигрові креветки – 200г
- Авокадо – 100 г.
- Рукола – 1 пучок
- Базилік – 3 гілочки
- Помідори черрі – 200 г
- Оливкова олія – 2ст.л
Для соусу:
- Бальзамічний оцет – 2 ст.л
- Соєвий соус – 8 ст.л
- Лимонний сік – 2 ст.л
- Авокадо – 100 г.
Приготування:
- Приготуй заправку. Для цього змішай 4 ст.л. соєвого соусу із бальзамічним оцтом і лимонним соком. Додай авокадо та перебий усе блендером.
- Почисть креветки, виклади на сковороду з оливковою олією та додай 4 ст.л. соєвого соусу. Обсмаж протягом 5 хвилин.
- Наріж зелень та решту авокадо, а також переріж помідори на половинки.
- Змішай усе в салатнику та обережно перемішай.
Нагадаємо, раніше ми публікували рецепт бурріто.
Фото: Unsplash