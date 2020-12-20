Рожева гімалайська сіль: суперпродукт чи маркетинговий хід?

Корисні властивості рожевої гімалайської солі.
Її називають порятунком від “білої смерті” та дивом з вершини світу.
Гімалайська сіль вже не перший рік поспіль залишається на піку своєї популярності.
І це не лише через свій привабливий вигляд та іноземне походженння.Також по темі: Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Чому варто їсти апельсини – корисні властивості ягоди Для щитоподібної залози і не тільки: корисні властивості фейхоа
Кажуть, вона сповнена корисних властивостей!
То що це — суперпродукт чи маркетинговий хід? Ранок у Великому Місті вирішив у цьому розібратися.
Чи справді гімалайська сіль настільки корисна?
Звичайну білу сіль у народі називають “білою смертю” не дарма.
У її складі міститься 97-99% одного-єдиного компонента — хлориду натрію.
А його надлишок тягне за собою серйозні проблеми серцево-судинної системи, дає навантаження на нирки і затримує рідину в організмі.
Йодована сіль теж не порятунок. Йодом вона збагачується штучно, та й у процесі виробництва від нього і сліду не залишається.
Виходить, уся надія — на гімалайську рожеву сіль. Чи виправдає вона наші очікування?
Ще й як!
Цю іноземну гостю добувають біля підніжжя Гімалайських гір.
Єдине у світі її родовище знаходиться в соляних копальнях Кхьюра, що в Пакистані.
Рожевий колір і корисний склад сіль отримала завдяки вулканічній магмі, яка мільйони років тому стікала по горах в морську воду, насичуючи її мікроелементами та мінералами.
А для того, щоб повірили навіть найбільші скептики, ми наведемо перелік корисних властивостей цього чудо-продукту.
Корисні властивості гімалайської солі
Дає необхідні мікроелементи
Гімалайська рожева сіль славиться, щонайменше, 25 корисними мікроелементами.
У її складі — залізо, калій, кальцій, магній, мідь і йод, що збереглись у своїй природній формі.
Вони засвоюються організмом і насичують його усіма необхідними мінералами та мікроелементами.
Підтримує водно-сольовий баланс
Оскільки гімалайська сіль не затримує рідину в тканинах, як звичайна кухонна, то вона здатна відновлювати водно-сольовий обмін.
А необхідні електроліти, що містяться у її складі, перешкоджають зневодненню.
Позбавляє болю в суглобах
Гімалайську рожеву сіль використовують у боротьбі з хворобами опорно-рухового апарату.
Теплі ванни з додаванням півчашки сольового розчину допомагають позбутися надокучливого болю в суглобах.
Позитивно впливає на шкіру
Гіамалайська сіль активно виводить шлаки та токсини не лише з організму, а й зі шкіри.
Тому продукт використовують для боротьби з акне, вугрової висипки і навіть псоріазу.
Сприяє схудненню
Не лише косметологи, а й дієтологи захоплюються нею!
Рожева сіль покращує обмін речовин, допомагає організму спалювати надлишки жиру і не затримує рідину.
Крім того, скраб на основі рожевої солі з додаванням меду або кавовій гущі відмінно тонізує шкіру, забезпечуючи антицелюлітний ефект.
Підвищує імунітет
Кристали гімалайської рожевої солі допомагають боротися з респіраторними захворюваннями.
Їх використовують у якості профілактики грипу та гаймориту.
А інгаляції з сіллю здатні позбавити від синуситу й сухого кашлю.
Використовується для спелеотерапії
Спелеотерапія стабілізує стан центральної нервової системи, ефективно лікує астму, алергії, знижує втому, позбавляє від хронічної втоми і безсоння.
Дивовижно, чи не так? І тут не обійшлись без гімалайської солі.
Пацієнти перебувають у спеціальній соляній печері, де повітря насичене корисними іонами.
Гадаємо, тепер сумнівів у користі гімалайської солі ти більше не маєш, а тим більше скептицизму щодо виправданості її ціни.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про корисні властивості мандаринок.
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