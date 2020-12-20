П’ять майже серйозних ролей Джима Керрі з XX сторіччя, які й досі актуальні

Підбірка з п’яти олдскульних ролей Джима Керрі, які й досі актуальні.

Ви знали, що улюблений усіма Джим Керрі насправді так ніколи і не отримав «Оскара»?

І даремно, скажуть ті, хто хоч трохи знайомий з його фільмографією, адже ще одного такого різнопланового актора в Голлівуді годі й шукати.

Джим Керрі чи не єдиний серед голлівудських акторів, хто може змусити глядачів плакати від сміху та одночасно ридати від іронії моменту. Часто його називають Чарлі Чапліном нашого часу.

У його акторській скарбничці – багато крутих фільмів, і можна зламати голову, вибираючи, який же з них найкращий.

Тому ми в Ранку у Великому Місті всього лише обрали п’ять найкращих ролей Джима Керрі, в стрічках до 2000 року – за версією нашої команди.

І можна бути певним: вже що-що, а саме роль головного актора вас точно не розчарує в кожному з них.

Маска / The Mask (1994)



Фільм «Маска», що вийшов на екрани в 1994 році, став для коміка Джима Керрі другою успішною акторською роботою в кар’єрі – до моменту, як його запросили попрацювати над екранізацією коміксу, він уже був відомий глядачам за образом Ейса Вентури.

Креативність Керрі проявилася і під час роботи над «Маскою»: саме актор придумав яскравий жовтий костюм, в якому на екрані з’являвся його персонаж, що знаходиться під впливом маски.

Студії New Line Cinema виробництво комедії обійшлося в $ 23 млн, а зібрала вона в прокаті вдесятеро більше.

Сюжет: Стенлі Іпкінс – працівник банку, який втомився від свого передбачуваного, розписаного по хвилинах життя.

Комплекси не дозволяють йому прагнути до якихось висот і радикально міняти повсякденність.

Але все змінюється в той момент, коли в його руках опиняється зелена маска, що перетворює його в невразливого, зухвалого і сміливого героя, здатного абсолютно на все.

Кабельник / The Cable Guy (1996)

Картина Стіллера – похмура соціальна сатира з молодим Керрі. Кабельник – це його велика роль в маленькому фільмі. Керрі тут, як завжди, безглуздий і нерозумний, але, на диво, ще й моторошний, і небезпечний.

З одного боку, «Кабельник» – каламбурна історія про докучливого хлопчину з маніакальними нахилами. З іншого, автори показують вплив телебачення на людину, А це кінець 90-х, коли телебачення ще неабияк впливове, а по ящику день і ніч крутять скандальні ток-шоу, серіали, кримінальні новини та перетворюють на шоу криваві судові процеси.

І от, щоб телевізор працював справно, на порозі квартири боязкого Стівена Ковача з’являється настирливий Чіп, який хвацько налаштовує телевізор і, користуючись люб’язністю господаря, починає командувати спочатку в будинку, а потім і самим життям Стівена.

Сюжет: Чіп Дуглас – дивний хлопець, який працює кабельником. Одного разу життя зводить його з людиною на ім’я Стів Ковач, який подобається йому буквально з першої хвилини, тому Чіп робить спроби подружитися. Незабаром між ними зав’язується міцний контакт. Ось тільки Чіп запізно розуміє, що цей зв’язок може виявитися смертельно небезпечним.

Брехун, брехун / Liar Liar (1997)

Веселий фільм про адвоката, якому чужі правда і справедливість, бо його головне завдання – досягти мети у будь-який спосіб. Така стратегія і призводить до колосального його кар’єрного успіху.

Але великий успіх іноді призводить і до великих проблем, особливо якщо ґрунтується на брехні.

Заради цього фільму Джим Керрі відмовився від ролі Доктора Зло у фільмі «Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу». І не дарма, на нашу думку.

Сюжет: Флетчер Рід – талановитий адвокат, якого обожнюють клієнти.

Помітний мінус цієї людини – постійна брехня абсолютно всім, починаючи з колег і закінчуючи дружиною і сином.

Саме останній, маленький Макс, загадує, щоб його батько перестав бути брехуном. І от коли бажання збувається в буквальному сенсі, тоді Флетчеру стає не до жартів.

Шоу Трумана / The Truman Show (1998)



«Шоу Трумана» про людину, чиє життя транслюється в режимі реаліті-шоу на весь світ, а він єдиний, хто про це не здогадується.

Спочатку в успіх фільму мало хто вірив, оскільки жанр антиутопії здавався творцям занадто складним для масового глядача. Проте глядачі картину оцінили: при бюджеті в $ 60 млн вона зібрала $ 264 млн. Але найдивніше, що картина з часом стала ще більш актуальною, ніж 20 років тому.

Труман – єдиний «справжній» чоловік у всьому фільмі. Про це нам говорить навіть його ім’я – true man.

Він намагається знайти своє місце в наскрізь фальшивому світі, так що глядач мимоволі намагається відповісти на питання: а що взагалі реально?

Де межа, яка відокремлює живе від постановки, дійсність від стереотипу?

Що буде, якщо не виходити із зони комфорту і боятися змінити себе або обставини?

Чи можна позбавити людину свободи волі та вибору, керуючись при цьому добрими намірами? Про все це змушує задуматися ця кінокартина.

Сюжет: Труману здавалося, що він живе звичайним, пересічним життям.

Але одного разу йому здається, що весь навколишній світ – це декорація, а люди, що знаходяться поруч, актори.

Підозри виявляються підтвердженими, життя Трумана – телесеріал, за яким стежать мільйони глядачів по всьому світу.

Я, знову я і Ірен / Me, Myself & Irene (2000)



Чарлі Бейлігейтс – надто вже добродушна людина і поліцейський, який дуже любить своє оточення.

І цим не проти скористатися всі, кому не лінь: і дружина, яка тікає від нього до коханця, залишивши Чарлі виховувати трьох синів, яким – дуже очевидно – він не батько.

Колеги по роботі не сприймають його серйозно, сусіди відкрито знущаються над поліцейським. І ось одного разу психіка Чарлі дає збій, і у нього проявляється інша особистість – Хенк, повна протилежність йому самому.

Сюжет: Чарлі – хороший хлопець, готовий завжди прийти на допомогу і чимось підсобити.

Хенк – агресивний і жорстокий тип, який ненавидить, коли люди намагаються на нього натиснути.

Дивно, але Чарлі та Хенк – це одна людина, що страждає від роздвоєння особистості.

Одного разу вони обидва закохуються в одну дівчину.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про топ-10 мінісеріалів, які можна подивитись за тиждень.

Фото: Imdb

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