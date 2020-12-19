Щоб усе здійснилося: як правильно загадувати бажання в новорічну ніч

Як правильно загадувати бажання, щоб воно збулося в Новому році?
Про магію новорічної ночі ніколи не припинять говорити. І це не просто так!
Буденні клопоти та життєві труднощі, якщо не вбивають, то точно підривають нашу віру в дива.
І раз у рік нам так хочеться, просто як у дитинстві, зануритись у казку.Також по темі: Вихідні на Новий рік 2021 та Різдво: як будемо відпочивати на зимові свята Зачіска на Новий рік 2021: яку обрати і як зробити власноруч Новорічне меню 2021: що приготувати на рік Бика
А хіба зможе вона пройти повз, коли стільки сердець по всьому світу сповнені надії та очікування чуда в Новому році?
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про різноманітні способи загадати бажання у новорічну ніч.
Як загадувати бажання, щоб воно збулось?
Ну, почнемо з того, що будь-яка магія безсила, коли бракує віри!
Просто покладись на свою приховану суперможивість — силу думки. Саме вона здійснює бажання.
Важливо також правильно формулювати задуми, уникаючи частки “не”, минулого часу та слів-зарікань, на кшталт — “ніколи”, “назавжди”, “на все життя”.
Ну, все — коли зазначили важливі моменти, можна перейти до тих найцікавіших способів, які ми обіцяли!
12 виноградинок
У кожного присутнього за столом має бути по 12 виноградинок.
Із кожним биттям годинника треба з’їдати по одній ягоді й загадувати нове бажання.
Якщо встигнеш – бажання здійсняться!
Ця традиція прийшла родом із сонячної Іспанії.
Там у кінці XVIII століття видався багатий врожай і виноград на Новий рік роздавали безкоштовно охочим мешканцям Мадрида.
З того часу для іспанців соковиті грона стали головним атрибутом новорічного дива. Можливо, не дарма?
Магічний поцілунок
Поцілунки в повній темряві — це ще та романтика. Особливо, коли вони здійснюють бажання!
У Болгарії є традиція у новорічну ніч вимикати світло на 3 хвилини, як тільки-но годинник проб’є північ.
У повній темряві потрібно поцілувати того, хто опинився поруч, при цьому загадати бажання.
Темрява новорічної ночі не лише збереже таємницю поцілунку, а й здіснить задумане!
Шампанське із попелом
Ну, про цю традицію ми всі добре наслухані.
Родом вона з Росії.
Аби бажання збулося, тобі потрібно написати його на аркуші паперу, спалити, кинути попіл у келих із шампанським і випити під бій годинника опівночі.
Немало зусиль. Але, напевно, вони того вартують, якщо люди повторюють їх з року в рік.
Пелюстки квітів у келиху
Для тих, хто не хоче давитися попелом, ми відшукали більш естетичний та ароматний варіант.
Як на рахунок шампанського з ароматом квітів?
Ні, це не якийсь там ультрамодний смак, це привід потішити себе чи кохану людину симпатичним букетиком.
Він не лише око потішить, а й допоможе втілити мрію в реальність.
До речі, цілою квіткою давитись теж не потрібно. Варто лиш прошепотіти бажане, кинути три пелюстки у келих і насолоджуватись шампанським!
Злови сніжинку
Дуже красивий та по-особливому атмосферний спосіб.
Щоправда, заради нього доведеться вийти із-за святкового столу.
А після цього зловити сніжинку і зуміти втримати її на долоні, щоб вона не розтанула, поки б’є годинник.
Проте спочатку потрібно загадати багато снігу в новорічну ніч!
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, у чому зустрічати Новий рік 2021.
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