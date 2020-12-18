Новорічне вбрання 2021: у чому зустрічати рік Білого Металевого Бика

У чому зустрічати рік Білого Металевого Бика, щоб задобрити символ року і водночас виглядати неперевершено? Ранок у Великому Місті розповість, як вибрати ідеальне вбрання для святкування Нового року 2021.

Бик – тварина вперта і вимоглива. Тож щоб отримати його прихильність на весь наступний рік, варто докласти зусиль. Зокрема, вибрати новорічне вбрання, яке прийдеться йому до смаку.

Що вдягнути на Новий рік 2021

Яким має бути вбрання на Новий рік 2021

Cимвол 2021 року любить розкіш. Але надає перевагу не помпезності, а стриманій елегантності. Саме тому твій святковий лук має бути вишуканим і водночас лаконічним.

Ідеально підійде приталена вечірня сукня-міді, романтична спідниця-плісе, брючний костюм або затишна сукня-светр.

Добре, якщо тканина буде комфортною та натуральною – це допоможе задобрити практичного Бика. Найкращий вибір – шовк, бавовна, вовна. Або ж будь-які матеріали з красивим металевим блиском.

Астрологи радять на новорічну вечірку вдягати щось нове. Це не обовязково має бути сукня щойно з магазину – можна обмежитися туфлями, сумочку або стильний аксесуар.

Кольори новорічного вбрання 2021

Головний колір прийдешнього 2021 року – білий. Тож якщо обереш вбрання у цьому кольорі – не лише бездоганно виглядатимеш у новорічну ніч, але й матимеш удачу цілий рік.

Також щасливими стануть сріблястий, золотий, шоколадний та бежевий, а також улюблені Биком соковито-зелений відтінок свіжої трави та лазурно-небесний колір.

У чому не можна зустрічати Новий рік Бика

Якщо не хочеш відвернути від себе удачу, в новорічну ніч уникай усіх відтінків червоного – від яскраво-рожевого до бордового. Адже вони можуть подіяти на символ року – Бика – як червона ганчірка.

Також не варто для святкового луку обирати «хижі» принти – тигровий або леопардовий. Бик такого не любить.

Прикраси для новорічної ночі 2021

Білий Металевий Бик надзвичайно вимогливий до якості прикрас. Підробок він не потерпить.

Тож біжутерію краще відкласти до іншого випадку. А для новорічної ночі 2021 вибрати прикраси зі срібла або білого золота, доповнені білим та синім камінням.

Новорічний макіяж, манікюр і зачіска

Макіяж. Найбільш вдалим вибором стане нюдовий макіяж з акцентом на губи. Але обов`язково додай блиску! Золотисті або сріблясті тіні, трішки хайлайтеру на щічки, глянцева помада – і ти зірка!

Зачіска має бути невимушеною, але ефектною. Легкі локони та об`ємні пучки підійдуть якнайкраще. І додай блискіток – вони допоможуть ідеально завершити образ!

Манікюр. Якщо надаш перевагу білому френчу зі стразами – точно не прогадаєш! Якщо ж франузький манікюр тобі не до вподоби – зроби золотий або срібний.

А от від чорного, червоного та інших насичених кольорів краще відмовитися – вони Бику не до вподоби. Так само як і ялинки, сніжинки та інші зимові принти на нігтях.

Тепер ти знаєш, як вибрати новорічне вбрання, яке сподобається символу прийдешнього 2021 року – Білому Металевому Бику.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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