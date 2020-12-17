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ICTV / Ранок / Від болю в горлі і не тільки: ТОП корисних властивостей імбиру / 17.12.2020 16:57
17.12.2020 16:57
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Від болю в горлі і не тільки: ТОП корисних властивостей імбиру


Імбир має безліч корисних властивой, і тобі точно треба знати про них.

Імбир належить до продуктів, які рекомендують вживати дієтологи та спортивні тренери.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе з цього приводу матеріал. Читай нижче.

Корисні властивості імбиру:

імбир фото

Фото: Pixabay

– покращує травлення та обмін речовин загалом;

– сприяє зниженню маси тіла;

– містить вітаміни: С, В1, В2, а ще кальцій, магній, цинк, натрій, залізо, ніацин, фосфор і калій;

– допомагає впоратися з болем у м’язах після виснажливого тренування;

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– хороший помічний при болях у горлі. Варто взяти невеликий шматочок кореня і розсмоктати: ти відчуєш, як із нього виходить ефірне масло. Наступного дня біль повинна вщухнути.

– підвищує імунітет. Імбир захищає органзім від шкідливих бактерій;

– покращує кровообіг.

Варто знати!

На день можна споживати не більше ніж 3 чайних ложок подрібленого імбиру, адже він може мати побічну реакцію – викликати алергію. А ще, його не рекомендовано їсти при високій температурі та проблемах зі шлунком.

Тепер ти знаєш, чим корисний імбир. Додавай його у чай і турбуйся про своє здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості мандаринів.

Фото: Pixabay

Алла Гичка

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Теги: Здоров'я, корисні властивості
17.12.2020 16:57



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