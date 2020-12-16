Куртки і пуховики на зиму 2021: ультрамодні моделі

Модні зимові куртки і пуховики – найкращі моделі з фото.
Зима вже не за горами, тож час подумати про теплу та стильну куртку, яка зігріє тебе морозними днями.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе топові моделі зимових курток і пуховиків, які будуть точно актуальними в новому сезоні.
Модні зимові куртки і пуховики на зиму 2020
Куртка-дублянка
Зимою 2021 року в гардероби модниць тріумфально повертаються куртки з дубленої шкіри.
Зверни увагу на мінімалістичні моделі прямого крою з м`якеньким коміром із овчини. Наймодніші кольори – від молочного до карамельного, шоколадного і сріблясто-сірого.Також по темі: Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися Сумки на зиму 2021: наймодніші моделі цього сезону Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму
Ми вважаємо, що дублянка – відмінний вибір для прийдешньої зими.
По-перше, вона практична і чудово зберігає тепло, тож ти точно не змерзнеш.
А, по-друге, така куртка протримається на модному олімпі ще 2-3 сезони, тому це досить розумне вкладення грошей.
Стьобаний пуховик
Тренд на стьобані речі почався ще восени, коли і подуми, і вітрини магазинів буквально заполонили такі сукні, спідниці, светри та навіть шарфи.
Із настанням холодів ця тенденція поширилася і на куртки.
Тож якщо такий тренд тобі до вподоби – сміливо обирай стобаний пуховик або курточку. У ньому ти виглядатимеш ультрамодно, гарантуємо!
Хутряна куртка
Зауважимо, у моді не шуба, а саме хутряна куртка. Причому, більшість дизайнерів наразі надає перевагу еко-моделям із штучних матеріалів.
Це можуть бути як куртки, повністю виконані з м`якенького теплого хутра, так і шкіряні, лаконічно прикрашені пухнастими вставками.
Поєднуй цю модель із взуттям або сумкою з лакованої шкіри. Таке поєднання здатне зробити твій лук по-королевськи розкішним.
Яскрава куртка
У тебе в шафі уже висить чорний або темно-сірий пуховик? Чудово! Чому б не розбавити свій монохромний зимовий гардероб яскравими фарбами? Адже нарешті в моді не лише куртки стриманих темних відтінків, але й сміливі моделі всіх кольорів веселки.
Якщо є бажання – можеш вибрати екстремально-яскраву неонову курточку. Або зверни увагу на помітні, але більш спокійні рожевий, синій, сріблястий кольори.
Вони допоможуть виділитися з натовпу та створять тобі сонячний настрій навіть у похмурий зимовий день.
Пуховик oversize
Пуховики, в яких дівчина потопає, наче в м`якенькій перині, все ще популярні. Тож якщо в тебе залишилася оверсайз-модель з минулого сезону – можеш сміливо продовжувати її носити.
Якщо ж об`ємної курточки в тебе ще немає – можливо, саме час її приміряти.
А щоб такий пуховик підкреслив твою стрункість, а не перетворив на безформенну снігову бабу – поєднуй йогоь з вузькими лосинами та джинсами.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне зимове взуття 2021.
Фото: Unsplash