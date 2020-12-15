Як схуднути в талії без дієт | 3 ефективні вправи

Як швидко схуднути в талії?

І хоч до сезону купальників ще далеко, Новий рік хочеться зустріти у красивій сукні.

Майже кожна дівчина думає про те, як швидко схуднути в талії до свят.

Ранок у Великому Місті допоможе тобі вирішити цю вічну проблему.

Ми підібрали вправи на кожен день, які дозволять зменшити об’єми за короткий період.

Головне правило – виконувати їх регулярно! Ніяких лінощів та переїдань на ніч.

Хочеш красиве тіло? Працюй над ним.

Чому виникають жирові відкладення на животі та боках?

Малорухливий спосіб життя.

Незбалансоване харчування.

Стреси.

Як харчуватися, щоб схуднути в талії?

1) Менше їсти солодкого, зокрема цукру.

Цукор складається із глюкози та фруктози. Коли ти його вживаєш у надмірній кількості, то печінка перенавантажується фруктозою й перетворює її на жир на животі.

2) Їж менше вуглеводів або ж просто заміни прості вуглеводи на складні. Тобто замість солодкого, макаронів, випічки обирай каші.

3) Їж продукти, які містять клітковину – це овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, горіхи, бобові.

4) Дієтологи рекомендують їсти овочі та фрукти в сирому вигляді. Бо під час приготування продукти наполовину втрачають свою клітковину.

Як зменшити талію? Три дієві вправи

Зазвичай одиничні вправи не допомагають впоратися з жировими відкладеннями в окремих місцях.

Все повинно бути в комплексі.

Тобто варто виконувати вправи, які діють на всю групу м’язів.

Найкращі помічники у цьому завданні: плавання, аеробіка, біг, планка.

Варто знати! За струнку талію відповідають косі м’язи живота.

Працюй над ними, але не перестарайся, щоб навпаки випадково не збільшити талію.

Помилка! Якщо просто качати прес, то талія від цього не зменшиться.

Перед тим, як виконувати вправи, пам’ятай — спершу потрібно зробити розминку.

Вправа для тонкої талії №1 “ Нахили в сторони”

Постав ноги на ширині плечей. Руки розведи у сторони на рівні плечей. Трішки зігни коліна. Спину тримай рівно. У такому положенні нахиляйся у сторони, торкаючись пальцями рук колін.

Вправа №2 “Скручування лежачи”

Ляж на рівну поверхню. Поклади руки за голову. Розведи лікті. Зігни одну ногу. Дотягуйся протилежним ліктем руки до коліна. При цьому намагайся робити так, щоб ноги не торкалися землі.

Вправа №3 “Повороти в сторони сидячи”

Сядь на рівну поверхню. Підніми трохи ноги, можеш схрестити для зручності. Візьми в руки гантельку, пляшку з водою чи будь-що інше. У такому положенні повертайся в різні боки. При цьому ноги підняті, і працює лиш тулуб. Спробуй, і ти відчуєш, як працюють косі м’язи. Виконуй повороти мінімум 15 разів на кожну сторону. Варто зробити 2-3 підходи. Між підходами хвилина перерви.

Люби себе і турбуйся про власне тіло кожного дня. І тоді у більш зрілому віці воно скаже собі «спасибі».

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому важливий біг та як почати бігати зранку.

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