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ICTV / Ранок / Чому йорданські жінки не витрачають зароблені гроші на родину / 15.12.2020 15:50
15.12.2020 15:50
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Чому йорданські жінки не витрачають зароблені гроші на родину


Стереотипи про роль та статус жінок та чоловіків в арабських країнах.

Українка Тетяна вже понад рік живе в Йорданії та значно довше – за законами ісламу.

Сьогодні вона розкаже, чому в Йорданії майже неможливо зустріти жінку-кондитера та яка роль жінки в арабських країнах.

В сюжеті Тетяна намагатиметься розставити крапки над «і» в цьому питанні, щонайменше на прикладі Йорданії і своєї йорданської родини.

Як розподіляються гендерні ролі в йорданській родині?

– Чоловіки та жінки – це два різних всесвіти. На заході ці ролі все більше наближаються одне до одної. На сході ж ця тенденція теж спостерігається, однак, приїхавши сюди, ви одразу помітите сильний контраст. І ця різниця – не лише у одязі, – каже Тетяна.

В родині, в яку потрапила Тетяна, така справа, як, наприклад, помити посуд, не вважається суто жіночою.

Принаймні, в українки склалося таке враження, коли вона поспостерігала за молодим поколінням.

– Авжеж, ролі розподіляються з самого дитинства. І я дуже щаслива, що саме у нашій родині хлопчики допомагають не лише папі мити машину, а і беруть активну участь у домашніх справах, тобто допомагають мамі, – розповідає жінка.

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Чи можна жінкам працювати в Йорданії?

Ще один з розповсюджених стереотипів – це те, що арабські жінки не працюють.

За інші країни Тетяна не ручається, а от про Йорданію з впевненістю може сказати – жінку-працівницю тут зустріти не проблема.

– Продавці на ринках, у магазинах – майже всі чоловіки. Теж саме і з секретарями, прибиральниками, кондитерами. Жінка частіше обирає професію медпрацівника або викладача. Хоча в сучасній Йорданії жінка може бути ким завгодно – і поліцейською, і таксисткою, – розповідає Тетяна.

Куди йорданські жінки витрачають свій заробіток

Ну, і найприємніше для йорданок те, що все їхнє зароблене – лише їхнє.

Продукти в холодильник, одяг для дітей –  в більшості випадків не жіночі клопоти, принаймні у фінансовому сенсі.

– Приказка, що заробіток чоловіка – то його обов’язок, а заробіток жінки – то її гідність, тут на сто відсотків вірна. Ви будете здивовані але сімейний бюджет дуже цікаво розподіляється. Гроші, які заробив чоловік, витрачаються на утримання сім’ї, а гроші, які заробила дружина – то її гроші, і куди вона їх витратить – то її власна справа, – каже Тетяна.

Тетяна каже, що не лише оплачувати, а і ходити за продуктами – це теж переважно турбота сильної статі. Зокрема через те, що в Йорданії якось не заведено жінці спілкуватися сам на сам зі сторонніми чоловіками.

Щоправда, Тетяна каже, що часто у великих містах можна зустріти жінку, яка купує продукти самостійно, але не на ринку чи в ятках, а в супермаркеті.

Як виглядають дружні посиденьки в Йорданії? Та чому жінці не можна лишитися в кімнаті сам на сам навіть з чоловіками-родичами?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, ми розповідали про життя фрилансера на Балі.

Фото: Unsplash

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Теги: Йорданія, українські емігранти
15.12.2020 15:50



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