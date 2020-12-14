Ні – “зимовій” анемії! Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків

Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків?
Почуваєшся сонливим та ослабленим навіть після здорового сну?
Страждаєш від частого болю в голові та м’язах?
Шкіра стала блідішою, волосся ламким, а серце, здається, вистрибує із грудей?Також по темі: Щоб працювала, як годинник: продукти, корисні для щитовидної залози Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час Лікують гіпертонію та депресію? Цілющі властивості бананів, про які ви навряд чи чули раніше
Спричинити такі симптоми може ціла низка захворювань, у тому числі й анемія, тобто знижений рівень гемоглобіну.
Саме про це Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше, адже взимку пониження гемоглобіну є доволі частою проблемою.
Що таке гемоглобін і навіщо він нам?
Гемоглобін – це складний білок, що містить залізо.
Він є основним структурним елементом еритроцитів, а його головною місією є перенесення кисню від легень до тканин, що його потребують.
Чим нижчий рiвень гемоглобiну, тим менше надходить кисню в органи людини, що впливає на загальний стан організму.
Нормальні показники гемоглобіну залежать від віку та статі:
- від 120 г/л для жінок;
- від 130 г/л для чоловіків;
- у дітей змінюються з віком.
При зниженому рівні гемоглобіну розвивається анемія. У 90% випадків синдром провокується нестачею заліза.
До підвищеної групи ризику щодо зниження гемоглобіну відносяться підлітки в період активного росту і вагітні.
Надходження заліза повинно коригуватися певним раціоном і прийомом вітамінно-мінеральних комплексів. Найкраще про це тобі розповість лікар.
Як підвищити гемоглобін без ліків?
Контрастний душ
Обливання, контрастний душ — це не лише відмінний спосіб загартуватись.
Такі водні процедури ладні творити дива.
Наприклад, стимулювати кровоносну систему на виробницвто еритроцитів, що неодмінно покращить кровообіг і підвищить твій гемоглобін.
Продукти з високим вмістом заліза
При легкому ступені залізодефіцитної анемії для підвищення гемоглобіну в крові достатньо включити у свій раціон багаті на залізо продукти.
Це червоне м’ясо, печінка та риба, салати, свіжі овочі, насіння й зелень.
До залівмісних фруктів можна віднести гранат і яблука.
Також не слід забувати про чорнослив, мигдаль, калину та шипшину.
Коли почнеш частіше їсти перелічені продукти, рівень гемоглобіну буде поступово підвищуватися.
Вітамін С
Залізо засвоюється в організмі краще, коли його вживають разом з продуктами, які містять вітамін С.
Це ягоди, петрушка, капуста й болгарський перець.
Ну і, звісно, цитрусові — без них ніяк, особливо, взимку!
Профілактика анемії
Краще зазделегідь подбати про рівень гемоглобіну, аби потім не витрачати час та гроші на лікування.
Запобігти розвитку анемії не так вже й важко. Варто просто:
- повноцінно харчуватись, включивши в раціон продукти з високим вмістом білка, заліза та вітамінів;
- відмовитись від куріння й інших поганих звичок;
- своєчасно лікувати захворювання органів травлення та усувати джерела хронічних кровотеч.
Кому гемоглобін підвищувати не варто?
Тут все просто.
Рівень гемоглобіну не можна піднімати тим, кому його потрібно знижувати.
Так, гемолобін в крові може й підвищуватися — до 170 г/л у чоловіків і 160 г/л у жінок.
У таких випадках кров стає густою і не може нормально циркулювати кровоносною системою.
Симптоми доволі схожі на анемію — сонливість удень, постійна млявість, біль у соглобах. Крім того, додається ще й порушення зору, підвищення артеріального тиску.
Аби нічого не сплутати і якомога швидше виправити збій у своєму організмі, необхідно звернутись до лікаря й здати аналіз на рівень гемоглобіну в крові.
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