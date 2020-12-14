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ICTV / Ранок / Ні – “зимовій” анемії! Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків / 14.12.2020 18:20
14.12.2020 18:20
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Ні – “зимовій” анемії! Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків


Як підвищити рівень гемоглобіну без ліків?

Почуваєшся сонливим та ослабленим навіть після здорового сну?

Страждаєш від частого болю в голові та м’язах?

Шкіра стала блідішою, волосся ламким, а серце, здається, вистрибує із грудей?

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Спричинити такі симптоми може ціла низка захворювань, у тому числі й анемія, тобто знижений рівень гемоглобіну.

Саме про це Ранок у Великому Місті вирішив розповісти детальніше, адже взимку пониження гемоглобіну є доволі частою проблемою.

Що таке гемоглобін і навіщо він нам?

Гемоглобін – це складний білок, що містить залізо.

Він є основним структурним елементом еритроцитів, а його головною місією є перенесення кисню від легень до тканин, що його потребують.

Чим нижчий рiвень гемоглобiну, тим менше надходить кисню в органи людини, що впливає на загальний стан організму.

Нормальні показники гемоглобіну залежать від віку та статі:

  • від 120 г/л для жінок;
  • від 130 г/л для чоловіків;
  • у дітей змінюються з віком.

 

аналіз крові фото

Фото: Pixabay

При  зниженому рівні гемоглобіну розвивається анемія. У 90% випадків синдром провокується нестачею заліза.

До підвищеної групи ризику щодо зниження гемоглобіну відносяться підлітки в період активного росту і вагітні.

Надходження заліза повинно коригуватися певним раціоном і прийомом вітамінно-мінеральних комплексів. Найкраще про це тобі розповість лікар.

Як підвищити гемоглобін без ліків?

Контрастний душ

душ фото

Фото: Pixabay

Обливання, контрастний душ — це не лише відмінний спосіб загартуватись.

Такі водні процедури ладні творити дива.

Наприклад, стимулювати кровоносну систему на виробницвто еритроцитів, що неодмінно покращить кровообіг і підвищить твій гемоглобін.

Продукти з високим вмістом заліза

гранат фото

Фото: Pixabay

При легкому ступені залізодефіцитної анемії для підвищення гемоглобіну в крові достатньо включити у свій раціон багаті на залізо продукти.

Це червоне м’ясо, печінка та риба, салати, свіжі овочі, насіння й зелень.

До залівмісних фруктів можна віднести гранат і яблука.

Також не слід забувати про чорнослив, мигдаль, калину та шипшину.

Коли почнеш частіше їсти перелічені продукти, рівень гемоглобіну буде поступово підвищуватися.

Вітамін С

апельсин фото

Фото: Pixabay

Залізо засвоюється в організмі краще, коли його вживають разом з продуктами, які містять вітамін С.

Це ягоди, петрушка, капуста й болгарський перець.

Ну і, звісно, цитрусові — без них ніяк, особливо, взимку!

Профілактика анемії

Краще зазделегідь подбати про рівень гемоглобіну, аби потім не витрачати час та гроші на лікування.

Запобігти розвитку анемії не так вже й важко. Варто просто:

  • повноцінно харчуватись, включивши в раціон продукти з високим вмістом білка, заліза та вітамінів;
  • відмовитись від куріння й інших поганих звичок;
  • своєчасно лікувати захворювання органів травлення та усувати джерела хронічних кровотеч.

Кому гемоглобін підвищувати не варто?

Тут все просто.

Рівень гемоглобіну не можна піднімати тим, кому його потрібно знижувати.

Так, гемолобін в крові може й підвищуватися — до 170 г/л у чоловіків і 160 г/л у жінок.

У таких випадках кров стає густою і не може нормально циркулювати кровоносною системою.

аналізи фото

Фото: Pixabay

Симптоми доволі схожі на анемію — сонливість удень, постійна млявість, біль у соглобах. Крім того, додається ще й порушення зору, підвищення артеріального тиску.

Аби нічого не сплутати і якомога швидше виправити збій у своєму організмі, необхідно звернутись до лікаря й здати аналіз на рівень гемоглобіну в крові.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, чим небезпечні розлади харчової поведінки.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: Здоров'я
14.12.2020 18:20



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