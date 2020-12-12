Як варити гречку: прості поради та секрети

Гречка — одна з найсмачніших та найкорисніших круп. Більшість з нас вживають гречку практично щодня.

Коштує відносно недорого, проте містить в собі багато корисних вітамінів групи B та клітковини, що дає відчуття ситості на тривалий час. Вживання гречки прискорює метаболізм, а метіонін і лізин поліпшує травлення.

Однак, не кожен вміє готувати гречку так, щоб вона вийшла смачною та зберегла свої корисні властивості для організму.

Щоб зварити гречку розсипчастою та ароматною, потрібно знати декілька нюансів.

Отож, Ранок у Великому Місті підібрав поради як правильно приготувати гречану крупу, щоб вона зберегла чудові смакові та поживні якості.

Як вибрати гречку?

Коричнева гречка. Такий колір свідчить про термічну обробку. Обсмажене зерно потребує менше часу на приготування та легко засвоюється організмом.

Зелена гречка не проходила процес термообробки. Таку крупу дієтологи вважають більш корисною, адже вона зберегла всі вітаміни та мінерали. Її можна вживати в сирому та пророщеному вигляді.

Дітям не рекомендується вживати зелену гречку. Вона гірше засвоюється та може створити дискомфорт у шлунку

Ось кілька порад, щодо вибору крупи в магазині:

Зверніть увагу на ядра. Якщо гречка низької якості, то в ній будуть розколоті зерна та сміття — таке не варто купувати. Купуючи гречку на вагу, оцініть її запах. Він мусить бути різким, без сторонніх запахів. Якщо ж крупа зіпсована, вона віддає вогким та затхлим духом.

Як підготувати гречку?

Переберіть

Виберіть з відміреної кількості крупи чорні зерна, сміття та камінці. Це позбавить кашу від неприємностей, що псують смак.

Обсмажте або промийте

Обсмажте гречані зерна на розпеченій сковорідці без олії впродовж 3–5 хвилин, доки ядра не почнуть тріскати і змінювати колір.

Розжарена гречка вийде більш ароматною та розсипчастою.

Якщо не хочете обсмажувати, тоді ретельно промийте крупу

Гречку пересипте в сито та промивайте під холодною проточною водою впродовж 1–2 хвилин.

Скільки потрібно взяти води?

Ідеальна пропорція гречки та води 1:2. Тобто на одну склянку крупи потрібно взяти дві склянки води.

Для зручності використовуйте одну й ту саму мірну ємність.

Як тільки закипить в каструлі вода, додайте пів чайної ложки солі

Скільки часу потрібно варити гречку?

Варити кашу треба на маленькому вогні під закритою кришкою. Під час варіння помішувати гречку не потрібно.

Коли на поверхні утвориться пінка, зніміть її ложкою.

Через 20–25 хвилин, відкрийте та перевірте чи увібрали ядра всю воду. Для цього дістаньте ложкою дно та подивіться чи залишилась там волога.

Відсутність води означає, що каша готова. Якщо ж вода зосталась, то залиште кашу на маленькому вогні без кришки, рідина за декілька хвилин випарується.

Після того, як каша приготувалась, залиште її під кришкою настоятися на 7-10 хвилин.

Як варити зелену гречку?

Загалом, процес варіння зеленої гречки мало відрізняється від звичайної. Можна просто зварити в каструлі, а можна проростити.

Щоб зварити зелену гречану кашу, потрібну кількість крупи промийте декілька разів під холодною проточною водою. Налийте воду в каструлю та доведіть до кипіння. Співвідношення теж 1:2. Насипте в каструлю промиту зелену гречку, зменште вогонь та накрийте кришкою. Через 15 хвилин перевірте кількість води. Якщо на дні залишилася волога, вимкніть вогонь та щільно накрийте кришкою. За 10–15 хвилин гречка вбере рідину й доготується.

Як проростити зелену гречку?

Найбільше паростки цінують за високий вміст білка. Пророщенні ядра гречки можна додавати до супу і салату, а також вживати в сирому вигляді.

Одну частину зеленої гречки потрібно тричі промити під холодною водою.

Висипати в широку скляну чи керамічну посудину та залити двома частинами води кімнатної температури.

Через дві години, коли зерна збільшаться, необхідно промити зелену гречку від утвореного слизу.

Розкласти ядра на плоскій поверхні, зверху прикрити марлею та накрити кришкою.

Поставити в тепле місце на сім-вісім годин. Потім, обережно, щоб не нашкодити паросткам, промити ядра, та знову накрити марлею і кришкою.

За пару діб ростки будуть придатні для вживання у їжу.

Якщо пророщену зелену гречку пробуєте вперше, обмежтесь 2–3 столовими ложками на день

Отож, використовуйте всі поради Ранку у Великому Місті, щодо приготування гречки та смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості гречки: чому її варто включити до раціону.

Фото: Pixabay

Дарина Сіраш

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