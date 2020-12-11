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ICTV / Ранок / Як відкрити власну справу з нуля – поради від відомих українських бізнесменів / 11.12.2020 08:47
11.12.2020 08:47
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Як відкрити власну справу з нуля – поради від відомих українських бізнесменів


Власний бізнес – це можливість не залежати від інших та жити за своїми правилами. Проте ризикнути та зробити крок назустріч мрії – це справа не з легких. Як розпочати власний бізнес з нуля та досягти успіху – читай нижче.

Який напрям розвитку вибрати? Як не опустити руки на шляху до власної справи? З чого починали успішні бізнесмени? Ранок у Великому Місті знайшов відповіді на всі ці запитання.

Власний бізнес – з чого почати

94% людей хочуть заробляти більше, а 66% хочуть заробляти вдвічі більше.

Один із варіантів створення заробітку – власний бізнес.

Це – свобода, високий рівень відповідальності, потенційно високий дохід, можливість самостійно керувати своїм часом і ухвалювати рішення, – розповідає на своєму YouTube-каналі бізнесмен Андрій Оністрат.

Як відкрити власну справу з нуля

Андрій Оністрат

Бізнес-ринок в Україні розширюється та розвивається кожного дня, тому до відкриття своєї справи треба підходити відповідально.

Насамперед, ти повинен визначитися зі сферою діяльності, в якій відкриватимеш бізнес.

Варто обирати напрям, який відповідає твоїм професійним навикам чи інтересам.

Адже значно легше керувати справою, коли вона стикається з твоїми уподобаннями.

У 2020 році один із найперспективних напрямків створення бізнесу – онлайн-продажі. Він потребує менших витрат, адже вам не потрібно орендувати приміщення, займатися ремонтом, шукати людей та вирішувати купу операційних проблем, – радить Андрій Оністрат.

Бізнес-ідея

Наявність ідеї, яка тебе мотивує та надихає – перший крок на шляху до створення власного бізнесу.

Але для того, щоб ідея трансформувалася в бізнес-процеси, всю свою енергію слід направити у знання.

Якщо є ідея, але немає розуміння – треба йти вчитись. Це можуть бути короткі курси або можна найнятися працювати в сферу, в якій плануєте робити бізнес. Наприклад, працевлаштуватися в кафе, якщо хочете відкрити своє. Я починав в ресторанній справі з того, що сам навчився добре готувати, – радить український ресторатор Дмитро Борисов.

Відсутність досвіду у веденні бізнесу – це основна проблема, яка постає перед молодими підприємцями.

Засновник освітньої онлайн-платформи «WayUp» Андрій Гаврилов розповідає:

Я починав з того, що навчився робити сайти. З дитинства мріяв вміти це робити.

Уміння робити сайти допомогло почати заробляти на фрілансі: велика кількість підприємців виходять в інтернет щодня і їм потрібні сайти.

Це дуже прибутковий напрямок для людей, які хочуть бути не прив’язаними до місця, працювати на себе віддалено, за комп’ютером.

Як відкрити власну справу з нуля

Андрій Гаврилов

Завжди навчайся, дізнавайся про нове, аналізуй бізнес-ринок, набувай досвід.

У моїй ніші онлайн-навчання, важливо володіти інструментами інтернет-маркетингу, вміти вибудовувати аналітику і не боятися діяти. Все це, як і багато інших підприємців, я освоював з нуля і паралельно з тим, як тестував гіпотези і вибудовував проект, – Андрій Гаврилов.

Як створити бізнес-план

Бізнес-план – це крок від ідеї до старту справи.

Планування – основа будь-якого бізнесу, адже воно дає можливість збудувати фундамент своєї справи, забезпечити впевненість та розглянути всі можливі похибки і неточності.

Для цього ти можеш скористатися послугами досвідченого фахівця, який, проаналізувавши ефективність твоєї ідеї та її шанси на бізнес-ринку, створить бізнес-план.

На цьому етапі важливо не займатися дрібницями, на кшталт розробки логотипу, пошуку офісу (якщо він потрібен), замовлення візиток тощо.

Головне, на чому варто зосередити увагу – тестування бізнес-моделі (ідеї). Необхідно якомога швидше протестувати, наскільки ваша ідея дійсно вартісна в реальних умовах, – Андрій Гаврилов.

Запуск реклами

Швидкий запуск реклами, навіть якщо продукт не готовий, буде правильним способом перевірити інтерес цільової аудиторії. Оскільки я спеціалізуюся на онлайн-бізнесі, можу сказати, що тестувати гіпотези в інтернеті дуже просто і вигідно, – Андрій Гаврилов.

Немає готового продукту?

Створи сторінку з онлайн-опитуванням в дусі: «Вам було б цікаво скористатися такою послугою за такою ціною? Якщо так, залиште свій E-mail і ми з вами зв’яжемося, коли закінчимо розробку».

На цю сторінку ми запускаємо рекламу і отримуємо чесну відповідь аудиторії з мінімальною похибкою.

Бюджет в 3000 грн. і тиждень реклами, скажімо, в Google Ads, допоможе зрозуміти реальний інтерес.

За словами Гаврилова, універсального рецепту для старту бізнесу в усіх нішах немає, але це приблизний шлях для багатьох ніш.

Успішний старт: де взяти кошти на розвиток бізнесу

Зазвичай, у молодого підприємця немає нічого, крім ідеї та плану для її втілення в життя.

Основне питання, якому варто приділити увагу при організації своєї справи – це стартовий капітал.

Адже для втілення ідеї потрібні кошти.

Де їх знайти?

Є кілька варіантів:

  • Накопичити самостійно
  • Продати рухоме чи нерухоме майно
  • Взяти в борг у знайомих
  • Знайти інвестора
  • Взяти кредит в банку

Я не прихильник інвесторських і кредитних коштів. Є ніші, в яких для старту потрібні величезні гроші, і в них такий підхід був би виправданий. Але для більшості, у “століття онлайн”, існує можливість мінімізувати витрати. Мені здається, оптимальний шлях – це стартувати зі своїми грошима, – радить нам Андрій Гаврилов.

«Підводні камені» в управлінні власною справою

Власний бізнес – це завжди ризик.

Практично всі підприємці відчувають страх перед невдачею, високим рівнем відповідальності та конкуренцією.

Тому твоя віра у власну справу, сміливість та цілеспрямованість повинні бути більшими за твій страх.

Постав собі ціль, яка буде мотивувати тебе та не дозволить опустити руки.

На моєму шляху траплялися всі можливі перешкоди: невіра оточення та близьких, відсутність грошей та борги, зрада. Але я ніколи не здавався та завжди рухався до своєї цілі, – розповідає нам Дмитро Борисов.

Як відкрити власну справу з нуля

Дмитро Борисов

Ще одна складність – команда.

Поодинці далеко не заїдеш, і спочатку доводиться «тягнути» занадто багато процесів на собі.

А це може негативно вплинути на твоє життя, тому варто почати делегувати справи тоді, коли починаєш «захлинатися» і відчуваєш, що тобі потрібен особистий помічник, – Андрій Гаврилов.

Саме завдяки особистому помічнику у багатьох починає формуватися довіра до людей в робочому середовищі.

Як впоратися з високим рівнем конкуренції та відповідальності

Конкуренція – справа неминуча.

І її також можна назвати перешкодою, з якою стикаються практично всі, стартуючи свій бізнес.

Моя порада на перший рік роботи вашого проекту: не звертати жодної уваги на конкурентів, тому що всі вони з ймовірністю 99% крутіші вас. Поки що. Навіщо дивитися у їхній бік і відволікатися, якщо можна сфокусуватися на головному? А головним для молодого стартапу є прибуток. Все інше вторинне. Навчіться отримувати прибуток якомога раніше, – Андрій Гаврилов.

До речі, Андрій написав книгу «Справа життя», у якій виклав досвід у створенні власного бізнесу та дав корисні поради для молодих підприємців.

У багатьох занадто обмежене уявлення про ринки, коли здається, що конкуренти відбирають клієнтів.

Також по темі: Топ-5 фільмів про бізнес. Стрічки, які надихають відкрити власну справу Погляньте на бізнеси з високим рівнем конкуренції, наприклад, на кав’ярні.

У вашому місті чи населеному пункті вони є і, найчастіше, у великій кількості.

І, як показує практика, у більшості є прибуток.

Якщо у якихось кав’ярень його немає – це питання до конкретної кав’ярні.

Чому? Тому що завтра на її місці з’явиться нова кав’ярня, якій вдасться заволодіти прибутком за допомогою нового підходу до маркетингу або просто свіжого асортименту, – Андрій Гаврилов.

Словом, місце під сонцем є для кожного нового проекту.

Просто часто проект і його ідея в первісному вигляді можуть слабо підходити під сучасні реалії і потрібно залишатися чуйним до зворотного зв’язку з ринку.

Необхідно трансформувати, покращувати, змінювати.

Це нескінченний і дуже цікавий процес.

Відповідальність –  це індикатор вашого прогресу в житті.  Чим її більше і чим більше вона релевантна твоїм внутрішнім запитам – тим ти сильніший (-а) як особистість. Тому, відповідаючи на питання: «як впоратися з високим рівнем відповідальності?», варто сказати, що з нею не потрібно справлятися. Це наслідок прийнятого рішення бути підприємцем, – Андрій Гаврилов.

Тож ніколи не зупиняйтеся на шляху до своєї мети.

Дій і у тебе все вийде!

Нагадаємо, що раніше Ранок у Великому Місті розповідав про 5 бізнес-ідей з мінімальним стартовим капіталом.

Фото: Unsplash

Валентина Чорна

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Теги: бізнес, бізнес в Україні, бізнесмени
11.12.2020 08:47



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