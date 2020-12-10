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ICTV / Ранок / Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час / 10.12.2020 19:00
10.12.2020 19:00
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Швидкий, але продуктивний сон: як нарешті виспатися за короткий час


Як швидко висипатися — ми зібрали для вас корисні та дієві поради.

У сучасному світі часу бракує на все.

Тому й не дивно, що сон теж проходить в експрес-режимі.

Замість того, щоб спати, ми часто гасимо дедлайни. І стосується це не лише студентів під час сесії.

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Із різних причин ми не знаходимо часу на здоровий сон, що необхідний для нас, так само, як і їжа.

Мрієш нарешті виспатися? Тоді читай дієві поради від Ранку у Великому Місті.

Як швидко висипатися

Розслабся 

У ліжко потрібно лягати повністю розслабленим.

Це означає, що всі свої турботи й переживання ти маєш залишити позаду або хоча б відкласти на завтра.

Зрозуміло, що на ділі зупинити нестримний потік думок, не так вже й просто.

Але в цьому тобі допоможе вечірня медитація, заспокійлива музика, ароматизовані свічки й чашка трав’яного чаю.

Просто дозволь собі відпочити.

ромашковий чай фото

Фото: Pixabay

Не їж перед сном

Експерти не радять їсти менш, ніж за 2 години до сну.

І справа не лише у зайвах кілограмах, яких тобі не уникнути, якщо полюбляєш опівнічні перекуси.

На ситий шлунок не виробляється мелатонін — один з гормонів росту, що відповідає за твоє висипання.

Ну а тоді приготуйся до невтішних наслідків зранку — не надто свіжий зовнішній вигляд і набряки під очима.

Може, таки краще почекати сніданку наступного разу?

Спи під теплою ковдрою

У багатьох тепло асоціюється із затишком, захищеністю та комфортом.

Чому б не закутатись у пухкеньку ковдру, якщо під нею краще спиться?

квдра фото

Фото: Unsplash

Так, це не просто стереотипний атрибут, а й спосіб висипатся краще.

Вчені Массачусетського університету взагалі радять обирати важку ковдру.

Вона забезпечує відчуття “кокону”, що зменшує фізичне збудження і допомагає заснути.

Засинай до настання півночі

Приблизно о 23 годині починається фаза повільного сну.

У цей час мозок встигає відновлюватися, що позитивно впливає практично на всі системи організму.

Ти скажеш: “А як же дедлайни?!”

Якщо виробиш звичку лягати раніше, зможеш прокидатись швидше й виконувати свої завдання вранці.

Так ти будеш значно родуктивнішим(-ою).

Вироби чіткий режим

Лягати й прокидатись варто в той самий час.

Тоді твій оргназім працюватиме не гірше будильника.

будильник фото

Фото: Pixabay

Для прикладу, якщо тобі завжди бракує часу, можеш виробити стійке звикання організму до 5-годинного сну.

І раз на тиждень спати не менше, ніж 8 годин.

Спочатку буде не просто, але це перейде.

Адаптація до подібного ритму триває в середньому 1 місяць.

Вітаміни

У зимовий період наш організм впадає в економний режим.

Йому необхідна вітамінна підтримка.

А якщо її бракує, виспатись тобі навряд чи вийде. Тоді не допоможе ні кава, ні наші поради.

Тож вживай вітаміни D та С для кращого імунітету й здорового сну.

вітаміни фото

Фото: Pixabay

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим небезпечний сидячий спосіб життя.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: безсоння, Здоров'я, сон
10.12.2020 19:00



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