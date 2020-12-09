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ICTV / Ранок / Вихідні в січні 2021: скільки будемо відпочивати на зимові свята / 09.12.2020 07:50
09.12.2020 07:50
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Вихідні в січні 2021: скільки будемо відпочивати на зимові свята


Скільки українці будуть відпочивати в січні 2021 року? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.

У січні 2021 року на нас чекає 12 вихідних днів, зокрема 2 вікенди будуть довгими – 3 і 4 дні поспіль.

1 січня – Новий рік приходиться на п’ятницю. Таким чином, будемо відпочивати одразу 3 дні – з 1 по 3 січня.

7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво.

8 січня – уряд вирішив зробити вихідним, щоб українці могли відпочивати 4 дні поспіль – з 7 по 10 січня. Але цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 16 січня.

Таким чином, вихідними днями в січні 2021 будуть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 30 та 31 число.

Вихідні в січні 2021: календар

Вихідні в січні 2020

Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх приємно і з користю та читай інші наші матеріали.

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Нагадаємо, раніше ми публікували календар стижок на грудень 2020.

Фото: Unsplash

 

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Теги: вихідні дні
09.12.2020 07:50



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