Вихідні в січні 2021: скільки будемо відпочивати на зимові свята

Скільки українці будуть відпочивати в січні 2021 року? Ранок у Великому Місті підготував календар вихідних днів.
У січні 2021 року на нас чекає 12 вихідних днів, зокрема 2 вікенди будуть довгими – 3 і 4 дні поспіль.
1 січня – Новий рік приходиться на п’ятницю. Таким чином, будемо відпочивати одразу 3 дні – з 1 по 3 січня.
7 січня – православні та греко-католики святкують Різдво.
8 січня – уряд вирішив зробити вихідним, щоб українці могли відпочивати 4 дні поспіль – з 7 по 10 січня. Але цей день доведеться відпрацьовувати в суботу, 16 січня.
Таким чином, вихідними днями в січні 2021 будуть: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 17, 23, 24, 30 та 31 число.
Вихідні в січні 2021: календар
Бажаємо радісних зимових свят! Проведи їх приємно і з користю та читай інші наші матеріали.Також по темі: Магнітні бурі в грудні 2020 – календар небезпечних дат Місячний календар на грудень 2020 – сприятливі та несприятливі дати Календар риболова на грудень 2020 – коли добре клюватиме
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