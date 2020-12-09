Магічна ніч: кращі подарунки на День святого Миколая для дорослих та дітей

Найкращі ідеї подарунків для дітей і дорослих на День святого Миколая.
Є у році такий день, коли все навколо перетворюється у казку. Прокидаєшся ти зимового ранку, а під твоєю подушкою — омріяний пакуночок. І все, прекрасний настрій на весь день — гарантовано!
Так, ідеться про День святого Миколая, що відзначається в Україні 19 грудня.Також по темі: Новорічне вбрання 2021: у чому зустрічати рік Білого Металевого Бика Подарунок чи хабар: як віддячити без порушення Закону? Найкращі подарунки на Новий рік: економно та зі смаком
Не варто переконувати себе, що це свято лише для дітей. Дорослі люблять отримувати подарунки не менше, аніж малеча, хіба не так?
Сьогодні Ранок у Великому Місті розповість тобі, як можна приємно здивувати найближчих у цю магічну ніч.
Подарунки для дорослих
“Солодкі” бокси
На жаль, або на щастя, любов до солодкого з віком не проходить.
Тому красива коробочка, сповнена улюблених ласощів твоєї найближчої людини, точно буде чудовим подарунком.
А якщо твої близькі шаленіють від низькокалорійної їжі, то варто замінити традиційні смаколики альтернативою в стилі правильного харчування.
Вони точно оцінять, адже під час зимових свят солодкого хочеться усім.
Подарунки на новорічну тематику
День святого Миколая відкриває всіма улюблений цикл зимових свят.
Тому чудовим подарунком стануть светри або шкарпетки.
Аби зігрітись узимку
Декоративне мило
Шкарпетки
Не поспішай закидувати нас камінням. Ми хочемо довести, що навіть найбільша банальщина може стати креативним подарунком.
Ось такі круті бувають шкарпетки.
Маска з надписом
На жаль, COVID-19 зробив захисну маску нормою.
Це не лише практично. Можеш не сумніватись — твій подарунок урізноманітнить чиюсь буденність.
Абонемент на фотосесію
Подарунки для дітей
Тут все значно простіше. Дітлахи зазвичай пишуть лист до дня Святого Миколая, де висловлюють усі найзаповітніші бажання.
Але, якщо раптом, у твоїй сім’ї так не заведено, то ось кілька універсальних ідей.
Солодощі
Діти можуть бути дуже різними, але всі вони однаково сильно люблять солодке.
Тож, як без шоколаду та улюблених цукерок у цей день?
Іграшки
Дитина радітиме, а для дорослих — це чудова нагода згадати дитинство.
Та все ж, краще, якщо іграшки, окрім розваг принесуть користь й сприятимуть саморозвитку.
Набори для творчості
Що краще розвиває малечу, аніж можливість творити?
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про історію та традиції Дня святого Миколая.
Фото: Pixabay