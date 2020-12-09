Чоловіча мода на зиму 2021: головні тренди для стильних і впевнених у собі

Що носять чоловіки взимку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе головні модні тренди.

Модними трендами цікавляться не лише жінки — це у 2020 році пояснювати вже нікому не потрібно.

Хтось із чоловіків слідкує за модою більше, хтось менше, проте ми певні — виглядати стильно та вишукано прагне переважна більшість.

Саме для того, щоб цієї зими ти дивував своїх друзів та колег модними образами й відчував себе впевненішим, Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні чоловічі тренди поточного сезону.

Чоловіка мода на зиму 2021

Принти

Твоєму гардеробу вже досить нудних однотонних речей та передбачуваних графічних малюнків. Чому б не зробити цю зиму яскравішою?

Напевно, саме такою думкою керувались дизайнери, коли заповнювали неординарними принтами всі елементи чоловічого одягу.

Яскрава шотландська клітинка, малюнки неба, пляшок з вином та блезліч інших кольорових візерунків додадуть фарб не лише у твій гардероб, а й у життя.

Шкіра

Шкіра, напевно, займає найважливіше місце серед головних чоловічих трендів цього сезону.

Вона стала не лише стильним елементом будь-якого образу, а й повністю заполонила його.

Якщо до шкіряних брюків чоловік додасть ще й недбайливо накинутий шкіряний плащ, біля нього точно стане ну дуже спекотно…

Кейпи

Для тих, хто раніше не чув про кейп — це предмет одягу з вирізами для рук.

Він не лише дарує повну свободу рухів, а й стає чудовим доповненням чоловічого образу в цьому сезоні.

Кейпи чудово підійдуть під костюмні брюки й зроблять твій класичний лук у рази вишуканішим.

Овече хутро

Не лише шкіряни пальта в моді. Вони хоч і підкорять жіночі серця, проте не особливо зігріють.

А от теплі й затишні дублянки — це більш практичний, але не менш стильний варіант.

Особливо, якщо вони з овечого хутра. Цього сезону воно в тренді!

Класичні костюми

Мода циклічна, вона постійно змінюється і за нею не вженешся. Проте є те, що залишається незмінним. Цей острівець стабільності називається класикою.

Класичні костюми цього сезону набрали нових обертів, заполонили модні подіуми й ледь не знаменували смерть вуличному стилю.

Популярними особливо стали вільні піджаки, широкі брюки із стрілками у карамельних, сірих та земляних тонах. У моді також червоний!

Шовкові сорочки

Цього сезону почали повертатись часи запальних вечірок та ретро-естетики — далекі 70-ті.

Шовкові сорочки з красивими принтами зроблять тебе королем будь-якого святкування, а взимку їх ой, як багато!

Таке оригінальне та стильне вбрання точно підкреслить твій бездоганний смак.

Кардигани

Ці теплі накидки теж видадуть твого внутрішнього естета, адже вже кілька сезонів поспіль не залишають модних подіумів.

Практично, стильно й красиво — такий елемент одягу мусить з’явитись у твоєму гардеробі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021 для жінок.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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