Час рухатись! Чим небезпечний сидячий спосіб життя та як із цим боротись?

Чим небезпечний сидячий спосіб життя?
Ще в «докоронавірусному» світі половина населення вела малорухливий спосіб життя через посітйну роботу за комп’ютером.
Пандемія ж пришвидшила процес масової діджиталізації.
І багатьом тепер навіть з ліжка не потрібно вставати, аби потрапити в офіс.Також по темі: Для здоров'я та довголіття: продукти, які містять антиоксиданти Вагомий медичний прорив: штучний інтелект вирішив загадку століття?! Чому варто їсти апельсини – корисні властивості ягоди
Яка ціна такого комфорту?
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про всі недоліки сидячого способу життя, і як з ними боротись.
Небезпека сидячого способу життя
Фізична активність життєво необхідна кожному. Вона бадьорить, підтримує тіло в тонусі й допомагає уникнути белічі різних захворювань.
А от малорухливий спосіб життя зовсім навпаки — несе за собою цілий букет хвороб.
Проблеми з поставою та хребтом
Напевно, найочевидніший пункт.
Якщо ти постійно працюєш за комп’ютером, то з красивою поставою доведеться попрощатись.
Але, окрім постави, страждають хребет і шия.
Воно й не дивно. Основне навантаження, коли людина сидить, здійснюється саме на хребетний стовп. А неправильний нахил голови може пошкодити шию.
Тож опорно-руховому апарату від твоєї сидячої роботи дістається чи не найбільше.
Розвиток серцево-судинних захворювань
При довгому сидінні на кріслі чи дивані м’язова тканина починає затікати.
Литкові м’язи не дозволяють качати кров знизу вгору, оскільки знаходяться в нерухомому стані.
Тож серцю доводиться терпіти серйозні перевантаження.
А це веде до розвитку численних захворювань, включаючи інфаркт міокарда, серцеву недостатність й утворення тромбів.
Ожиріння
Якщо ти ведеш малоруливий спосіб життя, то цієї проблеми точно не уникнеш.
Окрім впливу на зовнішній вигляд, зайві кілограми можуть стати причиною багатьох захворювань, у тому числі й онкологічних.
Погіршення зору
На твій зір впливає не лише монітор, а й постійне сидіння за ним.
Річ у тім, що через застій крові в шийному відділі хребта, погано кровопостачаються органи зору.
Те саме стосується й головного мозку.
Звідси, часті головні болі, високий тиск, мігрень.
Як недопустити негативних наслідків?
Ходи пішки!
Ти вже насидівся(-лась), отже час прогулятись!
Повертайся з роботи додому пішки. А, якщо живеш далеко, то виходь на зупинку раніше.
Також варто відмовитись від ліфту й ескалатора.
Піші прогулянки не лише допомагають позбутися зайвих калорій, а й є чудовою профілактикою варикозу.
Невеличкі розминки
Щогодини роби невеличку паузу, аби встати й порухатись.
Достатньо кілька кроків навколо робочого місця, аби розім’яти м’язи й позбутися втоми.
Шию можна розминати, навіть не стаючи з-за столу, тож не втрачай такої нагоди.
Обирай активний відпочинок
Розуміємо, що після роботи частенько не хочеться вставати з ліжка.
Але, повір, будь-яка активність не лише принесе користь, а й допоможе позбутися відчуття втоми.
Твій організм втомився сидіти, тож допоможи йому.
Замість кіно можна піти на ковзанку, а замість зайвої години сну — на пробіжку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які заважають худнути.
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