Час рухатись! Чим небезпечний сидячий спосіб життя та як із цим боротись?

Чим небезпечний сидячий спосіб життя?

Ще в «докоронавірусному» світі половина населення вела малорухливий спосіб життя через посітйну роботу за комп’ютером.

Пандемія ж пришвидшила процес масової діджиталізації.

І багатьом тепер навіть з ліжка не потрібно вставати, аби потрапити в офіс.

Яка ціна такого комфорту?

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про всі недоліки сидячого способу життя, і як з ними боротись.

Небезпека сидячого способу життя

Фізична активність життєво необхідна кожному. Вона бадьорить, підтримує тіло в тонусі й допомагає уникнути белічі різних захворювань.

А от малорухливий спосіб життя зовсім навпаки — несе за собою цілий букет хвороб.

Проблеми з поставою та хребтом

Напевно, найочевидніший пункт.

Якщо ти постійно працюєш за комп’ютером, то з красивою поставою доведеться попрощатись.

Але, окрім постави, страждають хребет і шия.

Воно й не дивно. Основне навантаження, коли людина сидить, здійснюється саме на хребетний стовп. А неправильний нахил голови може пошкодити шию.

Тож опорно-руховому апарату від твоєї сидячої роботи дістається чи не найбільше.

Розвиток серцево-судинних захворювань

При довгому сидінні на кріслі чи дивані м’язова тканина починає затікати.

Литкові м’язи не дозволяють качати кров знизу вгору, оскільки знаходяться в нерухомому стані.

Тож серцю доводиться терпіти серйозні перевантаження.

А це веде до розвитку численних захворювань, включаючи інфаркт міокарда, серцеву недостатність й утворення тромбів.

Ожиріння

Якщо ти ведеш малоруливий спосіб життя, то цієї проблеми точно не уникнеш.

Окрім впливу на зовнішній вигляд, зайві кілограми можуть стати причиною багатьох захворювань, у тому числі й онкологічних.

Погіршення зору

На твій зір впливає не лише монітор, а й постійне сидіння за ним.

Річ у тім, що через застій крові в шийному відділі хребта, погано кровопостачаються органи зору.

Те саме стосується й головного мозку.

Звідси, часті головні болі, високий тиск, мігрень.

Як недопустити негативних наслідків?

Ходи пішки!

Ти вже насидівся(-лась), отже час прогулятись!

Повертайся з роботи додому пішки. А, якщо живеш далеко, то виходь на зупинку раніше.

Також варто відмовитись від ліфту й ескалатора.

Піші прогулянки не лише допомагають позбутися зайвих калорій, а й є чудовою профілактикою варикозу.

Невеличкі розминки

Щогодини роби невеличку паузу, аби встати й порухатись.

Достатньо кілька кроків навколо робочого місця, аби розім’яти м’язи й позбутися втоми.

Шию можна розминати, навіть не стаючи з-за столу, тож не втрачай такої нагоди.

Обирай активний відпочинок

Розуміємо, що після роботи частенько не хочеться вставати з ліжка.

Але, повір, будь-яка активність не лише принесе користь, а й допоможе позбутися відчуття втоми.

Твій організм втомився сидіти, тож допоможи йому.

Замість кіно можна піти на ковзанку, а замість зайвої години сну — на пробіжку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про продукти, які заважають худнути.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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