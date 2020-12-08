Як правильно харчуватися взимку, щоб не набрати зайву вагу?

Дієтолог розповіла про те, як не набрати зайву вагу взимку.
Узимку наш організм переходить в енергозберігаючий режим.
Обмін речовин уповільнюється, а бажання їсти стає лише сильнішим.
Як наслідок — ми багато їмо, мало рухаємося і набираємо зайву вагу.Також по темі: Для здоров'я та довголіття: продукти, які містять антиоксиданти Корисні властивості ківі: чому цей зелений фрукт має бути в раціоні Правильне харчування: з чого розпочати?
Саме тому так необхідно побудувати свій «зимовий» раціон харчування. У цьому нам допомогла лікар-дієтолог Наталія Суслова.
Які продукти мусять бути у нашому раціоні?
Наш організм готується до зимового періоду ще з осені.
Він починає витрачати ще більше енергії, саме тому з’являється сонливість, знижується наша працездатність, а також погіршується настрій.
Режим роботи організму у теплу пору року відрізняється від режиму роботи взимку, тому потрібно знати, які продукти слід обмежити у своєму раціоні, а які навпаки – вживати частіше.
Важливо включати у зимовий раціон продукти, що містять білки, корисні жири, складні вуглеводи, вітаміни, мінеральні сполуки та антиоксиданти, – радить нам лікар-дієтолог.
Білки
Прекрасним джрелом білків є молочні продукти, яйця, м’ясні бульйони, риба, бобові.
Жири
Ці сполуки гарантують організмові тривалу енергію, роблять клітини стійкішими, захищають від запальних процесів.
Джерелом корисних жирів є вершки, сметана, жирна морська риба, горіхи, оливкова, лляна олія, шматочок сала.
Вуглеводи
У холодну погоду вони дають енергію, необхідні для повноцінної роботи нервової системи, підтримують знешкоджувальну функцію печінки.
Вуглеводи містяться у цільнозернових кашах, хлібі та хлібцях із цілого зерна, всіх овочах, фруктах та ягодах.
Вітаміни та антиоксиданти
Джерелами цих чудодійних речовн є овочі, не лише свіжі, але й квашені, фрукти, різнокольорові ягоди, настій шипшини, висівок, компоти з морожених ягід (обліпихи, малини, смородини), відвари сухофруктів, трав’яні чаї, горіхи, насіння льону, кунжуту, соняшника, гарбуза, тощо.
Обов’язковими такж є зігріваючі страви, насамперед супи, страви з яєць, молочні каші.
«Зимовий» режим харчування
Ранок
Починай свій день із склянки теплої води.
Не забудь додати туди кілька капель лимонного соку.
Обід
В обідню пору слід їсти перші страви.
Це можуть бути овочеві супи, борщ, капусняк, розсольник або легкий курячий бульйон із зеленню.
До овочевих супів варто додати бобові — нут, чечевицю, маш, горох.
Упродовж дня
Не забувай пити багато теплих напоїв — чай, компот, навіть просто теплу воду.
Гарячий чай із лимоном, імбирем буде помічним під час прогулянки у холодну пору.
Вечеря
Наприкінці дня чудово підійдуть легкі страви.
Тушковані (приготовані на пару, запечені) овочі, запечена риба, кисломолочний сир, легкі овочеві супи або супи–креми.
Перед сном
Перед тим, як бігти в ліжко, ще раз забіжи на кухню.
Там бажано випити склянку кисломолочного напою — кефіру, сироватки, закваски.
Обмеж себе в солодкому
Узимку краще відмовитись від тортів, тістечок та печива.
Проте, якщо ти не можеш від них відмовитися, то іноді дозволь собі поласувати власною випічкою з використанням морожених ягід чи сухофруктів.
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