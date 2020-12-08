Теплі та пухнасті: модні тренди на зиму 2021

Що носитимуть модниці зимою 2021 року? Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди наступного сезону.

Взимку 2021 на модному олімпі здебільшого речі, у яких тобі тепло, комфортно і затишно.

Розглядай фото і вибирай, що тобі до смаку!

Модні тренди зими 2020

Стьобані сукні

На модний олімп впевнено піднялися стьобані сукні, схожі на ковдри. Вангуємо, що скоро вони будуть у гардеробі чи не кожної стильної красуні.

Таки моделі виглядають настільки ефектно, що навіть не потребують додаткових аксесуарів.

Причому, дизайнери пропонують не лише щоденні кежуал-моделі, але й стьобані вечірні сукні. Вони підійдуть для сміливих та впевнених у собі жінок. А ти ж така, правда? J

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Женская одежда «SHART» (@katrin_shavva_official) 9 Янв 2017 в 2:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlotte Groeneveld (@thefashionguitar) 4 Ноя 2019 в 7:05 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА И ОБУВЬ В БОХО-СТИЛЕ (@boho_etno_mori) 11 Окт 2020 в 12:18 PDT

В’язаний жилет

Цей предмет гардеробу прийшов до нас зі Скандинавії. І варто відзначити: де-де, а там знають толк у комфорті!

У наступному сезоні без практичного в’язаного жилета тобі не обійтися. Носи його поверх сукні чи сорочки чи навіть на голе тіло!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЯЗАНИЕ НА ЗАКАЗ (@lachkova_mariia) 12 Окт 2020 в 10:19 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Buyer Service-Shopping Online (@the__garderobe) 25 Окт 2020 в 3:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@alyona.she) 24 Окт 2020 в 6:25 PDT

Пухнасті речі

Хочеш виглядати легкою та невагомою, наче хмаринка? Приміряй пухнасте вбрання. Воно допоможе тобі створити ніжний «ангельський» образ.

А ще ці сукні, светрики та шапочки такі м`якенькі, що тобі просто не захочеться їх знімати.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MULIBRISE шоурум | МОСКВА (@mulibrise) 11 Фев 2018 в 9:41 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LATURIN (@laturin_com) 10 Сен 2020 в 7:02 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация (@neasty) 14 Авг 2019 в 4:42 PDT

Леопард на кожен день

Нас роками вчили, що носити леопардове щодня – це моветон. А якщо вже й надавати перевагу цьому принту, то це має бути невеличкий аксесуар – шарфик або сумочка.

Втім, цієї зими хижий принт міцно оселиться в жіному гардеробі.

Тож якщо він тобі до вподоби – можеш сміливо купувати сукні, светри та пальта в такому кольорі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ОДЕЖДА|ОБУВЬ (@monte_moda) 21 Окт 2020 в 10:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Интернет-магазин “Твой Стиль”(@yourstyle_nch) 15 Окт 2020 в 4:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@wow_shop_online_) 17 Окт 2020 в 5:30 PDT

Оксамитові костюми

Оксамит – один із набільш розкішних матеріалів для зими. Він гарний, теплий і приємний.

Особливий шик – це однотонні костюми, повністю виконані з цього матеріалу.

Вони стрімко набрали популярності восени і утримуватимуть свої позиції на піку моди як мінімум до весни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шоурум Уфа (@alba_showroom_) 26 Окт 2020 в 12:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда | Обувь Аксессуары (@for_woman_beautiful) 23 Окт 2020 в 12:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДОМАШНЯЯ ОДЕЖДА (@toccante_krd) 3 Май 2020 в 10:54 PDT

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

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