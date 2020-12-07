Утеплюємося: трендові жіночі шарфи на зиму

Модні шарфи: яку модель обрати взимку, щоб стильно виглядати і не змерзнути.

Чим холодніше на вулиці, тим більш актуальними стають шарфи. Втім, правильно підібрана модель допоможе тобі не лише сховатися від холоду, але й стане вишуканим акцентом твого луку.

Модні шарфи на зиму

Шарф-рукава

Справжньою новинкою зимового сезону став незвичайний шарф-рукав. Він виглядає так, наче верхню половину светру зрізали, залишивши лише рукава та комір.

Існують моделі на один і на два рукава.

Перша допоможе тобі не змерзнути навіть у лютий мороз, а друга ідеально доповнить будь-який ультрамодний лук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вязаная одежда, Владивосток (@o_artemenko) 30 Авг 2018 в 6:39 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЯЗАНИЕ С ПОДИУМА Даша (@runway.knitwear) 2 Фев 2019 в 9:50 PST

Шарф із хутра

Хутряні шарфи – неочікуваний, але дуже потужний тренд, що стрімко набирає популярності. Хутро може бути як натуральним, так і штучним.

Запропоновані дизайнерами кольори варіюються від натуральний білого та бежевого до яскравих райдужних відтінків.

Такий шарф виглядає дорого, тож може органічно доповнити не лише верхній одяг, але й вечірнє вбрання. Достатньо недбало перекинути його через плече – і ти королева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Belle De Jour Boutique Odessa (@belledejour.boutique) 27 Фев 2020 в 12:31 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стильний одяг Україна (@odiag_ua) 20 Дек 2018 в 1:24 PST

Шарф із принтом

Однотонні шарфи актуальні завжди. Втім, цього разу радимо тобі звернути увагу на моделі з оригінальними принтами.

Різнокольнова клітинка, етно-візерунки, абстракція, color-block – що б ти не обрала, такий шарф змусить твій звичний пуховик заграти по-новому. Спробуй, чому б ні!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@modna_hustka.ua) 26 Мар 2020 в 11:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шарфы,платки,палантины (@dandelion_accessories_shop) 8 Окт 2018 в 8:33 PDT

Шарф снуд

Снуд – це шарф без початку і без кінця – його краї об`єднані в коло. Ця модель не сходить з модного Олімпа ось уже кілька сезонів поспіль, не стануть винятком і ці осінь та зима.

Снуд ідеально вписується до образів у стилі кежуал. А якщо раптом стане дуже холодно, ти можеш накинути його на голову замість шапки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Веночки Букеты Серьги Шапки (@volotovskaya_elena) 18 Окт 2020 в 3:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ МАСТЕР-КЛАССЫ (@olga_vyazalochkina) 15 Окт 2020 в 11:23 PDT

Стьобаний шарф

Ця крута новинка нам дуже по-душі. Стьобані шарфи виглядають модно, сучасно і трішечки зухвало. Тож ми впевнені, що один із них точно займе своє законне місце у твоїй шафі.

Як носити стьобаний шарф? Впевнено і невимушено.

Поєднуй такий аксесуар із теплими кардиганами, пальто та шубами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛИСТ ЧЛБ (@evgeniyakokh) 1 Окт 2017 в 3:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@themarka.otzivy) 9 Янв 2020 в 3:44 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні шапки 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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