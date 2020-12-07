Модні зачіски 2021: простота та невибагливість стали трендом

Головні тренди на зачіски у 2021 році.
Коли в житті бракує змін, чимло дівчат експерементують із власним волоссям.
І в цьому немає нічого поганого. Психологи так радять лікуватись від стресу та депресії.
Проте до вибору нової зачіски варто підходити зважено й відповідально, адже вона здатна докорінно змінити твій образ.Також по темі: Прості та стильні зачіски на коротке волосся (ФОТО) Календар стрижок на грудень 2020: сприятливі та несприятливі дні Стильні зачіски на романтичне побачення
Істинні модниці це розуміють, тому слідкують за трендами не лише в одязі та манікюрі, а й у зачісках.
Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні тренди 2021 року.
Модні зачіски 2021
Локони
Почнемо ми з тієї зачіски, яка ніколи не вийде з моди — локони.
Класика, може, й незмінна, але 2021 таки вніс у неї свої корективи.
Об’ємні локони у ретро-стилі тепер не лише атрибут розкішних вечірніх суконь та червоних доріжок.
Зараз красуні поєднують розкошні вінтажні локони з повсякденними образами, що неабияк їх прикрашає, як і настрій красунь!
Королевою можна відчувати себе й тоді, коли просто вийшла за кавою.
Проділ
Залежно від проділу, зачіска може суттєво змінюватись.
Цьогоріч модними є два основні типи проділів: прямий та бічний.
Якщо перший підходить в основному власницям круглої та овальної форм лиця, то другий є оптимальним варіантом для усіх типів обличчя.
Неважливо, пряма й гладка в тебе зачіска, чи об’ємні кучері — з ним вона виглядатиме ефектніше!
Проділи можна поєднувати як з розпущеним волоссям, так із невисоко зібраним хвостом.
Низький хвіст
До речі, про ще одну класичну зачіску.
Акуратно зібране у хвіст волосся є не лише практичним варіантом, а й дуже стильним у 2021 році.
Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.
Неважливо, зв’яжеш ти волосся непомітною резинкою чи яскравою стрічкою — низький хвостик все одно виглядатиме виграшно!
Пучок
Швидкість та комфорт, схоже, стають головним трендом 2021 року.
Пучок — ще одна практична зачіска, яка не вимагає виснажливих укладок феном чи вирівнювання утюжком.
Проте він може зробити твій образ елегантним.
Випущені пасма та ефект легкої недбалості також будуть дуже доречними.
Косички
А ти думала, що після закінчення школи до косичок тобі вже не повернутись?
Дарма, адже стилісти доводять — косички є стильним варіантом для представниць практично будь-якого віку.
Вони можуть бути тоненькими або ж громіздкими, із вплетеними стрічками й грайливими бантами — ефектність твого образу від цього не залежатиме!
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про стильні зачіски, які не зіпсує погана погода.
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