Модні зачіски 2021: простота та невибагливість стали трендом

Головні тренди на зачіски у 2021 році.

Коли в житті бракує змін, чимло дівчат експерементують із власним волоссям.

І в цьому немає нічого поганого. Психологи так радять лікуватись від стресу та депресії.

Проте до вибору нової зачіски варто підходити зважено й відповідально, адже вона здатна докорінно змінити твій образ.

Істинні модниці це розуміють, тому слідкують за трендами не лише в одязі та манікюрі, а й у зачісках.

Ранок у Великому Місті вирішив розповісти про головні тренди 2021 року.

Модні зачіски 2021

Локони

Почнемо ми з тієї зачіски, яка ніколи не вийде з моди — локони.

Класика, може, й незмінна, але 2021 таки вніс у неї свої корективи.

Об’ємні локони у ретро-стилі тепер не лише атрибут розкішних вечірніх суконь та червоних доріжок.

Зараз красуні поєднують розкошні вінтажні локони з повсякденними образами, що неабияк їх прикрашає, як і настрій красунь!

Королевою можна відчувати себе й тоді, коли просто вийшла за кавою.

Проділ

Залежно від проділу, зачіска може суттєво змінюватись.

Цьогоріч модними є два основні типи проділів: прямий та бічний.

Якщо перший підходить в основному власницям круглої та овальної форм лиця, то другий є оптимальним варіантом для усіх типів обличчя.

Неважливо, пряма й гладка в тебе зачіска, чи об’ємні кучері — з ним вона виглядатиме ефектніше!

Проділи можна поєднувати як з розпущеним волоссям, так із невисоко зібраним хвостом.

Низький хвіст

До речі, про ще одну класичну зачіску.

Акуратно зібране у хвіст волосся є не лише практичним варіантом, а й дуже стильним у 2021 році.

Ця проста й невибаглива зачіска підійде і для робочих буднів, і для розкішних вечірніх образів.

Неважливо, зв’яжеш ти волосся непомітною резинкою чи яскравою стрічкою — низький хвостик все одно виглядатиме виграшно!

Пучок

Швидкість та комфорт, схоже, стають головним трендом 2021 року.

Пучок — ще одна практична зачіска, яка не вимагає виснажливих укладок феном чи вирівнювання утюжком.

Проте він може зробити твій образ елегантним.

Випущені пасма та ефект легкої недбалості також будуть дуже доречними.

Косички

А ти думала, що після закінчення школи до косичок тобі вже не повернутись?

Дарма, адже стилісти доводять — косички є стильним варіантом для представниць практично будь-якого віку.

Вони можуть бути тоненькими або ж громіздкими, із вплетеними стрічками й грайливими бантами — ефектність твого образу від цього не залежатиме!

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про стильні зачіски, які не зіпсує погана погода.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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