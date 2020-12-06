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ICTV / Ранок / Не міцний горішок. Сім фільмів з Брюсом Віллісом, які вас здивують / 06.12.2020 21:02
06.12.2020 21:02
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Не міцний горішок. Сім фільмів з Брюсом Віллісом, які вас здивують


Підбірка фільмів з Брюсом Віллісом. 

Брюс Вілліс – це міцний горішок Голлівуду, популярність якого не применшили ні роки, ні кілька провальних фільмів. І нехай злі язики собі торочать, що він все частіше грає героя на пенсії, або що він “вже не той”.

А ми ж з тобою розуміємо: скільки не було б Брюсу Віллісу років, він все-одно лишається крутим перцем, міцним горішком та просто гарним актором, чия гра тебе ніколи не розчарує.

Дивись на сайті Ранку у Великому Місті підбірку з Брюсом-спокусником, Брюсом-детективом і навіть Брюсом-тюхтієм.

Смерть їй до лиця / Death Becomes Her (1992 рік)

Де Брюс стає тюхтієм, що цінує життя і навіть смерть.


Перевтілення Брюса Вілліса в цьому фільмі настільки шокуюче, що не всі навіть розуміють після перегляду, що це був Брюс Вілліс.

Ну а говорити про те, наскільки образ для нього нетиповий, і зовсім не варто – хлюпик, який не може нічого протиставити дружині і колишньому «коханню всього життя», але врешті-решт, опиняється гідною людиною.

Після супермена з «Міцного горішка» таке очікуєш найменше. І від того дивитися на цю роль подвійно приємно.

Як завжди, є кілька ролей, які ми хотіли б відзначити окремо, поза списком.

Сюжет: Медлін Ештон – бродвейська акторка, що почала старіти. Тому їй важливі дві класичні теми: як зберегти молодість та як втримати свого все ще привабливого чоловіка, якого вона сама, до речі, колись відбила у своєї подруги.

Відмовляючись старіти, Медлін звертається до таємничої особи, яка дає їй магічний еліксир з цікавими властивостями.

А колишня доктора Ернеста – Хелен – спочатку збожеволіла і навіть розповніла після розставання з ним. Але потім взяла себе в руки й навела красу традиційними способами.

З ким же в результаті залишиться чоловік?

Кримінальне чтиво / Pulp Fiction (1 994)

Де Брюс перевтілюється у боксера, що вирішив грати не за правилами. 


Один з кращих фільмів сучасного кінематографа і збірник крилатих виразів: «Та ти знаєш, через що мій батько пройшов, щоб зберегти цей годинник ?! Зараз немає часу розповідати. Але він через чортзна-що пройшов, щоб зберегти цей годинник ».

Частина крилатих фраз належить саме герою Вілліса, боксеру, який вирішив зіграти не за правилами.

Незворушність, гнів, відчай, лють, апатія – у цьому культовому кіно від Тарантіно отримаєш повний спектр емоцій від Вілліса.

Сюжет: Вінсент Вега і Джулс Вінфілд – бандити з банди Марселласа Уоллеса. Вони грабують людей, виконують криваві завдання свого боса, а в перервах між «посадовими обов’язками» базікають і розповідають один одному історії з життя.

Так перед глядачем розгортаються три історії:

  • про те, як Вінсент рятує дружину Марселласа Мію від передозування наркотиків;
  • про те, як Джулс рятує від провалу невдалих грабіжників Хані Банні та Пампкіна, що вирішили пограбувати кафе;
  • і про хлопця на ім’я Бутч Кулідж, боксера, який уклав з Марселласом угоду, а в підсумку порушив правила гри й обдурив грізного боса Вінсента і Джулса.

П’ятий елемент / The Fifth Element (1997)

Де Вілліс очікувано рятує Землю в образі брутального… блондина.


Ще один класичний образ від Вілліса у культовому фільмі Люка Бессона.

Пам’ятних образів в цьому фільмі було чимало (чого варті Йовович, Олдмен, Такер), але Вілліс і тут не загубився.

Бадьорий таксист Корбен Даллас рятує не тільки красивих дівчат, а й заодно всю планету.

Природно подібні подвиги виглядають лиш у професійного рятувальника Землі – Брюса Вілліса. А тут він ще й з волоссям – такий вже красунчик.

Сюжет: день простого таксиста Корбена Далласа не задався з самого ранку, аж тут ще на його машину казна-звідки звалюється якась рудоволоса дівчина, що ховається від погоні.

Даллас допомагає незнайомці втекти від переслідувачів, але на нього і самого відкривається полювання.

На додаток до всього цього виявляється, що дівчина, яку звуть Лілу, не просто дівчина, а таємничий П’ятий елемент, єдина, хто може врятувати Землю від зіткнення з величезною палаючою кулею, що насувається на планету з космосу.

Але на Землі є люди, які зовсім не хочуть планеті порятунку, і вони зроблять все, щоб знищити Лілу, а разом з нею і Корбена, який взявся захищати дівчину.

Шакал/ The Jackal (1997)

Де Брюс не рятує Землю, а нарешті грає поганого хлопця.

Якщо говорити про перевтілення, то тут Віллісу доводиться це робити безпосередньо в рамках однієї ролі.

Актор нарешті грає негативного героя, терориста і кілера, якого шукають всі (і не можуть зрозуміти, ясна річ), а тому йому постійно доводиться маскуватися.

У «Шакалі», до речі, Вілліс також в епізодах виступає блондином. Тільки куди більш безжальним і смертоносним, ніж Корбен Даллас.

Сюжет: кмітливий ірландський терорист (Річард Гір) полює за самим невловимим злочинцем сучасності (Брюс Вілліс) під наглядом мудрого працівника ФБР (Сідні Пуатьє).

В результаті спільних дій ФБР і МВС Росії буде проведена операція по затриманню молодшого брата великого російського мафіозі Терека.

При затриманні обвинуваченого вб’ють, тому мафіозі зажадає помсти.

Для цього він наймає самого холоднокровного, жорстокого і професійного найманого вбивцю сучасності – таємничого кілера на прізвисько Шакал.

Незабаром ФБР стає відомо, що метою Шакала є хтось із верхів Білого Дому.

Щоб запобігти підготовку замаху, американські спецслужби випускають з в’язниці ірландського терориста Деклана Малкуіна, який єдиний знає Шакала в обличчя.

Шосте почуття /The Sixth Sense (1999)

Де Вілліс переконливо грає доктора психології.


З цим фільмом режисер Шьямалан увірвався на вершину голлівудського Олімпу, а Вілліс показав (не в перший раз, втім), що в змозі виблискувати своїм акторським талантом не тільки в екшені.

Грає він не героя, а психолога, який хоче розібратися в проблемі хлопчика, що бачить мертвих людей.

Паралельно у доктора з’являються проблеми з дружиною і суспільством, а тому шлях до розв’язки стає все більш непростим.

Сюжет: Малкколм Крау – доктор, визнаний фахівець з дитячої психології, який отримав множинні нагороди в педіатрії.

Одного разу в його будинок уривається колишній пацієнт Вінсент. У минулому доктор працював з розумним і витонченим хлопчиком Вінсентом.

Тепер хлопець стріляє в доктора на очах у дружини та здійснює самогубство.

Тепер Крау намагається розібратися в причинах терапевтичного лікування і надалі він дізнається про те, що хлопчик має безпосередній стосунок до нього самого.

Невразливий/ Unbreakable (2000)

Де Брюс Вілліс грає супергероя у реальному світі.


Після вдалої співпраці в «Шостому почутті» режисер М. Найт Шьямалан запросив Вілліса і в свою наступну картину.

Шьямалан хотів зняти історію про супергероя в рамках реального світу.

І Вілліс як ніхто інший підходив на роль такого персонажа.

Через 18 років він повернувся до образу Девіда Данна в картині «Скло».

Сюжет: Девід Данн – єдиний, хто вижив у страшній залізничній аварії.

Мало того, він навіть не отримав жодної подряпини. І тоді його знаходить Елайджа Прайс, якого прозвали Містер Скло через дуже крихких кісток.

Він стверджує, що Девід – справжній супергерой, оскільки абсолютно невразливий.

Місто гріхів / Sin City (2005)

Де Вілліс – борець з протизаконням нуарного коміксового світу.


Фільм та образ відразу стали іконою – і не дивно, адже комікси Міллера давно вже культові.

Погодимося з тим, що роль не найскладніша з точки зору акторського завдання.

Але зате запам’ятовуваність образу зашкалює.

Вілліс на таких ролях спеціалізується – суворий герой, що не знає жалю ні до ворогів, ні до себе.

З характерним похмурим виразом обличчя і класичним прищуром. А в «Місті гріхів» Родрігеса – ще й зі шрамом.

Сюжет: дія розгортається у вигаданому місті під назвою Бейсін-Сіті, який був заснований в XIX столітті.

Спочатку він розглядався як такий собі перевальний пункт, де втомлені і змучені золотошукачі могли як слід відпочити, продати свою здобич, і, звичайно ж, розважитися з жінками, за що згодом Бейсін-Сіті та отримав своє прізвисько «Місто гріхів».

Сфери впливу в місті ділять між собою політики-корупціонери та місцева мафія, яка купила вже давно всю поліцію.

Однак є місце, куди навіть їм краще не потикатися – це так зване Старе місто, що є серцем всього Бейсін-Сіті.

Цей квартал повністю складається з будинків розпусти, а вся влада в ньому належить злочинцям, які підуть на все, аби тільки відстояти свою незалежність.

Нагадаємо, раніше ми публікували список кращих романтичних комедій.

Фото: IMDB

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Теги: Брюс Вілліс, кіно
06.12.2020 21:02



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