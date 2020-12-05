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ICTV / Ранок / Модний педикюр на зиму 2021: головні тренди та ідеї дизайну / 05.12.2020 10:12
05.12.2020 10:12
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Модний педикюр на зиму 2021: головні тренди та ідеї дизайну


Ідеї модного зимового педикюру: варіанти стильного дизайну з фото.

Настала холодна пора, й до сезону босоніжок ще залишилось чимало часу.

Але це зовсім не означає, що потрібно відмовлятись від педикюру.

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Тим більше, коли з’явилось стільки крутих ідей нейл-дизайну.

Ранок у Великому Місті зібрав найгарячіші новинки для тих, хто любить балувати свої ніжки стильним та красивим педикюром.

Модний зимовий педикюр 2021

Більше блиску!

Багато сяйва взимку не буває!

Блискітки у вигляді зірочок, конфетті або навіть сердечок чудово доповнять твій педикюр.

З такими святковими нігтиками ти не лише станеш королевою усіх вечірок, а й підніматимеш собі настрій щоразу, як дивитимешся на власні ніжки.

Анімалістичний візерунок

Цьогорічний тренд з “хижим” нейл-дизайном, ну дуже припав до душі модницям.

Він не лише стильно й креативно виглядає на нігтиках, а й допомагає їх власниці відчувати себе справжньою хижачкою.

І мова йде не лише про леопардовий візерунок, смужки зебри або й принт зміїїної шкіри — дуже актуальні цієї зими!

Френч

Класика ніколи не втрачає своєї популярності.

Зрозуміло, чому всі так люблять французький дизайн у манікюрі й педикюрі — виглядає він завжди ніжно й довершенно.

Мінімалізм узимку 2021 все ще у моді!

Абстракція

Абстрактні мотиви набирають неабиякої популярності цього сезону.

Якщо звичний дизайн починає тобі набридати, то час вдатись до технік, пропонованих абстракцією.

Тут і “мазки кистю”, і “бризк фарби”, а також градієнти й графіка.

Виглядає це все доволі лаконічно та стильно.

Новорічна тематика

Що може бути доречніше за святкову тематику, коли йдеться про казкову зиму.

Саме час поексперементувати!

Твої нігтики точно впишуться в передноворічну атсосферу домашнього затишку, і неабияк підніматимуть настрій тобі й рідним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні тренди манікюру на зиму 2021.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди зими, педикюр
05.12.2020 10:12



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