Модні антитренди на зиму 2021: яких речей давно час позбутися

Які речі остаточно вийшли з моди? Ранок у Великому Місті зібрав антитренди зими 2021, яким більше не місце у твоєму гардеробі.

Існує одяг, який давно вийшов із моди. Але все одно продовжує з’являтися в магазинах. Ми розповімо, які речі уже не актуальні, і підкажемо стильну альтернативу.

Модні антитренди на зиму 2021

Вузькі пуховики

Приталені пуховики, які обтягують фігуру, наче термобілизна, не актуальні уже кілька років. Утім, дехто продовжує їх носити й навіть купувати.

Тож якщо у тебе в планах цьогоріч оновити верхній одяг – зверни увагу на об’ємні фасони довжиною нижче коліна.

І не бійся, що така модель візуально зробить тебе занадто великою. Навпаки, на контрасті твоя фігурка здаватиметься напрочуд стрункою і тендітною. На відміну від вузьких моделей, які підкреслюють усі недоліки.

Шапки з пряжками та стразами

Пряжки, стрази, намистини та інші нашивки на шапках мають залишитись у минулому. Вони виглядатимуть старомодно та здешевлюють образ.

Звісно ж, існують моделі, де всі ці прикраси виглядають стильно і органічно. Але це скоріше виняток із правил, тож ми радили б не ризикувати.

Короткі приталені сукні

Приталена сукня довжиною вище коліна – один із головних антитрендів зими 2021. Особливо якщо вона в’язана.

Відмовся від усього, що занадто тебе обтягує. У моді – вільний покрій та довжина нижче коліна.

Це не лише актуально, але й тепло та зручно. Те, що треба на морозні дні.

Верхній одяг з коротким рукавом

Це не лише немодно, але й непрактично. Адже тобі доведеться або завжди носити довгі рукавиці, або вдягати супертеплі светри, у яких потім буде жарко в приміщенні.

Навіщо тобі всі ці складнощі?

Краще одразу вибирай стильний пуховик або пальто з довгим рукавом. Буде і стильно, і тепло, і зручно.

Шапка, шарф і рукавички одного кольору

Комплекти, у яких шарф, шапка і рукавички одного кольору, вже давно втратили актуальність. Взимку 2021 краще експериментувати з кольорами та фактурами, створюючи оригінальні поєднання.

Наприклад, ти можеш вибрати яскравий шарф до чорного пальто, а шапку підібрати в тон сумочки. Або поєднати шарф і шапку контрастних кольорів.

Варіантів безліч – просто включи фантазію!

Джемпер з імітацією сорочки

Багатошаровість – це модно і стильно. А от псевдо-багатошаровість сьогодні моветон.

Так звані «обманки» – светрики з пришитим коміром і краєм сорочки – це зовсім не те, що має бути у твоєму гардеробі.

Виглядає це сумнівно і зовсім не сучасно. І якщо раптом стане жарко, ти не зможеш зняти свій светр.

Пуховики-сукні

Українські жінки хочуть бути жіночними навіть у лютий холод. Тому в якийсь момент дизайнери відчули цей суспільний запит – і створили цей гібрид пуховика і сукні.

Втім, сподівань така модель не виправдала – і швидко вийшла з моди. Адже нижче лінії талії він майже не захищає від холоду, та й із сукнями і спідницями виглядає вкрай дивно.

Тож купувати такий пуховик ми б не радили. Краще надай перевагу універсальним прямим або об’ємним моделям.

Дуті чоботи

Дуті чоботи вже давно вийшли з моди, але чомусь продовжують з’являтися на прилавках. Виглядають вони незграбно, тому таку пару ти можеш вдягнути хіба що на прогулянку по лісу.

А от для міста краще підбери ультрамодні грубі ботинки або елегантні ботфорти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди зими 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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